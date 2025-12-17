JUVENTUS -ROMA: arbitra Sozza, Ghersini e Mazzoleni come Var e Avar

Sarà Simone Sozza l’arbitro dell’attesissimo big match tra Juventus e Roma, valido per la sedicesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Perrotti, mentre il IV Uomo sarà Sacchi. Al VAR ci sarà Ghersini, Mazzoleni sarà l’AVAR.

Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.

LAZIO – CREMONESE Sabato 20/12 h. 18.00

PAIRETTO

LAUDATO – REGATTIERI

IV: BONACINA

VAR: CAMPLONE

AVAR: MANGANIELLO

JUVENTUS – ROMA Sabato 20/12 h. 20.45

SOZZA (foto)

BACCINI – PERROTTI

IV: SACCHI

VAR: GHERSINI

AVAR: MAZZOLENI

CAGLIARI – PISA h. 12.30

FOURNEAU

BINDONI – MONACO

IV: COLLU

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GHERSINI

SASSUOLO – TORINO h. 15.00

CALZAVARA

CECCONI – CECCON

IV: DOVERI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BARONI

FIORENTINA – UDINESE h. 18.00

MARIANI

ALASSIO – TEGONI

IV: ARENA

VAR: GIUA

AVAR: DI PAOLO

GENOA – ATALANTA h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – BARONE

IV: MARCHETTI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARINI

