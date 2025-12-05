Sorteggio Mondiali 2026: Italia nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera se supera il playoff

Si è svolto a Washington il sorteggio dei gironi per il prossimo Mondiale di calcio, a cui l’Italia spera di accedere tramite i playoff di marzo.

Qualora gli Azzurri dovessero superare lo spareggio a marzo, il loro destino è già delineato. L’urna ha infatti inserito la vincente del “Playoff A” (che oltre all’Italia comprende le sue avversarie Irlanda del Nord, Galles e Bosnia) nel Gruppo B.

Il girone prevederebbe come avversari Canada, Qatar e Svizzera.

