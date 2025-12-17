Stadio della Roma, esposto in Procura dei Comitati del No: “Falso ideologico e truffa aggravata”

I Comitati “No Stadio” tornano all’attacco sul progetto del nuovo impianto della Roma e lo fanno con un atto formale. Nelle ultime ore è stata infatti depositata una denuncia alla Procura della Repubblica in merito alla nomina del dott. agronomo Mauro Uniformi, incaricato del servizio di consulenza specialistica per la valutazione agronomica e la certificazione delle aree boscate nell’area di proprietà di Roma Capitale, oltre all’elaborazione del Piano di Gestione Operativo del verde del Parco Regionale urbano di Monte Mario e del Pineto.

Attraverso un post pubblicato sui social, i Comitati parlano apertamente di “molteplici incongruenze” legate all’affidamento dell’incarico. Proprio per questo – si legge nella nota – è stata presentata una denuncia in cui vengono ipotizzati diversi reati: falso ideologico in atto pubblico, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

I Comitati spiegano di aver rimesso la questione all’attenzione della magistratura, dichiarando di attendere ora gli sviluppi dei procedimenti di rito. Nel messaggio viene inoltre ribadita la “completa fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine”, sottolineando come l’iniziativa non abbia finalità strumentali ma punti a fare chiarezza su un passaggio ritenuto cruciale dell’iter amministrativo.

Un nuovo fronte, dunque, si apre attorno al dossier stadio, destinato a far discutere anche fuori dal perimetro sportivo, mentre l’iter continua a incrociare ostacoli, polemiche e verifiche.

LEGGI ANCHE – Stadio della Roma per Euro 2032, Marino: “Scelta ingiustificata, si vogliono aggirare le regole”

