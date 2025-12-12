Mercato, Gasperini cambia marcia: “A gennaio non possiamo stare fermi”. E Massara…

Gasperini ha cambiato marcia. E stavolta non sul campo, ma davanti ai microfoni. Se qualche settimana fa aveva gelato l’ambiente con il suo sconfortato «non ho molta fiducia» riferito al mercato di riparazione, dopo il 3-0 di Glasgow il tecnico della Roma ha virato su parole ben più decise e – soprattutto – molto più esigenti nei confronti della società.
«Siamo al 10 dicembre, dobbiamo giocare tante partite. I conti si fanno a fine dicembre o gennaio: indipendentemente, la stagione ha dimostrato qualcosa. Il mercato di gennaio sarà importante per noi: non possiamo stare fermi, serve migliorarsi altrimenti perdiamo occasioni. Del mercato ho parlato già, poi magari lo rifarò a gennaio. Il focus ora è alle gare, non su altre distrazioni che potrebbero essere negative per i ragazzi», ha dichiarato dopo la vittoria sul Celtic.
LEGGI ANCHE – Raspadori, mandato agli agenti per tornare in Italia: derby Roma-Lazio
Un messaggio chiaro: la Roma ha bisogno di rinforzi, e ne ha bisogno subito. Non è più il momento dei dubbi, ma delle richieste esplicite. Come se la scossa in Europa avesse restituito a Gasperini la convinzione che, con qualche innesto mirato, questa squadra possa davvero fare il salto.
Parole che contrastano apertamente con la linea più prudente espressa da Frederic Massara nel prepartita. Il ds ha raffreddato l’idea di un affondo imminente per Joshua Zirkzee, obiettivo dichiarato dei giallorossi e prima richiesta di Gasperini (che vorrebbe anche un difensore) per gennaio: «Zirkzee sta trovando più spazio nello United e non è detto che sia sul mercato. Se ci sarà la possibilità di migliorare la rosa, lo faremo», ha spiegato.
LEGGI ANCHE – Zirkzee, ora c’è anche il Milan: inserimento dei rossoneri, che duello con la Roma
Due visioni non contrapposte, ma nemmeno allineate: da una parte il tecnico che spinge per interventi immediati, dall’altra una dirigenza che mantiene il profilo basso e non apre spiragli concreti sulla punta olandese. Il prossimo mese darà le sentenze definitive, ma una cosa è già certa: Gasperini da Glasgow ha mandato segnali chiarissimi in direzione Trigoria.
Giallorossi.net – G. Pinoli
Riporto nuovamente una statistica ricavata dal mercato invernale delle proprietà Pallotta e Friedkin. Su 32 acquisti fatti in tale sessione solo 3 hanno portato un upgrade (Perotti, Elsha, Naingollan). Qualcuno addirittura peggiorò la situazione (Doumbia).
Questo per sottolineare ancora una volta che se l’obiettivo a gennaio fosse quello di rinforzare la rosa l’acquisto o gli acquisti dovranno essere giocatori che giocano in serie A o hanno giocato in serie A (Zirkzee).
Se invece si vogliono fare investimenti per il futuro è non per il presente allora ben vengano anche giocatori come Arevalo.
Concordo ricordo ancora una Roma con Mourinho che lottava per la Champions e come rinforzo invernale gli presero.. Solbaken.
Inutile dire che non andammo in Champions.
Temo che anche quest’anno finirà uguale perché cambiano gli allenatori ma sempre quei DS abbiamo..
Vorrei lanciare una provocazione. Ma uno scambio con la Fiorentina di Dovbik e Pisilli (prestito con diritto di acquisto) con Kean (prestito con diritto di acquisto) voi lo fareste?
E vabbè ma non c’è solo Zirkzee al mondo, eh?
Prendere Raspadori e Zirkzee o Giovane del Verona in prestito con diritto/obbligo, salutare Dybala che vuole tornare al Boca, Bailey o Baldanzi (scambio col Verona). Mister Gasperini dare più fiducia i giovani e fare più rotazioni, Pisilli, Ghilardi, Ziolkowsky, Rensch e Ferguson sono ottimi calciatori giovani già pronti, devono solo giocare di più. Coraggio Mister e DS non è così complicato, Champions sicura, in competizione per vincere EL e Coppa Italia.
Gasp mette le mani avanti e fa bene a farlo dopo roboanti vittorie come queste che potrebbero far passare l’idea che stiamo a posto cosi. Il problema è che a gennaio sul mercato ci sono pochi giocatori in grado di spostare qualcosa, anche cacciando fuori parecchi denari. Difficile riparare le malefatte dell’estate.
Ma cosa avrebbe detto Massara in contrasto con le parole di Gasp?
Cosa doveva dire?
“Anche se ci chiedono 80ML per Zirkzee non ci sono cacchi, lo prendiamo subito”??
In realtà ha portato un po’ di razionalità:
1. non si sa neanche se il giocatore parte.
2. non si sa quando il MU lo libererebbe, difficilmente prima della fine della Coppa d’Africa, e non parliamo di una società che ha bisogno di monetizzare- se pensa che gli serva fino al 22 Gennaio, lo tiene lì, se poi gli rimane sul groppone altri 6 mesi pazienza.
A noi va bene?
3. non ho letto da nessuna parte di aperture di Zirkzee alla Roma. In compenso ha ripetuto per 2 anni a Bologna che il suo sogno era la Premier.
4. Magari adesso in 3 settimane segna 4 gol.
5. Ma diciamo che si allinea tutto, arriva una squadra inglese e offre 40ML al MU e 5 a lui: noi che facciamo?
Ecco, quindi le parole di Massara mi sembrano molto molto sensate e serie.
Se poi qualcuno preferisce le promesse tipo flat tax, stop agli sbarchi e taglio delle accise, liberissimo….
Ultimo mercato di Massara se fallisce, questo intendeva
infatti sono d’accordo. secondo la stampa dovrebbe dichiarare con trasparenza e certezza che faranno sicuramente l’acquisto di quello o di quell’altro ? chiaramente Massara dice se ci saranno opportunita’ si faranno trovare pronti, e secondo me le opportunita’ le hanno gia’ trovate e ci stanno lavorando per sfruttarle al meglio (o meglio, voglio augurarmi che sia cosi’). nel frattempo fa bene a negare tutto ed il contrario di tutto, cos’altro dovrebbe fare ?
Io, non so voi, mi sono innamorato di Palestra FRS💛🧡❤️
sta gia sui 20 milioni sapendo com’e’ fatta l’Atalanta, potrebbe essere anche un investimento interssante se spostassero definitivamente Wesley a sinistra e lui sulla destra, ma ho i miei dubbi che lo diano. Piuttosto penso saranno piu disposti a dar via Bellanova
Vedremo se ascolteranno le preghiere nel deserto di mister Gasp, oppure il beccamorto si ripresenterà con altri catorcioni …..secondo me sarà un mercato difficile se prima non ci libereremo dei pesi morti, in primis Pellegrini, elsharawi, dovbik…..e fosse per me manco Cristante lo vedremmo mai più. Per carità.
Anto hai detto le cose esattamente come stanno…anch’io sogno e spero ma bisogna essere anche obbiettivi.SEMPRE FORZA ROMA.
Per Massara sarà il suo vero banco di prova non avrà scusanti. Deve vendere i giocatori che Gasperini non ritiene idonei e comprare secondo me 3 barra 4 giocatori . I nomi ci sono anche se non campioni devono essere pronti per il campionato di serie A come frendrup o solet.
se si tiene Ferguson e non ci sono offerte per Dovbyk mi sembra difficile prendere Zirkzee o un altro. Ferguson ha 21 anni ed è da tempo che non giocava tra inforntuni ecc io non credo si potesse pensare che questo arrivava e faceva 20 goal..ma solo io vedo che ci sarebbe necessità di un centrocampista in più?
Sembra che debbano partorire. Lo sanno tutti cosa bisognerebbe fare. Fare uscire gradualmente dalla rosa Pellegrini, El Shaarawi, Dybala e sostituirli con interpreti di qualità. Lo puoi fare poiché questi incidono fortemente sul bilancio della società e il gioco ormai da tempo non vale più la candela. Addirittura per Pellegrini non si capisce come abbia questo ingaggio. Sono giocatori che non hanno fatto la differenza negli scontri diretti per cui non ha senso pagarli spropositamente.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.