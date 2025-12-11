Celtic-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: chance per Pisilli, davanti tocca a Dybala

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Celtic, Gasperini non ha fatto giri di parole: l’attacco non sta rendendo e la Roma paga un’evidente difficoltà a segnare. Il tecnico ha ammesso che, per il tipo di calcio che chiede, il migliore finora è stato Baldanzi. Paradosso perfetto: è quello che interpreta meglio le sue idee, ma è fuori dalla lista UEFA e dunque inutilizzabile stasera.

A Glasgow, quindi, Gasp sembra orientato a dare spazio a Pisilli dal primo minuto, scelta confermata nelle dichiarazioni della vigilia. Secondo i quotidiani Dybala è destinato a guidare l’attacco, con Pellegrini e Soulé alle sue spalle. In difesa confermati Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulla sinistra torna Wesley dopo il lieve stop fisico. Al centro, Pisilli dovrebbe affiancare Cristante. L’unico quotidiano a puntare su El Shaarawy e Ferguson dal primo minuto è Il Romanista.
Le probabili formazioni dei quotidiani

Gazzetta dello Sport
Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala.

Corriere dello Sport
Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala.

Tuttosport
Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli, Dybala.

Il Messaggero
Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala.

Corriere della Sera
Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini, Dybala.

Il Romanista
Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, El Shaarawy, Ferguson.
  Anche Soule' avrebbe bisogno di un turno di riposo visto che contro napoli e Cagliari non è stato quello di sempre! Avanti Roma

