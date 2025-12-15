Gasp allarga le richieste: nel mirino Fortini e Amenda

Il mercato della Roma non si ferma all’attacco. Gasperini ha allargato il perimetro delle richieste e a Massara ha chiesto anche un intervento difensivo: un centrale puro oppure un esterno capace di dare equilibrio, permettendo a Celik di tornare stabilmente sulla linea dei tre dietro, soluzione che il tecnico considera molto più funzionale.
Non a caso nei giorni scorsi il ds giallorosso ha sondato la pista che porta a Luis Henrique, ma l’Inter ha immediatamente bloccato ogni ipotesi di uscita, chiudendo di fatto la porta. Più praticabile, invece, il nome di Niccolò Fortini per la corsia mancina: profilo giovane (classe 2006), contratto in scadenza nel 2027 e rinnovo già rifiutato con la Fiorentina. Un dettaglio che a Trigoria viene seguito con attenzione, perché potrebbe aprire spiragli interessanti nei prossimi mesi.
Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Aurèle Amenda, difensore centrale svizzero di 22 anni dell’Eintracht Francoforte: il giocatore è stato proposto a Trigoria da Giuffrida, lo stesso agente che sta lavorando sull’asse Gudmundsson-Roma, segnale di un mercato che si muove su più tavoli.
Capitolo uscite: per finanziare i nuovi innesti e liberare spazio tecnico, qualcosa dovrà muoversi anche in avanti. Il nome più caldo è quello di Evan Ferguson, che potrebbe rientrare al Brighton prima della fine del prestito. Attenzione anche alla posizione di Baldanzi, seguito da Verona e Pisa, profili che potrebbero garantire continuità al giocatore e alleggerire il reparto.
Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera
