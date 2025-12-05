40 giorni di fuoco: parte il tour de force Roma tra infortuni e rientri

Si parte in Sardegna e si finisce in Piemonte. La Roma entra nel suo tratto più duro della stagione: quaranta giorni di fuoco e ghiaccio che metteranno alla prova ambizioni, gambe e profondità della rosa. Dieci partite in poco più di un mese, una ogni quattro giorni, tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Serve rialzarsi subito dopo il ko con il Napoli, e serve farlo contando anche su chi finora ha avuto spazio col contagocce.

Il primo bivio è Cagliari. Gasperini spera di recuperare Dybala, tornato ieri al lavoro personalizzato dopo l’attacco influenzale, ma teme di perdere Baldanzi, anche lui alle prese con la febbre. Torna quindi in primo piano Ferguson, chiamato a dare un segnale vero dopo settimane di passi falsi. A centrocampo El Aynaoui lamenta un fastidio al ginocchio, ma stringerà i denti.

Da qui in poi sarà un vortice: Celtic, Como, Juventus, Genoa, Atalanta, Lecce e Sassuolo, fino alla doppia sfida col Torino tra Coppa Italia e Serie A. Un calendario che mette in evidenza il ritorno di De Rossi all’Olimpico, quello di Gasp a Bergamo e soprattutto il passaggio di Glasgow, fondamentale per rientrare nella corsa alle prime otto del girone europeo.

Un mese che potrebbe rivelarsi uno snodo decisivo, anche perché dal 16 dicembre la Roma perderà Ndicka ed El Aynaoui per la Coppa d’Africa. Gasperini dovrà quindi affidarsi a chi finora ha giocato sotto i 400 minuti: Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Pisilli, Baldanzi ed El Shaarawy. E conta di ritrovare al 100% Dybala e Bailey, fin qui visti più in infermeria che in campo.

