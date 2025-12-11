“ON AIR!” – CASANO: “Ferguson e Dovbyk i centravanti che fanno più schifo a Gasp”, CORSI: “Se Zirkzee va al Milan andiamo a Trigoria a dire due parole”, MATTIOLI: “Dybala? Senza Oriana sarebbe già in Argentina da anni”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sulla conferenza stampa di Gasperini di ieri ci sono parecchie cose da dire. Abbiamo capito una cosa: caro Evan (Ferguson, ndr), bella pe te…mi sa che è andata così. Poi magari stasera giocare titolare…se Gasperini lo facesse giocare sarebbe un genio. La cosa che mi ha colpito di più è quando ha detto che Baldanzi è stato quello che ha giocato meglio da falso nove. Se lui è stato il migliore, e oggi gioca Dybala in quel ruolo, stiamo in mezzo alla mer… Stasera dicono che giocheranno Soulè, Pellegrini e Dybala. Ma come, diciamo che Soulè con Dybala gioca peggio e che Pellegrini con Dybala gioca peggio, e li metti tutti e tre insieme? Io farei giocare Dybala, El Shaarawy e Ferguson proprio perchè si pensa al Como…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Per me stasera Gasperini non giocherà con Soulè e Pellegrini dietro Dybala. Secondo me gioca Pisilli al posto di Pellegrini. E secondo me giocherà Ferguson…per me il tridente sarà Pisilli, Dybala e Ferguson…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non mi aspetto un grosso turnover stasera. Per intenderci, non mi aspetto 4-5 cambi, semmai 2-3. La cosa che non mi convince delle formazioni è El Aynaoui e Pisilli insieme a centrocampo, togliere sia Konè che Cristante mi sembra troppo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Penso che Dovbyk e Ferguson siano i centravanti che facciano più schifo a Gasperini di quelli che ha avuto nella sua carriera. Penso che al loro posto avrebbe preferito perfino Jeda, Marazzina o anche Pavoletti, che l’altro giorno era in panchina con il Cagliari…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Zirkzee? La Roma è arrivata prima, ma se la prende il Milan bisognerebbe andare a Trigoria a dire due parole…non ci può arrivare il Milan prima di noi, dai… Ieri sera abbiamo visto il Benfica di Mourinho, e vedendo la partita vi dico che il Napoli di ieri, con tutte le riserve, è due o tre volte più forte del Benfica. E nonostante questo, Mourinho gliel’ha incartata. Abbiamo visto quella sega di Rios: gol e assist… La cosa più bella sono state le parole di Mourinho a fine partita quando ha detto che verrebbe al Circo Massimo. Lui ha avuto tante squadre, ma una botta di romanismo puro ce l’ha dentro…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Bellissime parole di Mourinho, e non scontate perchè c’era di mezzo l’Inter. Saranno felici gli interisti… Lui tra l’altro non ha potuto salutare i tifosi della Roma, e vorrebbe avere un’occasione per farlo…”

LEGGI ANCHE – Mourinho: “Scudetto? Purtroppo è tra Inter, Milan e Napoli. Io andrei di corsa al Circo Massimo…” (VIDEO)

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini non è intenzionato a lasciar partire Pisilli a gennaio, piuttosto è il ragazzo che chiede spazio. Gasperini piuttosto che ricominciare da capo con un altro giocatore, tanto vale tenersi Pisilli. Ma bisognerà capire che vorrà fare anche il ragazzo, che giustamente a 21 anni vuole giocare. Questo mese sarà determinante, io penso che il grosso del mercato verrà fatto dopo la Coppa d’Africa…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Io avrei fato una formazione molto diversa da quella che leggo sui giornali. Io non credo a così pochi cambi…ma Rensch non può giocare manco a Glasgow? Io metterei anche Bailey e Ferguson. I popcorn del papà di Bailey sono andati di traverso…ma come mai qua i giocatori scompaiono? Io Bailey me lo aspetto in campo al posto di Soulè stasera. Non ha avuto numeri strepitosi in carriera, ma un aiuto te lo può dare. Per me Konè e Soulè sono due giocatori che sarebbe bene far rifiatare un po’. Vincere stasera sarebbe importante, a me non dispiacerebbe arrivare tra le prime otto…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La coppia Soulè-Pellegrini non può giocare tutte le partite, e Dybala centravanti non è piaciuto per niente a Gasperini l’ultima volta. Per questo abbiamo pensato che al di là delle parole pesanti su Ferguson, che possono essere anche da stimolo, possa giocare lui davanti con Dybala riportato a destra. L’atmosfera britannica potrebbe giovare a Ferguson….”

Nando Orsi (Radio Radio): “I cambi sono naturali giocando giovedì e domenica. Pisilli deve essere contento, ma deve anche sfruttare l’occasione. Forse lo abbiamo un po’ sopravvalutato, quando un primavera arriva in prima squadra a Roma tendiamo a pensare che possa essere il nuovo Totti, De Rossi o Giannini… Dybala? Per me lui ha preso più che dato alla Roma. E’ un campione? Ma dai…il campione ti fa vincere le partite, lui ha fatto due gol in dieci anni che sta qui…ha fatto poco, dai su…è un giocatore straordinario, ma mi aspettavo molto di più da lui…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Pisilli titolare me lo aspettavo anche prima, il ritmo di partite è talmente incalzante che era logico farlo giocare prima o poi…Dybala? Se non ci fosse stata la signora Oriana, lui sono due anni che sarebbe tornato a casa sua in Argentina. Poi le pressioni della moglie…e infatti come regalo si sono sposati. Il gossip spiega tante cose…”

LEGGI ANCHE – Dybala al Boca, il dt Delgado esce allo scoperto: “Speriamo di poter fare uno sforzo…”

Redazione Giallorossi.net