Da Ghilardi a Pisilli: c’è un’altra Roma in rampa di lancio

La serata di Europa League contro il Midtjylland non porta soltanto tre punti e una boccata d’ossigeno internazionale: racconta una Roma diversa, più larga, più coraggiosa nelle rotazioni, finalmente capace di raccogliere i frutti di un mercato che fin qui aveva lasciato dubbi soprattutto davanti. Gasperini sta trasformando la rosa secondo il suo metodo: nessun regalo, tanta meritocrazia e una regola non scritta che vale più di tutto—se lavori bene, prima o poi la porta si apre.

Ne è il simbolo Neil El Aynaoui, protagonista assoluto contro i danesi: un gol pesante, il recupero a metà campo che apre il contropiede del 2-0, la sensazione di aver ormai scalato le gerarchie. L’inizio stagione, con un ruolo non ancora definito, lo aveva frenato; poi il marocchino ha iniziato a trovare continuità, fino a diventare quello che lo stesso Gasp ha definito “un titolare aggiunto”. Dovrebbe esserci anche domani contro il Napoli, ma la squadra dovrà presto farne a meno: dopo la trasferta di Glasgow partirà per la Coppa d’Africa con il Marocco, una delle favorite alla vittoria finale. Un’assenza pesante per la Roma.

Il tecnico, però, sta allargando il ventaglio delle soluzioni. In mezzo al campo un altro nome è in rampa di lancio: Pisilli, fin qui poco utilizzato ma ritenuto da Gasperini uno con l’atteggiamento giusto. È il segnale di un centrocampo che si sta arricchendo, nonostante l’imminente partenza di due elementi chiave come El Aynaoui e N’Dicka.

E qui si apre un altro capitolo: quello della difesa. Ziolkowski qualche chance l’ha avuta, ma paga ancora un leggero ritardo di condizione e letture. Chi invece ha colto il suo momento è Ghilardi, schierato per la prima volta titolare in Europa e subito convincente. L’ex Verona, utilizzato a destra nel terzetto con Mancini spostato sul centrosinistra davanti a Svilar, ha dato risposte importanti sui duelli fisici, sulle letture, sulla gamba. Finora si era visto solo per meno di dieci minuti complessivi tra Parma e Udinese; ora si candida come sostituto naturale di N’Dicka, anch’egli in partenza per la Coppa d’Africa.

Le rotazioni riguardano anche il fronte offensivo. Baldanzi è stato provato da centravanti di manovra con risultati discreti, un ruolo cucito su misura per chi sa muoversi tra le linee più che fare sportellate. El Shaarawy, invece, ha colpito da subentrato sia a Cremona sia contro il Midtjylland, segno di uno stato di forma brillante che Gasperini vuole sfruttare.

In un contesto in cui il tecnico evita di toccare i quinti—Celik e Wesley restano punti fermi—la Roma sta scoprendo facce nuove e risorse inattese. Ed è forse questo l’aspetto più promettente: la squadra, pur tra acciacchi e partenze imminenti, sembra più profonda e più consapevole. Una Roma davvero “altra”, e sempre più di Gasperini.

Fonte: Il Tempo