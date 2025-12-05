Pisilli richiestissimo, la Roma al bivio: cessione o rilancio, palla a Gasp

La gestione di Niccolò Pisilli entra ufficialmente nella lista delle decisioni delicate che la Roma dovrà prendere a gennaio. Il giovane centrocampista, reduce da ottime prestazioni con l’Italia Under 21, non ha trovato spazio con Gasperini: nelle ultime settimane è rimasto ai margini, senza riuscire a ritagliarsi minuti nemmeno nelle rotazioni più prudenziali.
Le richieste però non mancano. Genoa, Parma e in ultimo il Sassuolo hanno bussato alla porta giallorossa per sondare la possibilità di un’operazione invernale. Tutte ipotesi che testimoniano quanto il talento del classe 2004 sia riconosciuto e apprezzato anche fuori Trigoria.
Il contesto, però, complica tutto. Tra pochi giorni El Aynaoui partirà per la Coppa d’Africa, mentre il calendario rischia di diventare una centrifuga: dieci partite tra campionato e coppe, un ciclo che costringerà Gasperini a spremere il reparto fino all’ultima goccia.
Ecco perché in questo momento la Roma tentenna all’idea di privarsi di altre pedine in mezzo al campo. La sensazione è che la società voglia prendersi ancora del tempo per decidere, valutando se la permanenza di Pisilli – pur senza garanzie di impiego – possa rivelarsi utile in un mese così intasato.
Il bivio è tracciato: tenere un giovane che non sta trovando spazio, oppure mandarlo a giocare: a quel punto però Massara, oltre all’attacco, dovrà cercare rinforzi anche in mediana nel ristretto e complesso mercato invernale. La palla passa a Gasperini.
Giallorossi.net – G. Pinoli
Rilancio!!
negli anni scorsi abbiamo visto tutti come si è comportato la dirigenza emiliana per tutti questi anni abbiamo dato prima fratessi poi anche pellegrini. adesso avanti un altro il prossimo è pisilli.
Per quel conta…Pisilli non sarà il nostro Pedri, ma in ogni caso non può dimostrarlo a pieno, perchè in Italia i giovani giocano poco o pochissimo, fa eccezione il Como, e non sta andando male. Il punto debole della nostra squadra è l’attacco, l’unico dell’attacco che gira bene è un giovane che si è caricato il peso sulle spalle, Soulé. Il centrocampo invece gira abbastanza bene con due di 24 anni, Koné e ElA. Più Cristante, giocatore che ha un pregio immenso, cioè il 6 costante in pagella. Talvolta un 5,5 altre volte un bel 6,5. Pisilli non lo sappiamo, ha fatto un errore in coppa ed è sparito. Spero di rivederlo presto con noi, titolare.
con il sassuolo non si devono piu affari.
Pisilli deve giocare dietro le punte e penso che ora arriverà il suo turno ma non lo metterei a fare interdizione
ci serve un altro cc per sostiuire EA
Per capirci ..prestito secco pochi mesi pure pure decide Gasp ma nulla di più
Esatto!
40’ in campionato
70’ in EL
Questi i numeri del ragazzo in questa stagione.
Sfido chiunque a affermare con certezza che il ragazzo ha fallito col Gasp: semplicemente non ha giocato.
È quindi ingiudicabile ma vedendo le prestazioni in Under 21 direi che ci sono tutte le premesse perché possa dare il suo contributo alla nostra causa.
Come non aveva giocato sino al turno scorso Ghilardi salvo poi risultare praticamente il migliore in campo o quasi.
Ecco uno dei pericoli paventati qualche giorno fa da Sabatini è che nel mercato di gennaio ogni cambiamento va ponderato bene perché è facile fare errori.
Bisogna stare molto attenti, perché è difficilissimo migliorarsi ma facile depotenziarsi.
Ricordiamo tutti lo scellerato cambio di centravanti Destro/Doumbia fatto nel mercato invernale proprio dal fumante che indebolì la Roma invece di rinforzarla.
Ti ha fatto prendere un goal che nemmeno il peggior portiere del Ghana qualora fosse stato un portiere.. è uno che a testa bassa va avanti ma che non capisce come si gioca a calcio soprattutto in termini di tessiture schematiche..abbassa la testa e corre.. troppo troppo acerbo
Come ebbi modo di dire qualche tempo fa, col Genoa è un discorso che si potrebbe fare: prestito con diritto di riscatto e controriscatto a cifra concordata. Vanno ovviamente messi sul piatto della bilancia i due prestiti di giocatori che interessano al nostro Mister, ovvero Frendrup e Ekhator, con diritto di riscatto in favore nostro già concordato. Sempre forza ROMA.
Prescindere che Massara deve prendere un centrocampista! si decidesse su pellegrini e pisilli i ruoli sono identici e uno è di troppo. VEdiamo che farà Gasperini ma se non gioca come reinch è giusto cederlo con recompra .
Boh me sembrano le solite frescacce. Il ragazzo deve avere pazienza Gasp sa quando farli giocare( vedi Ghilardi o Ziolkowski).
non toccate Pisilli .. do’nt touch Pisilli .. e’ bravo e ci serve ..
Se non ricordo male nelle amichevoli pre campionato era schierato da centrale alla Cristante o dietro le punte. Nel primo caso improponibile, nel secondo chiuso dalla concorrenza. Prestito secco dove può giocare x me.
Pisilli sta a Roma.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.