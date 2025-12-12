Mercato, Gasperini cambia marcia: “A gennaio non possiamo stare fermi”. E Massara…

Gasperini ha cambiato marcia. E stavolta non sul campo, ma davanti ai microfoni. Se qualche settimana fa aveva gelato l’ambiente con il suo sconfortato «non ho molta fiducia» riferito al mercato di riparazione, dopo il 3-0 di Glasgow il tecnico della Roma ha virato su parole ben più decise e – soprattutto – molto più esigenti nei confronti della società.

«Siamo al 10 dicembre, dobbiamo giocare tante partite. I conti si fanno a fine dicembre o gennaio: indipendentemente, la stagione ha dimostrato qualcosa. Il mercato di gennaio sarà importante per noi: non possiamo stare fermi, serve migliorarsi altrimenti perdiamo occasioni. Del mercato ho parlato già, poi magari lo rifarò a gennaio. Il focus ora è alle gare, non su altre distrazioni che potrebbero essere negative per i ragazzi», ha dichiarato dopo la vittoria sul Celtic.

LEGGI ANCHE – Raspadori, mandato agli agenti per tornare in Italia: derby Roma-Lazio

Un messaggio chiaro: la Roma ha bisogno di rinforzi, e ne ha bisogno subito. Non è più il momento dei dubbi, ma delle richieste esplicite. Come se la scossa in Europa avesse restituito a Gasperini la convinzione che, con qualche innesto mirato, questa squadra possa davvero fare il salto.

Parole che contrastano apertamente con la linea più prudente espressa da Frederic Massara nel prepartita. Il ds ha raffreddato l’idea di un affondo imminente per Joshua Zirkzee, obiettivo dichiarato dei giallorossi e prima richiesta di Gasperini (che vorrebbe anche un difensore) per gennaio: «Zirkzee sta trovando più spazio nello United e non è detto che sia sul mercato. Se ci sarà la possibilità di migliorare la rosa, lo faremo», ha spiegato.

LEGGI ANCHE – Zirkzee, ora c’è anche il Milan: inserimento dei rossoneri, che duello con la Roma

Due visioni non contrapposte, ma nemmeno allineate: da una parte il tecnico che spinge per interventi immediati, dall’altra una dirigenza che mantiene il profilo basso e non apre spiragli concreti sulla punta olandese. Il prossimo mese darà le sentenze definitive, ma una cosa è già certa: Gasperini da Glasgow ha mandato segnali chiarissimi in direzione Trigoria.

Giallorossi.net – G. Pinoli