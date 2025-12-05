Roma, Yuri Alberto per Gasp

Avanti forte su Yuri Alberto. Il Corriere dello Sport, anche questa mattina, punta tutte le sue fiches sul nome del centravanti del Corninthians come principale obiettivo su cui la Roma sta lavorando in questi giorni.

Gasperini ha chiesto un nuovo centravanti, e Massara vuole accontentarlo con il 24enne brasiliano, arrivato a 18 gol stagionali con il club brasiliano. Il Corinthians non vorrebbe privarsene, ma sarà costretto a fare cassa perchè “coperto di debiti”, scrive il Corriere dello Sport.

La formula dell’operazione viene svelata da quotidiano: si tratterebbe di un prestito con obbligo di riscatto in estate fissato intorno ai 25 milioni di euro. L’altra pista su cui Massara sta lavorando è quella che porta a Zirkzee, ma il Manchester United vorrebbe monetizzare subito la cessione del centravanti olandese, e questo frena la Roma. Fabio Silva resta sullo sfondo, non avendo trovato lo spazio sperato al Borussia Dortmund.

LEGGI ANCHE – Friedkin, niente festa di Natale: il budget va in beneficenza

Fonte: Corriere dello Sport