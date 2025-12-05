Massara accelera: Premier League nel mirino, Friedkin dice sì a due colpi per Gasperini

La Roma prepara la virata decisiva. Non è più tempo di sondaggi o idee astratte: gennaio è alle porte e Massara sta per muovere le prime pedine ufficiali del suo mercato invernale. Il filo rosso porta dritto in Premier League, terreno dove la Roma sa di trovare qualità ma anche rigidità nelle trattative.

Zirkzee resta il nome più pesante della lista, e il gradimento del giocatore al ritorno in Italia è un assist non da poco. Ma lo United non apre al prestito, e questo costringe Trigoria a studiare strade più creative. Ecco allora che prende corpo la candidatura di Mathys Tel, profilo che piace tanto a Gasperini quanto allo stesso ds: giovane, rapido, con quei margini tecnici che fanno gola a chi deve rianimare un attacco a corto di soluzioni.

Sul tavolo anche piste più laterali, come quella di Raspadori, finora limitata a un semplice sondaggio, o la strada complicata che porta a Yuri Alberto. Ma la vera notizia è un’altra: Gasperini ha chiesto due giocatori, e da ambienti vicini alla proprietà filtra ottimismo. La sensazione è che i Friedkin siano pronti a fare la loro parte, a patto di trovare incastri sostenibili.

Fonte: Gazzetta dello Sport