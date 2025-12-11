Zirkzee, ora c’è anche il Milan: inserimento dei rossoneri, che duello con la Roma

La Roma non molla Joshua Zirkzee, ma la strada si complica. L’attaccante olandese è il primo nome indicato da Gian Piero Gasperini per gennaio, soprattutto dopo il flop di Ferguson, ormai destinato a rientrare al Brighton.

L’idea del club giallorosso era quella di accelerare, ma nelle ultime ore il Milan, riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è inserito con decisione: delusi dal rendimento di Gimenez e Nkunku, i rossoneri hanno preso i primi contatti con l’agente del giocatore.

L’ostacolo resta il solito: il Manchester United. I Red Devils sono disponibili a valutare la cessione, ma solo a condizioni precise. Il via libera arriverebbe con un prestito legato a un obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League, circa 35 milioni di euro. Una formula che non piace né alla Roma, né al Milan, che punterebbe su un semplice diritto.

A rendere il puzzle ancora più complicato ci sono i tempi. Lo United non libererà Zirkzee a inizio gennaio: con due attaccanti impegnati in Coppa d’Africa, la società inglese vuole trattenere l’olandese fino agli ultimi giorni di mercato. La Roma resta sul pezzo, ma sa che la concorrenza si è fatta più folta e che chiudere l’operazione sarà tutt’altro che semplice.

Fonte: Gazzetta dello Sport