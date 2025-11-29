Gasp prepara le mosse anti-Napoli

La supersfida di domani contro il Napoli arriva per la Roma con più di un dubbio da gestire. Le condizioni di Manu Koné e Neil El Aynaoui restano il nodo principale in casa giallorossa: entrambi sono usciti acciaccati dal match di Europa League contro il Midtjylland, alle prese rispettivamente con un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e al ginocchio sinistro. I due proveranno comunque a stringere i denti, anche se resta da capire quale sarà il loro reale livello di efficienza.
Sullo sfondo torna l’atmosfera delle grandi occasioni. Roma e Napoli, infatti, non si giocano così tanto in uno scontro diretto da oltre un decennio: per trovare precedenti di peso bisogna risalire al 1981 e al 2013. In entrambi i casi furono incroci ad alta quota, con la classifica che spostava equilibri e ambizioni.
In vista di domani, l’ipotesi più concreta è che Koné parta dall’inizio affiancando Cristante, con El Aynaoui pronto a subentrare. Pellegrini agirà sulla trequarti, alternandosi se necessario nel ruolo di mezzala e con il compito dichiarato di limitare l’iniziativa di Lobotka nella costruzione dal basso.
In attacco resta viva l’opzione del “falso 9”, anche se la prova di Dybala vista contro il Midtjylland non ha convinto del tutto Gasperini. Ferguson difficilmente partirà titolare per via del dolore alla caviglia, mentre Baldanzi rappresenta la variabile più interessante, reduce da una buona prestazione a Cremona in quella posizione. Sarebbe una scelta coraggiosa, con un attacco leggero e votato alle combinazioni strette più che al duello fisico.
Molti dubbi verranno sciolti solo tra oggi e domani, quando il tecnico di solito definisce la formazione. L’unica certezza è che Roma e Napoli si ritroveranno in una partita che vale più dei tre punti. E che il margine per tentare la mossa giusta sarà ridotto al minimo.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Si può dire che forse la politica di alternanza Campionato-Coppa questa volta non è stata molto indovinata ?
La soluzione più semplice è offrirgli un bello spaghetto con le vongole un po’ stagionate e domani tutti con una bella diarrea, ma la cosa pi importante è non partire con la paura di affrontare uno “squadrone” perchè quello lo siamo anche noi oramai. Sinceramente non penso che soffriremo di sudditanza psicologica ma la paura di giocare guardinghi quella si e non è mai un bene.
Sono contento della scelta di Gasp di puntare principalmente sull’Europa, rispetto a questa partita naturalmente, perchè era importante recuperare lì ed è una competizione che potremmo anche vincere, ovvio che bisogna iniziare a vincere anche con le dirette concorrenti e non trovarci come Inter e Milan ad un “passo” dal risultato per cedere poi le armi, ma un piccolo passo falso (spero ovviamente di no) co Napule non sarebbe una disgrazia perchè il campionato è lungo e oltre a migliorare di partita in partita le squadre di Gasp escono sempre fuori alla distanza. Domani sarà una grande partita!!!!
Partita già vista contro il Milan, la Roma farà la partita è il Napoli ci aspetterà per ripartire, in contropiede. Nel calcio, alla fine, si vince e si perde per episodi. Loro, come il Milan, hanno punte che se lasciate nell uno contro uno in campo aperto ti fanno male. Devi vincere tutti i duelli. Poi va bene e fai le prime due azioni e gli segni due gol. Partita difficile, mi accontenterei di un pareggio.
ma come sta Angelino?
secondo me sta già in squadra ma non lo vediamo…
Speriamo torni presto questa assenza così lunga è davvero preoccupante soprattutto perchè la società non ci da ragguagli. Le ultime partite non si era distinto come al suo solito perchè probabilmente accusa già dei problemi. Un AUGURIO davvero grande per lui
Se si opta per il falso nove Baldanzi parte in vantaggio su Dybala, senza dimenticare il Faraone.
Domani tocca non perdere perché poi con le altre le vinciamo quasi tutte. Avremmo in questo modo la possibilità di tenere il Napoli a distanza e poi andare a prendere i 3 punti a Cagliari.
Domani sera tirate fuori l’anima che voglio vedere parrucchino piangere ancora…fateci godere ragazzi!
Svilar Hermoso (Ghilardi) Mancini Ndicka
Celik El Ainaoui Kone Wesley Cristante Soulé Ferguson. Nel secondo tempo possono entrare Dybala, El Shaarawy Pisilli
Se giochiamo con il falso 9 Baldanzi mi è piaciuto e
Dybala potrebbe subentrare a partita in corso,… Senza dimenticare che Paulo sarebbe meglio non giocasse ogni 3 giorni
domani voglio i tre punti. Sarebbe una svolta mentale importante
Leggo commenti al limite del delirante…
Nessuna partita ce la portiamo da casa… la strada è molto lunga e piena di ostacoli e insidie.
Col napoli sarà durissima.
Daje Roma.
