FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 14:30 – Gasperini domani in conferenza stampa ore 13:30
Alla vigilia di Cagliari-Roma, torna a parlare in conferenza stampa il tecnico Gian Piero Gasperini: appuntamento domani alle ore 13:30 dalla sala stampa del Fulvio Bernardini. Alle 14:30 invece l’allenamento di rifinitura.
Ore 13:40 – Zirkzee ancora titolare con lo United, ma senza gol
Joshua Zirkzee sta continuando a giocare titolare con il Manchester United: ieri l’attaccante è partito dal 1′ minuto nel match pareggiato per 1 a 1 contro il West Ham all’Old Trafford. Stavolta niente gol per l’olandese, che sui quotidiani inglesi incassa la sufficienza per la prestazione di ieri: prova giudicata volenterosa ma poco incisiva in area.
Ore 10:25 – Réunion scudetto da Washington
Uno scatto che sa di Scudetto, direttamente da Washington. Lì, nelle ultime ore, si erano riuniti tanti campioni della Serie A del passato. Stavolta è arrivata la foto con i protagonisti della storica stagione 2000-01, culminata col successo in campionato da parte della Roma: Vincent Candela, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Vincenzo Montella e Cafu.
Ore 10:00 – Disordini a Roma-Juve: tifosi assolti dopo 10 anni
Si è chiuso il processo ai 11 tifosi romanisti accusati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale durante Roma-Juventus del 30 agosto 2015, quando la Curva protestò contro le barriere. La Corte d’Appello ha assolto tre imputati ed escluso l’aggravante per gli altri otto, dichiarando prescritto il reato. In primo grado erano arrivate condanne tra 9 e 12 mesi, ora completamente ribaltate. (Il Messaggero)
Ore 9:30 – Emergenza attacco, si scalda Arena
Ecco il centravanti per Gasperini: Antonio Arena, 16 anni compiuti il 10 febbraio e prima punta della Primavera. Arrivato in estate dal Pescara, l’allenatore lo ha dovuto inserire nel gruppo che prepara il match di Cagliari. L’attacco infatti è in piena emergenza e per il giovanissimo è pronta una nuova convocazione: era già andato in panchina nella prima trasferta di campionato a Pisa. (Corriere della Sera)
Ore 8:20 – Rinnovi in vista per Celik, Mancini e Cristante
A Trigoria si lavora per blindare tre pilastri di Gasperini: Celik, Mancini e Cristante. Il turco, rinato da “braccetto” con Ranieri e confermato in quel ruolo da Gasp, ha attirato l’interesse di vari club, ma la Roma non vuole cederlo: Massara ha già avviato i contatti per il rinnovo. Subito dopo toccherà a Mancini e Cristante, entrambi in scadenza nel 2027, con firme attese entro l’inverno. (Corriere dello Sport)
Ore 7:45 – Ferguson favorito, Dybala tenta il recupero
Ferguson resta in pole per l’attacco di Cagliari più per assenza di alternative che per meriti: Dybala ha svolto solo lavoro differenziato dopo la febbre, Dovbyk è fuori, Baldanzi ancora ko e Bailey non è al 100%. La Joya però è rientrata a Trigoria e oggi dovrebbe tornare in gruppo, con «alta possibilità» di giocarsi una maglia dal 1’. Baldanzi resta in forte dubbio, mentre El Aynaoui, dolorante al ginocchio sinistro, dovrebbe stringere i denti. (La Repubblica)
a 16 anni pochi giocatori hanno esordito e fatto la storia, magari si ripete con Arena Forza Roma
Arena è una realtà che va lanciata, per me è pronto. Se veramente GASP lo considera e ci punta non sfugurerà… DAJEEE 💛❤️
Arena, visto sia in Primavera e soprattutto ai recenti mondiali U17, è un ottimo giovane con caratteristiche superiori alla media per la sua età, ma non è un fuoriclasse, magari un giorno diventasse un giocatore alla Toni ma mi accontenterei pure di un Gilardino.
per ora non lo appesantirei di responsabilità più grandi delle sue possibilità attuali
Ecco dove si sbaglia !. Rinnovi a quali cifre e se devi vendere quest estate be mancini ,cristante ciaone. Si vendono i meno forti e non kone ,dicka,svilar sennò non ci lamentiamo se arriviamo 6 ogni anno . Sono tre giocatori sostituibili e la cassa la devi fare con loro .
Amedeo Amadei, nostro centravanti del 1° scudetto,esordì in A a 15 anni e 9 mesi e ancora detiene questo primato di precocità (insieme al recente genoano Pellegri ,di cui ho perso le tracce).
Auguro ad Arena di ripercorrere le orme del grande Frascatano .
ottimo Arena, era ora!
Spero Gasperini butti dentro Arena anche solo una ventina di minuti, senza eccessive responsabilità e si spera a risultato già acquisito.
Mi piacerebbe anche vedere più Pisilli che a me piace e che in Under 21 sta facendo proprio bene. Poi il titolare nel suo ruolo…. insomma.
Ci vorrebbe anche la seconda squadra, così forgiamo nuovi giocatori e possiamo tifare un’altra squadra in serie C.
Forza Roma e Forza Roma Pischelli!!
Centravanti e falso nueve da un metro e 88… niente togliere a nessuno 🙄
Se i campioni in questa immagine potessero tornare indietro nel tempo di 15 anni, avremmo risolto i problemi sulle fasce, in difesa, sulla trequarti e in attacco. Mi emoziona vederli insieme.
Da paura !!! Questi tutti assieme avrebbero dovuto vincere una Champion’s…peccato ma che squadra era ??? Non più riproponibile a mio avviso da qui all’eternità!!!
