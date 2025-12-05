Ferguson si gioca tutto: nuove reti subito o sarà ceduto

La sfida di Cagliari è molto più di una partita: rischia di diventare una linea di confine per capire fino a dove può reggere la Roma con Ferguson centravanti titolare e quanto Gasperini possa davvero contare sui rientri di Bailey e Dybala per cambiare l’inerzia in corsa.

A 48 ore dal match dell’Unipol Domus, il tecnico giallorosso ci arriva pieno di dubbi, complice l’ennesima indisposizione di Baldanzi e l’assenza già nota di Dovbyk. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Brighton si giocherà tutto nei prossimi giorni: serve una risposta netta, perché il club non può permettersi incertezze né cali improvvisi mentre la lotta al vertice si fa più stretta e spietata.

Le prestazioni altalenanti dell’irlandese hanno frenato la crescita dell’attacco giallorosso e ora la società vuole capire se abbia senso proseguire il prestito fino a giugno senza intervenire sul mercato. Il calendario non perdona. La Roma sta per affrontare un ciclo massacrante: nove partite in 35 giorni tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Un mese ad alta tensione che impone la massima efficienza offensiva, proprio mentre Gasperini aspetta segnali concreti da chi deve guidare il reparto.

Ferguson, dal canto suo, ha lavorato forte negli ultimi giorni, con l’obiettivo di trasformare i carichi in esplosività negli ultimi metri. Per rialzarsi dopo il ko con il Napoli servirà tutto e tutti, nessuno escluso. E da Cagliari, soprattutto, servirà una risposta chiara: per la Roma, per il tecnico, ma prima di tutto per Evan.

