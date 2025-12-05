Depay offerto alla Roma: il club resta freddo

Il Corriere dello Sport segnala un nome (più o meno) nuovo nel giro di contatti che stanno circolando in queste ore attorno alla Roma: Memphis Depay. L’olandese, 31 anni, oggi al Corinthians, è stato offerto al club giallorosso approfittando delle gravi difficoltà economiche della società brasiliana, la stessa in cui milita anche Yuri Alberto.
Depay porta in dote un curriculum di livello internazionale, con le esperienze al Barcellona e all’Atletico Madrid prima dello sbarco in Brasile. Nella sua stagione al Corinthians ha messo insieme 46 presenze, 10 gol e 10 assist, numeri importanti ma ora frenati da un’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto allo stop.
Secondo il quotidiano, la Roma ha però mantenuto una posizione molto fredda davanti a questa eventualità: la proposta non ha scaldato Trigoria e, al momento, non risultano aperture concrete all’operazione.
Fonte: Corriere dello Sport
Nooooooooo!
…. e basta! se non crolla il Colosseo e Gasp lo vuole, pijate Raspadori !!!
Ma richiamate TOTTI! se li mette tutti in saccoccia questi qui
Si, come Hummels.
alla Roma serve un pizzaro od un Emerson.con tutto il bene che voglio a Cristante ma non è proprio quel giocatore.. oltretutto lento come una moviola!alla Roma serve poi un vero esterno sx di piede dx..non adattati tipo Bailey od altri!uno che come Solue a dx..sappia saltare l’uomo.creare superiorità numerica.e fare anche assist e goal!uno alla Lookmann dell Atalanta di Gasp o alla Nico Williams!riportando poi Wesley nel suo ruolo naturale a dx con il rientro di Angelino..ecco secondo me avremo una Roma molto più forte anche mantenendo i 2 attuali centravanti…che a dispetto di quanto pensano molti…non solo il male assoluto e della sterilità in attacco!
Riprendiamoci Shomurodov ,lasciando stare tanti ronzini in cera di appioppo.
subito. un fenomeno….no ma te pare, devi spenne non se po fa…in prestito co stipendio pagato e cena inclusa pagata dall’altri
Io non lo schiferei. Depay quest’anno è andato piuttosto bene, è tornato pure in nazionale ed ha fatto una decina di gol nel girone di qualificazione.
Però, se proprio ci serviva andava preso da svincolato l’estate 2024.
Adesso toccherebbe pure pagarlo e bisogna vedere quanto.
Altro giocatore in continuo e inesorabile calo, da evitare assolutamente.
Strano! Ha tutti i requisiti richiesti di solito…stipendio alto, ginocchio infiammato,grandi numeri…perfetto per l’infermeria giallorossa!
Girano certe sole! Raspadori, è la numero uno speriamo di non cascarci, se era forte Conte lo vendeva? E’ questa la domanda che si deve fare Massara
Depay era scarso anche quand’era al suo top… calciatore iper-sopravvalutato, ed oramai finito già a 31 anni: rimasto senza squadra, dopo 8 mesi se n’è andato a giocare in sudamerica (non negli emirati a farsi coprire di soldi… ma in Brasile). In serie A segnerebbe meno di Svilar.
Giammai! Pochi calciatori superati i 30 hanno ancora la volontà di allenarsi seriamente e di mantenersi in super forma vedi cr7, ibra, o lo stesso vardy, un figurino… ecco al massimo prendiamo lui
Depay: Ma e molto meglio di Raspadori
Comunque l’ostilità verso Raspadori, considerata la competenza calcistica di molti forumisti, fa veramente ridere, oltre a convincermi che è la soluzione perfetta per noi. Ha infatti segnato 31 reti in Serie A, a 25 anni, nonostante un utilizzo con il contagocce negli anni del Napoli. Ovvero più delle 23 a 27 anni di quel Nketiah che qualcuno magnificava non più tardi di ieri. A questo punto mi avete convinto: ci vuole Raspadori!
altro giocatore che prende sopra i 10 milioni di stipendio,buono quanto ti pare però da evitare assolutamente
io un pensierino magari fino a maggio lo farei (sempre che sia in prestito)
