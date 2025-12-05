Il Mattino: “Trattativa in corso per portare Pellegrini al Napoli”

Il Mattino rilancia un’indiscrezione pesante: il Napoli sta trattando con la Roma per Lorenzo Pellegrini. I tempi lunghi di recupero di De Bruyne, l’impraticabilità del prestito per Mainoo e la necessità di dare subito a Conte un rinforzo tecnico e di personalità stanno spingendo De Laurentiis verso un obiettivo chiaro.

Secondo il quotidiano, sia il tecnico che il presidente sono concordi nel puntare dritto sull’ex capitano giallorosso, in scadenza a giugno e considerato un’occasione importante per il mercato di gennaio. Il Mattino parla apertamente di trattativa in corso, che potrebbe decollare qualora la Roma (e il calciatore) decidesse di aprire alla cessione.

Per il Napoli sarebbe un’operazione strategica; per la Roma, un dossier delicatissimo da gestire tra valutazioni tecniche, economiche e ambientali. Situazione da monitorare.

LEGGI ANCHE – Pellegrini, il Napoli ci prova per gennaio: la Roma e il calciatore dicono no

Fonte: Il Mattino