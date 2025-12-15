ROMA-COMO, i convocati di Gasperini: out El Aynaoui, Dovbyk non recupera

La Roma ha appena reso noto l’elenco dei calciatori convocati per la partita di questa sera, ore 20:45, contro il Como di Fabregas.
Nell’elenco stilato dal tecnico Gian Piero Gasperini non figura il nome di Artem Dovbyk: l’attaccante non ha recuperato completamente dal suo infortunio e spera di farcela per la Juventus. In elenco Ndicka, ma non El Aynaoui che dunque partirà subito per raggiungere la nazionale marocchina.
Di seguito l’elenco completo dei calciatori convocati da mister Gasperini.
Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli, Bah.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.
Registriamo l’informazione che tutte le squadre di serie A hanno potuto giocare il turno di campionato con tutti i loro giocatori africani, tranne noi.
Registriamo, e andiamo avanti.
mi viene da fare una considerazione se non ricordo male abbiamo giocato sempre di domenica dopo l’Europa league fatalità in coincidenza delle convocazioni per la coppa d’africa noioso giochiamo di lunedì et voilà El Aynaoui vola in Marocco
