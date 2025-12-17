O lo ami o lo detesti: Mancini, proiezione del tifoso in campo

Alcuni calciatori si convincono così tanto dell’appartenenza da dimenticare il gioco, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Sono gli agonisti, quelli che si ubriacano del momento feroce. Che entrano in una trance da caudillo, dimenticando il pallone. Galli da combattimento più che calciatori. Adrenalinici, duri, convinti. Wrestler che riducono il campo in un ring.
Quasi ogni squadra ha il suo. Non si tratta di leadership, ma di vigilanza. Non si tratta di calcio, ma di territorio. Incarnano l’atmosfera pesante. Portandola al limite del pensiero. Raccontando la parte del difensore di confine. Sono di due tipi: l’appariscente e il subdolo. L’appariscente è stato incarnato l’altra sera da Gianluca Mancini che sembrava una pallina di un flipper in Roma-Como. Spinte, entrate sull’uomo, con il culmine del faccia a faccia con Cesc Fàbregas dopo la spallata a Jacobo Ramón che manco lo guardava, tra l’altro con palla lontana. (…)
Agonismo che poi paga, perché incarna l’anima del tifoso che vede la rappresentazione in campo di quello che lo riscalda in curva. L’esplicitazione della fede che travalica, l’avversario che diventa nemico nei novanta minuti più recupero. Recita e violenza. «A 20 anni rispettavo molto di più quelli più grandi, altrimenti avrei preso qualche schiaffo nel tunnel». Si è giustificato Mancini, che sembrava uscire da “Soldati-365 all’alba” di Marco Risi, un film che raccontava il nonnismo sotto la leva militare. (…)
Ma mentre ce ne lamentiamo Mancini è già un eroe. L’agonista diventa subito emblema della sua curva e nemico degli altri. La rivendicazione caratteriale è meglio di un assegno circolare. (…) Un tempo erano i difensori delle piccole squadre che picchiavano e minacciavano per intimorire i bomber, faceva parte della strategia per evitare il gol con ogni mezzo. Dettagli, come i veniali pizzichi di Beppe Bergomi, suppostati da partite esemplari. Quando per diventare bandiera ci voleva anche un po’ di vocazione. Ad Agostino Di Bartolomei bastavano lo sguardo e il pallone.
Fonte: Gazzetta dello Sport
soldato scarna
in campo la grinta è necessaria, il Mancio è migliorato tanto sotto tanti punti di vista.
ma con fabregas ha sbagliato.
se vuole rispetto dai 20enni come dice lui, deve portarne a un Campione (anche di stile e correttezza) come Fabregas.
il dito in faccia a Fabregas che parlava educatamente non si può proprio vedere.
È diventato imprescindibile nei 3 dietro, ma è stato graziato per il 2 giallo e avrebbe saltato la Juve.
❤️🧡💛
Sta a mille, ma tocca fallo ragionà…quel fallo era da espulsione e incredibilmente non è successo nonostante la partita co la juve. In effetti, per i fan del complotto, è davvero strano che non l’abbiano fatto fuori pwer il big match con la Rubentus…direi strano tutto, visto che andremo a Torino senza Ndicka e perdendo Mancini ci saremmo andati senza difesa, il palazzo ha perso un’occasione, ma temo che saprano rifarsi.
Mancini è amato dai tifosi della Roma perché in campo da tutto, perché è forte come marcatore, come centrocampista e qualche volta pure come attaccante. Perché le botte le dà e le prende spesso in silenzio. Perché non molla mai un centimetro né da primo né da ultimo in classifica. Poi eccede talvolta certo, lo sappiamo anche noi. Però in un mondo dove bisogna essere perfetti noi gli vogliamo bene anche per queste sue piccole esuberanze, imperfezioni.
Il bello è che la predica arriva dalla gazzetta che per anni ha intonato peana per i due più scorretti del calcio: Bonucci e Chiellini, che per ammonirli ci voleva la corte dell’AJA in seduta plenaria. Fateci un favore, continuate a cantarvela e suonarvela tra Milan Inter e Juve , a noi non ci calcolate perché sappiate che vi ripaghiamo con la nostra arma migliore ovvero una Romana pigra, quasi annoiata, indifferenza.
Mancini logora chi non ce l’ha. Forza Roma.
Lo amo! Il vero capitano!
Mancini capitano
mai letti tanti pipponi quando Gattuso ringhiava pure alla madre, anzi è stato coniato anche il soprannome usato anche nelle tv di stato per raccontare il mondiale trionfale del 2006.
Materazzi poi non ne parliamo, gli stessi suoi ex compagni di squadra hanno detto che averlo da avversario era un agonia, Zidane docet, ma anche qui viene ancora celebrata la sua appartenenza e il suo agonismo, mai nessuna critica però, con quelle maglie va bene tutto, con la nostra ogni occasione è buona per sottolineare ipotetici difetti, lo hanno fatto anche con Totti fino a che ha giocato, figuriamoci per altri.
Di Bartolomei un signore del calcio, un signore in campo e un signore nella viat.
Lui rimarrà sempre un esempio per tutti.
Dietro l’apparenza di voler fare un ragionamento generale, a mio parere questo articolo della Gazzetta a tre giorni dalla sfida Champions, ha due scopi ben precisi: rimarcare che Mancini andava espulso lunedì sera e ricordare all’ arbitro di Juventus – Roma quale dovrà essere il suo “compito” abituale, nel caso, visto lo “scandaloso” arbitraggio col Como, se ne fossero scordati.
Ecco, si stanno preparando per l’incontro di sabato…
mi sembra un concetto esasperato perndare l’articolo, parliamo di uno caratterialmente focoso e assorbe la carica che c’è quando gioca la Roma. sinceramente non è un idolo perché fa a botte ma perché non molla mai sempre presente difende i compagni e rispetta i tifosi…se fa la parte come dici tu allora la farà bene. secondo me è peggio creare da questo una figura di un poco di buono diseducativo solo per estendere un articolo.
