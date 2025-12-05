Depay offerto alla Roma: il club resta freddo

Il Corriere dello Sport segnala un nome (più o meno) nuovo nel giro di contatti che stanno circolando in queste ore attorno alla Roma: Memphis Depay. L’olandese, 31 anni, oggi al Corinthians, è stato offerto al club giallorosso approfittando delle gravi difficoltà economiche della società brasiliana, la stessa in cui milita anche Yuri Alberto.

Depay porta in dote un curriculum di livello internazionale, con le esperienze al Barcellona e all’Atletico Madrid prima dello sbarco in Brasile. Nella sua stagione al Corinthians ha messo insieme 46 presenze, 10 gol e 10 assist, numeri importanti ma ora frenati da un’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto allo stop.

Secondo il quotidiano, la Roma ha però mantenuto una posizione molto fredda davanti a questa eventualità: la proposta non ha scaldato Trigoria e, al momento, non risultano aperture concrete all’operazione.

Fonte: Corriere dello Sport