“ON AIR!” – DE SANTIS: “Yuri Alberto rischio calcolato, è un giocatore intrigante”, PES: “Questo Ferguson è un uomo in meno”, MORONI: “Pellegrini via a gennaio? Stufo di operazioni del genere”

David Rossi (Rete Sport): “L’assenza di Baldanzi è praticamente certa contro il Cagliari. Vediamo se Dybala si allenerà in gruppo oggi, ma l’unico dubbio di formazione è chi giocherà come centravanti. Non so se sia meglio partire con Dybala e poi in caso far entrare Ferguson o viceversa, forse meglio che parte Ferguson e Dybala che subentra… Zirkzee? Anche ieri ha giocato titolare, non ha segnato, ma mi sembra abbastanza cambiata la situazione da quel punto di vista e la trattativa mi sembra più complicata. Leggo che è stato offerto Depay, speriamo di no, è uno che gioca solo per soldi, è un cacciatore di contratti, a me quelli così non piacciono…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io penso che a Cagliari la Roma possa ripetere l’esperimento fatto a Sassuolo, con Dybala e Soulè davanti, con Cristante trequartista dietro. Depay? Si sta ritrovando, sia in nazionale che con il Corinthians…anche io pensavo che fosse nella fase calante della carriera, e invece…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Temo che i giocatori presi in prestito non possano essere restituiti, e quindi credo che Ferguson e Bailey faranno tutta la stagione qui. E allora qualcun altro può uscire: Baldanzi è quello che ha più richieste, e poi penso che uno tra Dovbyk e Pellegrini possa andare via. Ma perchè Pellegrini dovrebbe rinnovare con la Roma sapendo già che lo vogliono vendere? Allora se ne va via a zero a guadagnare di più…Pellegrini è un professionista, e giustamente vuole fare i suoi interessi…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Pellegrini? Andare via a gennaio per andare al Napoli, manco all’estero, io non ce lo vedo. Se proprio lo devo perdere, meglio rinnovargli il contratto e poi cederlo a una decina di milioni. Non so se è libro cuore, ma io da Pellegrini una cosa del genere me l’aspetto. Sono stufo di operazioni del genere, Pellegrini ci serve per la pochezza che c’è in attacco, e non mi fido delle entrate di gennaio, per cui io me lo tengo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se Angelino fosse pronto sarebbe una mano santa per la Roma, ma per riprenderlo servirà un mese, sembrava davvero a terra…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “La festa di Natale? A parte che i soldi in beneficienza puoi darli lo stesso senza dire “ho destinato i soldi della festa di Natale a…“, è che i Friedkin sono diventati allergici a Roma…pur di non venire hanno detto: “Facciamo una cosa, diamoli in beneficienza…“. Dan Friedkin è da marzo 2024 che non viene all’Olimpico. Secondo me ha paura di Gasperini…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ferguson non è mai stato al 100% con la caviglia, che continua a creargli fastidi. Ma al di là dell’aspetto fisico, c’è stata un’involuzione perchè nelle prime apparizioni dei segnali li aveva dati. Ora invece è lì che vaga, non combina niente, non vince un duello fisico. E se non partecipi nemmeno alla manovra come possono fare Dybala o Baldanzi, è come giocare con un uomo in meno. Neanche quel gol lo ha sbloccato, col Napoli ha fatto forse la sua peggior prestazione da quando sta qui…”

Matteo De Santis (Radio Manà Manà Sport): “Dybala tecnicamente è il giocatore più forte della Roma dopo Totti e Cassano, ma deve essere la ciliegina su una torta già gustosa. Ferguson? Io continuerei a dargli fiducia, lui al 100% non ce l’hai mai avuto. A oggi è un giocatore indefinito e indefinibile. Non è giudicabile, o quasi. Il problema resta quello, che non c’è tempo nel calcio attuale. La Roma può permettersi di aspettare Ferguson vista la situazione di classifica? .. Yuri Alberto per 30 milioni a gennaio? E’ un rischio, ma a quanto pare è un rischio calcolato. Da quel poco che ho visto, è un giocatore molto intrigante. Poi bisogna capire che ha nel cervello, se si può adattare al nostro calcio e soprattutto a quello di Gasperini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non mi sembra che ora la Roma abbia la forza di andare a Cagliari e ripetere la partita di Cremona e fare 2-3 gol e venir via. Devi stare sul pezzo, nobn concedere nulla all’avversario e sfruttare le tue occasioni. La Roma deve portare la partita nel suo binario da trasferta e gestirla nel modo migliore…”

