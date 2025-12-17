Stadio della Roma, esposto in Procura dei Comitati del No: “Falso ideologico e truffa aggravata”

I Comitati “No Stadio” tornano all’attacco sul progetto del nuovo impianto della Roma e lo fanno con un atto formale. Nelle ultime ore è stata infatti depositata una denuncia alla Procura della Repubblica in merito alla nomina del dott. agronomo Mauro Uniformi, incaricato del servizio di consulenza specialistica per la valutazione agronomica e la certificazione delle aree boscate nell’area di proprietà di Roma Capitale, oltre all’elaborazione del Piano di Gestione Operativo del verde del Parco Regionale urbano di Monte Mario e del Pineto.
Attraverso un post pubblicato sui social, i Comitati parlano apertamente di “molteplici incongruenze” legate all’affidamento dell’incarico. Proprio per questo – si legge nella nota – è stata presentata una denuncia in cui vengono ipotizzati diversi reati: falso ideologico in atto pubblico, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
I Comitati spiegano di aver rimesso la questione all’attenzione della magistratura, dichiarando di attendere ora gli sviluppi dei procedimenti di rito. Nel messaggio viene inoltre ribadita la “completa fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine”, sottolineando come l’iniziativa non abbia finalità strumentali ma punti a fare chiarezza su un passaggio ritenuto cruciale dell’iter amministrativo.
Un nuovo fronte, dunque, si apre attorno al dossier stadio, destinato a far discutere anche fuori dal perimetro sportivo, mentre l’iter continua a incrociare ostacoli, polemiche e verifiche.
Roma e comune inizino a fare causa a questi soggetti così da indebitare loro e i futuri alberi genialogici
Che poi non si sono mai mossi nei decenni scorsi. Ora vogliono il parco.
Paese alla deriva più totale…
Ma questi comitati possono essere denunciati a loro volta per turbativa all’iter?
Fatelo da un’altra parte….se fossi nei Fredkin mollerei tutto e addio Italia……All in sull`Everton…..
ahahah! 🤣
anche tu, prova a cambiare sito. Lo stadio si deve fare.
????????????
Arrivati a questo punto c’è davvero da chiedersi chi li foraggia questi continui ricorsi.
Non penso Lotito per ovvii motivi di parsimonia e allora a pensar male qualcuno che non vuole più che lo stadio sia fatto pur essendo invischiato nella pratica.
il più grande palazzinaro Romano, ora, grazie all’attuale governo, anche dentro l’azionariato di maggiornaza del Monte de’ Paschi. Nun ce vole molto a capillo, Zenò…
Non si muove mattone a Roma, se non c’è l’avallo di questo potentissimo personaggio…
Caltariccone????
insomma…. era passato troppo tempo e ora sono tornati alla carica
Italia terzo mondo. Speriamo nell’ennesima eliminazione dai mondiali.
comitati miserabili e goffi, puzzano di laziali ( l’odore lo capisci da te)
Si meriterebbero zero. Invece godranno anche loro di stadio, viabilità, attrezzature e verde pubblico.
L’odore? ¿?
Tanto lo sanno che i ricorsi vengono bocciati,
ma intanto fanno perdere un sacco di tempo.
prima ricorsi sul parco poi sul cemento ora non va bene chi è eletto, ormai li hanno sgamati però chi foraggia questi ricorsi? palazzinari? non ne posso più di questo stato e di questa ipocrisia. non è per lo stadio anzi io lo avrei fatto di 90 Milà posti una volta che si fa, non credo riuscirò ad abbonarmi in questo ma in America si possono fare queste cose? un ricorso al mese con le motivazioni più assurde? perché non si denunciano con il reato di ostacolo a pubblico esercizio e non si fanno pagare multe
Falso ideologico e truffa aggravata? Queste sono accuse abbastanza gravi. A sto punto non ho più dubbi: Ha ragione chi sostiene la tesi del “boicottaggio nella forma più bieca che possa esistere”. Solo così si spiega tanto accanimento Se si rivelasse la “solita cortina di fumo” chiunque ci sia dietro, dovrebbe essere perseguito penalmente. Comune e Societa’ hanno il diritto e il dovere di agire per vie legali
“L’iniziativa non ha fini strumentali”
Falsi e ipocriti come non pochi😅😂
non sanno più a cosa attaccarsi, ma spero che, anche stavolta, alla fine troveranno un solido appiglio a cui sorreggersi a due mani…
Sti comitati der “No” so diventati n’caso.
Stanno sempre a rompe er caso…
Va a finì che ce s’attaccheranno pure a sto caso….
a meno che nn sia la solita fake (che mi auguro), mi collego al commento che ho fatto sull’altro post stadio,
ai tifosi che criticano la presidenza sul famoso “progetto stadio” che non arriva dico questo; ma secondo voi, spendereste centinaia di migliaia di euro per un progetto definitivo quando ancora ci sono di mezzo politica e magistratura?
lo consegneranno solo dopo essere sicuri di metterlo in opera, è logico e naturale, il resto solo chiacchiere da bar.
andate pure dove fanno i supermercati lì dei pipistrelli e delle erbe vi interessa poco se a Pietralata sarebbe sorto un centro commerciale nessuno diceva niente andate a Pantelleria ad abitare Roma deve evolversi
ipotizzati diversi reati: falso ideologico in atto pubblico, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.Ipotizzati su quali certezze?
Di sicuro questo comitato del no stadio non sono romanisti e di sicuro ci sono anche dei infiltrati
uno dei vari attacchi ad orologeria per destabilizzare, il che vuol dire che si stanno facendo le cose per bene, in campo e fuori.
ma questi saranno pagati da qualcuno…. sennò non si spiega…qualche costruttore che non ci mangia….siamo in Italia….paese di burattini…..
ma quando cresce sta città con gente come questa e possibile che i comitati non vedono che primo può creare posti di lavoro secondo creare valore
