JUVENTUS -ROMA: arbitra Sozza, Ghersini e Mazzoleni come Var e Avar

Sarà Simone Sozza l’arbitro dell’attesissimo big match tra Juventus e Roma, valido per la sedicesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Perrotti, mentre il IV Uomo sarà Sacchi. Al VAR ci sarà Ghersini, Mazzoleni sarà l’AVAR.

Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.

LAZIO – CREMONESE     Sabato 20/12 h. 18.00

PAIRETTO

LAUDATO – REGATTIERI

IV:      BONACINA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      MANGANIELLO

 

JUVENTUS – ROMA      Sabato 20/12 h. 20.45

SOZZA (foto)

BACCINI – PERROTTI

IV:      SACCHI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MAZZOLENI

 

CAGLIARI – PISA    h. 12.30

FOURNEAU

BINDONI – MONACO

IV:       COLLU

VAR:      MANGANIELLO

AVAR:       GHERSINI

 

SASSUOLO – TORINO    h. 15.00

CALZAVARA

CECCONI – CECCON

IV:      DOVERI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     BARONI

 

FIORENTINA – UDINESE     h. 18.00

MARIANI

ALASSIO – TEGONI

IV:      ARENA

VAR:     GIUA

AVAR:    DI PAOLO

 

GENOA – ATALANTA    h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – BARONE

IV:     MARCHETTI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MARINI

  2. Temo che la presenza di mazzoleni sia stata inserita (dopo la precedente partita), per “rimediare” alle “sviste” della sala var (di cui lui faceva, appunto, parte), che avrebbero dovuto richiamare l’attenzione dell’arbitro (troppo lontano dall’azione), all’espulsione di Mancini, tanto sbandierata da tutti i media in questi giorni!!! Io, purtroppo, la leggo come una designazione (da parte di rocchi), di “pulizia” della sua posizione… del tipo vedi di non sbagliare più!!!

  4. Per carità nessun pianto o lamentela ma giusto per parlarne un pò:
    “Le polemiche contro l’arbitro Simone Sozza riguardano principalmente la sua designazione in partite delicate (soprattutto derby Inter-Milan) e i presunti favoritismi verso l’Inter, vista la sua origine milanese (sezione di Seregno) e le statistiche positive con i nerazzurri, scatenando accuse di parzialità da parte dei tifosi, sebbene l’AIA e Rocchi lo difendano sottolineando le sue qualità e la “rottura di un tabù” territoriale, con discussioni accese su singoli episodi (falli di mano, rigori)” Mi sembrava stano che Rocchi non ne prendeva le difese Altro platocefalo, che mandano a dirigere un incontro delicato Occhio a falli e cartellini, non aspettiamoci favoritismi, contiamo su di una prestazione positiva della squadra e… Speriam in bene👌💛❤️

