Dybala al Boca, il dt Delgado esce allo scoperto: "Speriamo di poter fare uno sforzo"

Mentre il Boca Juniors deve ancora sciogliere il nodo allenatore – con Claudio Ubeda sempre più in bilico – a Buenos Aires si guarda già alla Libertadores e al mercato che dovrà rilanciare gli Xeneizes. E tra le idee, stavolta dichiarate senza più giri di parole, c’è Paulo Dybala.

Marcelo Delgado, membro del Consiglio del Boca e dt del club, ha ammesso apertamente il desiderio di riportare in Argentina il numero 21 della Roma, alimentando le voci degli ultimi giorni sul suo futuro: «Speriamo di poter fare uno sforzo, al di là della possibilità», ha detto in diretta a Radio La Red.

Il “Chelo” ha poi aggiunto un dettaglio che non è passato inosservato: «Tutto quello che so è che il suo contratto scade a giugno 2026. Si valuterà e vedremo cosa succede».
Un’apertura netta da parte del Boca, proprio mentre in Italia si discute dello stato d’incertezza intorno a Dybala. E l’eco delle sue parole è destinata a farsi sentire anche a Trigoria.

Fonte: Radio La Red
