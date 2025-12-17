Zirkzee nel mirino, ma Massara lavora ai piani B: idea Pasalic dalla MLS

C’è un nome che a Trigoria continua a mettere tutti d’accordo. Sempre lo stesso. Joshua Zirkzee è il profilo individuato da tempo da Gasperini, che lo avrebbe voluto già un paio d’anni fa ai tempi dell’Atalanta. Oggi quell’idea è tornata prepotentemente d’attualità, anche se l’operazione resta tutt’altro che semplice.

Il Manchester United apre a una possibile cessione, ma non prima di metà gennaio, quando la Coppa d’Africa sarà ormai agli sgoccioli e torneranno a disposizione Diallo e Mbeumo. Il vero nodo, però, resta economico: la prima richiesta è di 50 milioni di euro, una cifra fuori portata per la Roma. I Friedkin hanno dato il via libera all’operazione, ma a Trigoria sanno bene che senza uno sconto l’affare non può decollare.

Per questo Massara lavora su più tavoli. I piani B non mancano e vengono monitorati con attenzione. Yuri Alberto del Corinthians è uno dei profili che piacciono di più, mentre Raspadori resta una pista concreta, anche se seguita da vicino pure dalla Lazio. Nei giorni scorsi sono stati proposti anche Gudmundsson, deciso a lasciare Firenze, ed Ekhator, nome che intriga il ds giallorosso.

Occhio poi alla possibile sinergia tra Roma ed Everton, entrambe sotto il controllo dei Friedkin: sul tavolo c’è l’ipotesi di uno scambio tra Beto e Dovbyk, soluzione complessa ma da non escludere, soprattutto se il futuro dell’ucraino dovesse davvero essere lontano dalla Capitale.

Infine, un’idea che arriva dagli Stati Uniti. L’ultimo nome per rinforzare l’attacco è quello di Marco Pašalić, esterno destro classe 2000 dell’Orlando City, già finito nel mirino dell’Hellas Verona un anno fa prima della scelta MLS. Il giocatore è stato proposto ed è ora in fase di valutazione.

Fonte: Il Messaggero