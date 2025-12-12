La Roma aveva bisogno di una scossa. Dopo il doppio tonfo contro Napoli e Cagliari, il clima attorno alla squadra si era fatto inaspettatamente pesante. Gasperini lo sapeva, i giocatori pure. Serviva una risposta immediata, forte, quasi brutale. E il terreno della rivalsa romanista è stato proprio il Celtic Park, uno dei templi più rumorosi d’Europa, ammutolito da una Roma che ha rimesso insieme cattiveria e qualità.
Il 3-0 sui modesti scozzesi vale molto più di una semplice vittoria: rimette la Roma in carreggiata in Europa League (il passaggio agli ottavi senza playoff è più vicino) e soprattutto riconsegna una squadra solida e convinta, con un attacco che finalmente torna a fare gol e a dare segnali di rinascita.
Il protagonista assoluto della serata piovosa di ieri è Evan Ferguson. Punzecchiato — e nemmeno troppo delicatamente — da Gasperini alla vigilia, l’irlandese ha risposto con un messaggio che più chiaro non si può: due gol da centravanti vero. Il primo figlio del suo movimento, del suo istinto. Il secondo, quello del 3-0, è la giocata che separa gli attaccanti normali dai centravanti pesanti: controllo, coordinazione e freddezza. Se cercavamo un segnale di vita, eccolo.
LEGGI ANCHE – Ferguson al capolinea, la Roma ha deciso: tornerà al Brighton
La serata di gala nasce però dall’autogol goffo di Scales, che apre la strada a una gara subito in discesa. Il Celtic è modesto, va detto senza giri di parole, e si scioglie davanti alle prime difficoltà. Ma la Roma, finalmente, ha il merito di non complicarsi la vita, di non ridare ossigeno a un avversario inferiore. Nemmeno il rigore regalato da Kovacs nel recupero del primo tempo spaventa: Engels colpisce il palo e la notte resta giallorossa.
La ripresa è gestione pura: teste fredde, gambe controllate, qualche occasione per allargare il punteggio, compreso il bel gol annullato a Bailey per un fuorigioco millimetrico. Poco male, perché la missione è compiuta. La Roma dà la sensazione di sapere esattamente cosa fare e quando farlo, come nella versione migliore vista prima dello scivolone in Serie A.
Ora però arriva la parte difficile: trasformare Glasgow in un punto di ripartenza. Il Como di Fabregas — rivelazione sì, ma per i meno attenti — è tutt’altra storia rispetto al Celtic. Sarà partita vera, tosta, dove serviranno organizzazione e continuità. Gasperini, però, torna a casa con una certezza in più: Ferguson è vivo, arrabbiato il giusto e finalmente decisivo. Non è poco. Anzi, è esattamente quello che alla Roma era mancato nelle ultime settimane.
E con il rientro di Dovbyk e la speranza di avere finalmente Dybala e Bailey a pieno regime, Gasp può affilare le sue armi in vista di questo delicatissimo finale di 2025. In attesa di quel mercato di gennaio che, per citare il tecnico, deve essere l’occasione per migliorarsi e non per perdere occasioni preziose.
LEGGI ANCHE – Gasperini: “Mercato? Dobbiamo migliorarci e non perdere occasioni”
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
È stata una bella vittoria; tanta intensità, pressing alto, tiri in porta, gol. Ferguson che si ricorda cosa deve fare un centravanti. Però adesso non cominciamo a dire che non ci serve niente e stiamo bene così. La Roma in campionato ha perso 5 partite con un gol di scarto e ne ha vinte 8 di corto muso cioè è sempre a cavallo del pareggio, se prende un gol perde perché non rimonta (tranne un caso). Quando vince non chiude la partita fino al 95′. Testa al Como altrimenti il sesto posto si palesa.
ok, è una cronaca esaltante ma c’è da stare con i piedi per terra e parecchio. Lavorare ancora di più e di brutto. In primis Ferguson, che ha da perdere diversi chili e Gasperini glielo ha già rinfacciato, più volte. A margine, bellissimo l’autogol da vero attaccante , del loro difensore.
Dalla partita di ieri tante belle notizie.
