Dybala al Boca, il dt Delgado esce allo scoperto: “Speriamo di poter fare uno sforzo”

Mentre il Boca Juniors deve ancora sciogliere il nodo allenatore – con Claudio Ubeda sempre più in bilico – a Buenos Aires si guarda già alla Libertadores e al mercato che dovrà rilanciare gli Xeneizes. E tra le idee, stavolta dichiarate senza più giri di parole, c’è Paulo Dybala.
Marcelo Delgado, membro del Consiglio del Boca e dt del club, ha ammesso apertamente il desiderio di riportare in Argentina il numero 21 della Roma, alimentando le voci degli ultimi giorni sul suo futuro: «Speriamo di poter fare uno sforzo, al di là della possibilità», ha detto in diretta a Radio La Red.
Il “Chelo” ha poi aggiunto un dettaglio che non è passato inosservato: «Tutto quello che so è che il suo contratto scade a giugno 2026. Si valuterà e vedremo cosa succede».
Un’apertura netta da parte del Boca, proprio mentre in Italia si discute dello stato d’incertezza intorno a Dybala. E l’eco delle sue parole è destinata a farsi sentire anche a Trigoria.
Fonte: Radio La Red
Sono sempre più convinto che il 01/07/2026 Dybala diventerà un giocatore del Boca.
“Tutto quello che so è che il suo contratto scade a giugno 2026. Si valuterà.”
Ecco, magari valuteremo a Giugno eh,
che 6 mesi così…. che dumaroni……
adios
Al talento cristallino di Dybala servono allenatori da grandi piazze come Allegri e Spalletti. Normale che con un Gasperini qualunque ed i suoi allenamenti da Atalanta, se ne vada. Forza Roma deve restare
Spero che la tua sia una battuta, in caso contrario non sei un gran conoscitore di calcio.
speriamo che va a gennaio tantinsoldi guadagnati e poche partite fatte non ha maindeciso uno scontro diretto nulla adios
