Mourinho: “Scudetto? Purtroppo è tra Inter, Milan e Napoli. Io andrei di corsa al Circo Massimo…” (VIDEO)

José Mourinho si presenta in sala stampa dopo la vittoria del suo Benfica contro il Napoli in Champions League. L’italiano gli viene naturale, visti i trascorsi all’Inter e, più recentemente, alla Roma. E proprio ai giallorossi dedica un passaggio significativo mentre analizza la corsa scudetto in Serie A.
«Scudetto? Credo sia una cosa tra Inter, Milan e Napoli, e mi dispiace perché andrei anche io di corsa al Circo Massimo…». Il pensiero è chiarissimo: Mou sogna il tricolore per la Roma come ogni tifoso romanista, ma guarda alla classifica con realismo.
Prosegue poi nella sua analisi: «Chi vincerà? È difficile. L’Inter ha un super potenziale con una rosa top, il Napoli uguale. Il Milan gioca una partita a settimana, ha un allenatore fantastico come Max (Allegri, ndr) che può allenare come Cristian e Antonio non possono fare, perché hanno tante partite da giocare. Purtroppo penso sarà tra questi tre, perché mi piacerebbe tantissimo e anche io andrei al Circo Massimo, ma non penso».
Uno di noi! Lo Specialone! Daje!
❤️
Quando sarà, prima o poi, ti vogliamo in mezzo a noi!
Lo amo! Ridiamogli il cuore che ha lasciato tra noi….non ricordo stranieri capaci di sentirsi cosi romani e romanisti come lui!
JOSÉ MOURINHO
a Lo Monaco dico, visto che parlava ieri di rimpianto eterno se regalassimo Pellegrini, che il vero rimpianto eterno è il dubbio: se avessero assecondato Mourinho invece di prendergli delle scartine… chissà come sarebbe andata. perché gente come il Gasp se ne è vista passare a dozzine qui, ma uno come Mourinho, una volta ogni 50 anni. questo il rimpianto vero. sei un grande, Mou!
Verissimo!
Fanno lo stesso anche con Gasp, chiedeva giovani pimpanti e j’hanno preso Ferguson tsimikas Bailey, tutti rottami
D’accordissimo @Aristide.
Ragazzi è vero che gli hanno dato Dybala, ma questo il primo anno si girava verso la panchina e vedeva il trittico spagnolo Borja Mayoral, Carles Perez e Gonzalito Villar per cambiare ritmo alla partita…gli hanno venduto Dzeko per prendere Abraham.
mai dire mai, José…
Grande mou ti vorrò sempre bene sei uno di noi!! Hai dimenticato anche l’Inter per noi spero un giorno di rivederti in panchina.. Grazie di tutto💛❤️
Mou 2 Cesare Ragazzi 0. Godo!!
qua ancora siamo col fpf unica squadra al mondo però gli altri spendono e spandono ma soprattutto prendono giocatori di calcio e non ex
Grande non ci sono parole !!!!
Tutti baciano la maglia.. ma le vere dimostrazioni sono queste.. jose nella storia della Roma per sempre
Oggi è sopratutto un grande affabulatore. E a giudicare dai commenti…con ottimi risultati
È bollito…
è finito ..
e stracotto .
Ieri sera ha preso a pallonate il Real O napule.
Milinkovic Savic e Company in difesa sembravano una banda di ridolini.
E così , senza aiutini arbitrali, in Europa parrucchino continua a collezionare figura e merdx.
Poi va’ in conferenza stampa, e ricomincia il pianto.
Eh tenevamo troppo assenti…
e o Benfica teneva due giorni di riposo in più.
Giuro che stavo per spaccare il televisore quando lo ho sentito .( tralasciando quello che gli ho vomitato)
Noi invece a Roma Napoli eravamo freschi eh?
Non avevate quattro giorni in più di profumata freschezza?
No eh?
Non avevano gli assenti noi ? No eh??
Gli altri sempre a piangere( vedasi gli interisti che ancora piangono per l’arbitraggio di Inter Liverpool) , parrucchino sempre a chiagne.
Noi no , noi non possiamo eh noi non teniamo attenuanti generiche, 👍
Che posso dire di più?
Sono contento che hanno perso ( tra l’altro gli ha segnato Rios che fino a prima di ieri sera stata giocando male)
E Fonte ha dimostrato che nelle coppe è lo zimbello d’Europa…Può vincere solo dove e protetto e aiutato…
Ho letto tutti i commenti e sono rimasto di stucco, ho quasi paura a commentare.
Ma non vi sembra di esagerare ? guardate che fare una intervista e dire parole al miele e riecheggiare struggenti ricordi è facile, potrebbero anche essere sincere però anche no.
Non amo il personaggio ma se devo osannare uno straniero che ha dato qualcosa alla Roma calcistica allora preferisco un Niels Liedholm per la simpatia e signorilità e i “Tituli”.
Cerchiamo di stare con i piedi per terra e non creare sempre miti.
