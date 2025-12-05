Brighton in emergenza, Tzimas ko: si valuta il rientro di Ferguson

Il problema del gol non riguarda solo la Roma. Anche il Brighton è alle prese con un reparto offensivo decimato e potrebbe intervenire con decisione già a gennaio dopo il grave infortunio di Tzimas.

L’attaccante greco, uscito dolorante contro l’Aston Villa, resterà fuori per diversi mesi a causa di una lesione al ginocchio, come confermato da Hurzeler in conferenza stampa. Uno stop pesante, che costringe i Seagulls a rivedere completamente la strategia in vista della seconda parte di stagione.

Oggi l’unico centravanti di ruolo rimasto è Welbeck. Rutter è stato adattato a falso nove, ma la soluzione non ha convinto l’allenatore. Nemmeno Kostoulas, arrivato per oltre 30 milioni, ha ancora dato garanzie, pur con tutte le attenuanti della giovane età. E così il Brighton sta valutando un’opzione che tocca direttamente la Roma: il possibile richiamo alla base di Evan Ferguson.

Il club inglese monitora da vicino l’evoluzione dell’irlandese nella Capitale. Se il rendimento non dovesse decollare entro dicembre, l’idea di riportarlo subito in Premier diventerebbe concreta. Una decisione che cambierebbe anche la programmazione giallorossa in vista del mercato invernale, dove Gasperini ha bisogno di certezze e non di ulteriori incognite nel reparto offensivo.

