Angeliño, arriva il via libera: può tornare ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Gian Piero Gasperini e lo staff giallorosso: Angeliño ha ottenuto il via libera per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo dopo due mesi di assenza.
A confermarlo è stato il giornalista Filippo Biafora tramite Twitter, sottolineando come il terzino spagnolo possa finalmente riprendere il lavoro con i compagni, a partire dalle prossime sedute.
L’infortunio che lo aveva tenuto fuori aveva complicato la gestione della corsia sinistra, riducendo le opzioni sulla fascia mancina per Gasperini. Il rientro in gruppo, anche se graduale, rappresenta un’importante boccata d’ossigeno in vista del ciclo intenso di partite, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.
Lo staff tecnico valuterà tempi e modalità di reinserimento per permettere ad Angeliño di ritrovare ritmo e condizione, con l’obiettivo di averlo disponibile il prima possibile per le prossime partite della Roma.
Via libera per #Angeliño: il terzino spagnolo può tornare ad allenarsi con il resto del gruppo dopo due mesi di assenza #ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/Mlt9CiGZlw
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) December 5, 2025
Un’ottima alternativa per la fascia sinistra che permetterebbe anche a Wesley di tornare nella sua posizione più congeniale.
Tra tante notizie fasulle, finalmente una buona notizia bentornato Angeliño
grandissima notizia per il ragazzo, poi per la Roma tutta.
❤️🧡💛
dajeeeeeeeeeee Angelino ci servi come il pane 🍞
Ottimo e basta voci a caxxo.
Non ho ancora capito quale fosse il suo problema ma sono ovviamente contento che sia tornato.
Sì ma fategli mangiare un po’ di bistecche al sangue da un chilo l’una mi sembra molto sottopeso.
Sono contento x Angelino💛❤️
Contento ma per rimettere massa e fiato ci vorranno altri 2 mesi !. A gennaio si vendesse reich mai utilizzato e si prendesse Toure .
Io penso che fino a quando non arriverà un esterno sx alto capace di saltare l’uomo, Angelinho non giocherà. Il motivo è semplice, a destra c’è Soule che salta l’uomo a sinistra non c’è nessuno (gioca Pellegrini) e quindi Wesley giocherà lì. Poi a gennaio si vedrà, a meno che Bealy non si adatti lì (sono stati già provati i vari Dybala Baldanzi Soule dell’altra da quella parte e non vanno) e ci faccia vedere qualcosa di buono, ma ci credo poco!
Daje ragazzo 🧡❤️💪💪💪💪
Servirebbe già a metà mese perché, partendo Ndika, per dare sicurezza alla difesa andrebbe riportato Celik braccetto e Wesley dovrebbe tornare a destra. Ma per essere utilizzabile credo servirà un altro mese. Quindi o si mette Rensch a destra o Tsimikas a sinistra. Dando per certo che Wesley le possa fare tutte a dx o a sx, il che non è… Vediamo che s’inventa Massara a gennaio…
daje Pinkman!! 😁🔴🟡
ma si può sapere che cavolo gli è successo?
