Pisilli richiestissimo, la Roma al bivio: cessione o rilancio, palla a Gasp

La gestione di Niccolò Pisilli entra ufficialmente nella lista delle decisioni delicate che la Roma dovrà prendere a gennaio. Il giovane centrocampista, reduce da ottime prestazioni con l’Italia Under 21, non ha trovato spazio con Gasperini: nelle ultime settimane è rimasto ai margini, senza riuscire a ritagliarsi minuti nemmeno nelle rotazioni più prudenziali.

Le richieste però non mancano. Genoa, Parma e in ultimo il Sassuolo hanno bussato alla porta giallorossa per sondare la possibilità di un’operazione invernale. Tutte ipotesi che testimoniano quanto il talento del classe 2004 sia riconosciuto e apprezzato anche fuori Trigoria.

Il contesto, però, complica tutto. Tra pochi giorni El Aynaoui partirà per la Coppa d’Africa, mentre il calendario rischia di diventare una centrifuga: dieci partite tra campionato e coppe, un ciclo che costringerà Gasperini a spremere il reparto fino all’ultima goccia.

Ecco perché in questo momento la Roma tentenna all’idea di privarsi di altre pedine in mezzo al campo. La sensazione è che la società voglia prendersi ancora del tempo per decidere, valutando se la permanenza di Pisilli – pur senza garanzie di impiego – possa rivelarsi utile in un mese così intasato.

Il bivio è tracciato: tenere un giovane che non sta trovando spazio, oppure mandarlo a giocare: a quel punto però Massara, oltre all’attacco, dovrà cercare rinforzi anche in mediana nel ristretto e complesso mercato invernale. La palla passa a Gasperini.

Giallorossi.net – G. Pinoli