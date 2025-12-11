Mourinho: “Scudetto? Purtroppo è tra Inter, Milan e Napoli. Io andrei di corsa al Circo Massimo…” (VIDEO)

José Mourinho si presenta in sala stampa dopo la vittoria del suo Benfica contro il Napoli in Champions League. L’italiano gli viene naturale, visti i trascorsi all’Inter e, più recentemente, alla Roma. E proprio ai giallorossi dedica un passaggio significativo mentre analizza la corsa scudetto in Serie A.

«Scudetto? Credo sia una cosa tra Inter, Milan e Napoli, e mi dispiace perché andrei anche io di corsa al Circo Massimo…». Il pensiero è chiarissimo: Mou sogna il tricolore per la Roma come ogni tifoso romanista, ma guarda alla classifica con realismo.

Prosegue poi nella sua analisi: «Chi vincerà? È difficile. L’Inter ha un super potenziale con una rosa top, il Napoli uguale. Il Milan gioca una partita a settimana, ha un allenatore fantastico come Max (Allegri, ndr) che può allenare come Cristian e Antonio non possono fare, perché hanno tante partite da giocare. Purtroppo penso sarà tra questi tre, perché mi piacerebbe tantissimo e anche io andrei al Circo Massimo, ma non penso».

José Mourinho cuore romanista 💛❤️ Sentite come risponde l'allenatore del Benfica alla domanda su chi vincerà la Serie A 🗣️#Mourinho #Roma #SerieA pic.twitter.com/sFf0pUjuVh — Rompipallone.it (@Rompipallone_) December 10, 2025