Ultime da Trigoria: Baldanzi e Dybala in gruppo, riecco Angelino (FOTO)

Gasperini sorride a tre giorni dalla trasferta di Cagliari: sia Paulo Dybala che Tommaso Baldanzi sono tornati ad allenarsi in gruppo questa mattina a Trigoria.

Entrambi dunque hanno lasciato alle spalle gli strascichi dell’influenza, più leggera per il secondo e più debilitante per il primo. Sia Baldanzi che Dybala dunque si candidano per una maglia contro i sardi: il ballottaggio è aperto, con Ferguson che torna leggermente dietro.

Le buone notizie non finiscono qua: anche Angelino può finalmente vedere la luce in fondo al tunnel e prepararsi al rientro. Lo staff medico ha dato l’ok al rientro in gruppo del laterale spagnolo, che ora dovrà ritrovare la migliore condizione fisica dopo oltre due mesi di stop.

