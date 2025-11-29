Gasp prepara le mosse anti-Napoli

La supersfida di domani contro il Napoli arriva per la Roma con più di un dubbio da gestire. Le condizioni di Manu Koné e Neil El Aynaoui restano il nodo principale in casa giallorossa: entrambi sono usciti acciaccati dal match di Europa League contro il Midtjylland, alle prese rispettivamente con un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e al ginocchio sinistro. I due proveranno comunque a stringere i denti, anche se resta da capire quale sarà il loro reale livello di efficienza.

Sullo sfondo torna l’atmosfera delle grandi occasioni. Roma e Napoli, infatti, non si giocano così tanto in uno scontro diretto da oltre un decennio: per trovare precedenti di peso bisogna risalire al 1981 e al 2013. In entrambi i casi furono incroci ad alta quota, con la classifica che spostava equilibri e ambizioni.

In vista di domani, l’ipotesi più concreta è che Koné parta dall’inizio affiancando Cristante, con El Aynaoui pronto a subentrare. Pellegrini agirà sulla trequarti, alternandosi se necessario nel ruolo di mezzala e con il compito dichiarato di limitare l’iniziativa di Lobotka nella costruzione dal basso.

In attacco resta viva l’opzione del “falso 9”, anche se la prova di Dybala vista contro il Midtjylland non ha convinto del tutto Gasperini. Ferguson difficilmente partirà titolare per via del dolore alla caviglia, mentre Baldanzi rappresenta la variabile più interessante, reduce da una buona prestazione a Cremona in quella posizione. Sarebbe una scelta coraggiosa, con un attacco leggero e votato alle combinazioni strette più che al duello fisico.

Molti dubbi verranno sciolti solo tra oggi e domani, quando il tecnico di solito definisce la formazione. L’unica certezza è che Roma e Napoli si ritroveranno in una partita che vale più dei tre punti. E che il margine per tentare la mossa giusta sarà ridotto al minimo.

Fonte: Gazzetta dello Sport