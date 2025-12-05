FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 4 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 14:30 – Gasperini domani in conferenza stampa ore 13:30

Alla vigilia di Cagliari-Roma, torna a parlare in conferenza stampa il tecnico Gian Piero Gasperini: appuntamento domani alle ore 13:30 dalla sala stampa del Fulvio Bernardini. Alle 14:30 invece l’allenamento di rifinitura.

Ore 13:40 – Zirkzee ancora titolare con lo United, ma senza gol

Joshua Zirkzee sta continuando a giocare titolare con il Manchester United: ieri l’attaccante è partito dal 1′ minuto nel match pareggiato per 1 a 1 contro il West Ham all’Old Trafford. Stavolta niente gol per l’olandese, che sui quotidiani inglesi incassa la sufficienza per la prestazione di ieri: prova giudicata volenterosa ma poco incisiva in area.

Ore 10:25 – Réunion scudetto da Washington

Uno scatto che sa di Scudetto, direttamente da Washington. Lì, nelle ultime ore, si erano riuniti tanti campioni della Serie A del passato. Stavolta è arrivata la foto con i protagonisti della storica stagione 2000-01, culminata col successo in campionato da parte della Roma: Vincent Candela, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Vincenzo Montella e Cafu.

Ore 10:00 – Disordini a Roma-Juve: tifosi assolti dopo 10 anni

Si è chiuso il processo ai 11 tifosi romanisti accusati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale durante Roma-Juventus del 30 agosto 2015, quando la Curva protestò contro le barriere. La Corte d’Appello ha assolto tre imputati ed escluso l’aggravante per gli altri otto, dichiarando prescritto il reato. In primo grado erano arrivate condanne tra 9 e 12 mesi, ora completamente ribaltate. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – Emergenza attacco, si scalda Arena

Ecco il centravanti per Gasperini: Antonio Arena, 16 anni compiuti il 10 febbraio e prima punta della Primavera. Arrivato in estate dal Pescara, l’allenatore lo ha dovuto inserire nel gruppo che prepara il match di Cagliari. L’attacco infatti è in piena emergenza e per il giovanissimo è pronta una nuova convocazione: era già andato in panchina nella prima trasferta di campionato a Pisa. (Corriere della Sera)

Ore 8:20 – Rinnovi in vista per Celik, Mancini e Cristante

A Trigoria si lavora per blindare tre pilastri di Gasperini: Celik, Mancini e Cristante. Il turco, rinato da “braccetto” con Ranieri e confermato in quel ruolo da Gasp, ha attirato l’interesse di vari club, ma la Roma non vuole cederlo: Massara ha già avviato i contatti per il rinnovo. Subito dopo toccherà a Mancini e Cristante, entrambi in scadenza nel 2027, con firme attese entro l’inverno. (Corriere dello Sport)

Ore 7:45 – Ferguson favorito, Dybala tenta il recupero

Ferguson resta in pole per l’attacco di Cagliari più per assenza di alternative che per meriti: Dybala ha svolto solo lavoro differenziato dopo la febbre, Dovbyk è fuori, Baldanzi ancora ko e Bailey non è al 100%. La Joya però è rientrata a Trigoria e oggi dovrebbe tornare in gruppo, con «alta possibilità» di giocarsi una maglia dal 1’. Baldanzi resta in forte dubbio, mentre El Aynaoui, dolorante al ginocchio sinistro, dovrebbe stringere i denti. (La Repubblica)

