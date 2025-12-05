Cagliari-Roma: arbitra Zufferli, Guida al VAR

La Roma torna in campo domenica 7 dicembre alle ore 15:00 per affrontare il Cagliari in una sfida importante per ripartire dopo il ko interno contro il Napoli.
L’AIA ha ufficializzato le squadre arbitrali che dirigerà i match della quattordicesima giornata: il fischietto sarà Zufferli, mentre al VAR scelto Guida con Pezzuto all’AVAR. Di seguito, le designazioni complete.
Sassuolo – Fiorentina, sabato 06/12 ore 15.00
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Bindoni – Scarpa
Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi
VAR: Marini
AVAR: Fourneau
Inter – Como, sabato 06/12 ore 18.00
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Imperiale – Bianchini
Quarto ufficiale: Piccinini
VAR: Gariglio
AVAR: Guida
Hellas Verona – Atalanta, sabato 06/12 ore 20.45
Arbitro: Mariani
Assistenti: Rossi L. – Biffi
Quarto ufficiale: Collu
VAR: Aureliano
AVAR: Ghersini
Cremonese – Lecce, domenica 07/12 ore 12.30
Arbitro: Mucera
Assistenti: Costanzo – Passeri
Quarto ufficiale: Massa
VAR: Prontera
AVAR: Marini
Cagliari – Roma, domenica 7/12 ore 15.00
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Tegoni – Fontemurato
Quarto ufficiale: Di Marco
VAR: Guida
AVAR: Pezzuto
Lazio – Bologna, domenica 07/12 ore 18.00
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Preti – Politi
Quarto ufficiale: Sacchi J.L.
VAR: Mazzoleni
AVAR: Nasca
Napoli – Juventus, domenica 07/12 ore 20.45
Arbitro: La Penna
Assistenti: Peretti – Colarossi
Quarto ufficiale: Crezzini
VAR: Abisso
AVAR: Aureliano
Pisa – Parma, lunedì 08/12 ore 15.00
Arbitro: Doveri
Assistenti: Mondin – Luciani
Quarto ufficiale: Perri
VAR: Camplone
AVAR: Pezzuto
Udinese – Genoa, lunedì 08/12 ore 18.00
Arbitro: Maresca
Assistenti: Rossi C. – Ceolin
Quarto ufficiale: Galipò
VAR: Maggioni
AVAR: Marinelli
Torino – Milan, lunedì 08/12 ore 20.45
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini – Bercigli
Quarto ufficiale: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
Nessuna lamentela o piagnisteo (a parte Guida che oramai si conosce: Altro saccente, imbranato) ma giusto per curiosità, ho digitato in internet: Arbitro – Zufferli Polemiche:”E’ spesso al centro di polemiche, soprattutto recenti, per decisioni controverse, in particolare nella partita Milan-Pisa (ottobre 2025) su fuorigioco passivi e recupero tempi, e nel match Venezia-Roma (febbraio 2025) per rigori non concessi, oltre a episodi passati come il gol fantasma dell’Inter (marzo 2025) e una direzione in Parma-Lazio (dicembre 2024) che ha generato critiche e un voto basso, segnando una serata “no” per l’arbitro. Nonchè l’arbitro di Napoli-Juve che fece infuriare Nedved e Pirlo!” Ribadisco quanto segue: “Un arbitro di Serie A guadagna circa 4.000 € lordi a partita” Se questa notizia venisse confermata (lo dico da perfetto profano), vista la scarsità e la malafede di alcuni “fischietti”:- 1) vanno abbassati gli stipendi, a mio modo di vedere sono troppo alti:- 2) Va riformato il Sistema Arbitrale. Occorrono corsi specializzati, nonchè un organo di controllo onesto e imparziale (magari commissariato):- 3) Sanzione piu’ severe verso chi sgarra:- 4) Azzerare i vertici: Rocchi, Gravina (e Rosetti, ci metto anche lui) hanno fatto il loro tempo. Giusto un pensiero, potrebbe essere un pagliativio per ridare credibilità ad un sistema arbitrale “inadeguato, scadente e corrotto”
Da Aureliano a Guida…dalla padella alla brace!