1. Due bei gol di Ferguson. Il primo da centravanti d’area vero che attacca con convinzione il primo palo, il secondo un’esecuzione velocissima e tecnicamente mirabile degna del miglior Icardi. Il tutto condito da altre buone azioni da centravanti vero come il tiro dal limite su palo esterno. Abbiamo il centravanti?
2. Il centrocampo EA-Pisilli non ha fatto rimpiangere quello titolare. Vero che gli avversari erano modesti, ma sul piano del pressing a centrocampo nel primo tempo li abbiamo schiantati. Peccato x la coppa d’Africa che ci porterà via il marocchino.
3. Ottima prestazione di Rensch sulla sinistra. Anche stavolta il giovane olandese ha risposto presente pur adattato sull’altra fascia.
4. Segnali di vita da Bailey, autore di un bel gol “alla Lookman”, anche se a piede invertito, purtroppo annullato x fuorigioco millimetrico. In ogni caso veder entrare contemporaneamente dalla panchina lui, Paulo e Pelle fa una certa impressione. Se tutti rispondono presente le risorse non mancano.
5. Si è rivisto Angelino in campo. Sembra un po’ patito, ma la notizia è da circoletto rosso. Con lui, Wesley più la coppia Celik-Rensch vista ieri sera, il reparto esterni appare ben attrezzato, anche senza considerare Trsimikas che ad oggi appare forse l’unico vero oggetto misterioso della rosa.
6. Al netto dell’avversario non irresistibile, per tutto il primo tempo si è vista la vera Roma Made in Gasperini, poi a risultato acquisto una gestione tutto sommato tranquilla. Speriamo di poter replicare lunedì.
La Coppa d’Africa ci proverà di due elementi importanti in un mese denso di sfide decisive per i nostri obbiettivi, tuttavia da ieri sono più fiducioso circa la possibilità di uscirne con tali obbiettivi ancora nel mirino.
Daje!
Quindi due belle notizie: la Roma è viva e vegeta ed ha anche un centravanti. È evidente allora che a Cagliari si sono risparmiate energie perché i 3 punti di ieri sera erano fondamentali per la classifica di Europa League.
Ma la novità più importante è il risveglio di Ferguson. Attenzione perché l’Irlandese è potenzialmente un gran centravanti, il secondo gol di ieri è notevole come movimento di palla nella preparazione del tiro.
Insomma un bel respiro di sollievo.
Ferguson ed il nuovo Stadio ci fanno ben sperare.
Bene ieri sera, lunedì vorrei vedere ferocia in campo da parte di Ferguson e compagni.
Sinora abbiamo sbagliato solo con il Cagliari.
Non mi esalterei per la vittoria di ieri, contro nessuno, non mi deprimerei per le sconfitte contro Napoli e Inter.
Quello che conta è aver visto lo stile Gasperini . Sinceramente credo che giocare senza alcuni giocatori sia meglio, se la dobbiamo mettere sul piano dell’intensità, che è il dettame di Gasp.
Contento di aver rivisto Rensch che di certo è meglio di un Ghilardi adattato terzino!
Ora si insista su questa formazione, magari Celik nei tre, data l’assenza futura di Ndicka, Kone al posto di EA, e due terzini di ruolo , Rensch e Wesley.
Dybala e Pelle in panca, ora ci servono umiltà ed intensità. Magari contro la Juve rivedremo anche loro ma contro il Como serve un bel po di concretezza e gamba.
La partita di ieri a mio parere ha dimostrato due cose:
1. la Roma gioca meglio con una punta vera
2. in Europa le squadre danno più spazi ed è tutta un’altra musica per il gioco di Gasperini e per le punte. Nella tatticissima e pallosissima Serie A si vince quasi sempre solo con difesa arroccata e contropiede e pochissimi gol. Per quello poi le punte faticano di più (tutte, al momento)
Ragazzi in sta partita non c’è da criticare nulla, perfetta in tutti i 90 minuti.. oltre che per Ferguson sono contento anche per la buonissima prestazione di Pisilli e di Rensch che sembravano gli unici epurati dal Gasp a detta della stampa romana tossica e di alcuni espertoni del sito e dopo Ghilardi ora anche con loro due avete preso una cantonata.. abbiamo la panchina lunga ma non ce ne rendiamo conto e tante partite le abbiamo perse solo per colpa di arbitraggi ridicoli anche perché la squadra ci sta.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.