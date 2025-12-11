Calciomercato Roma: il Fenerbahce pronto a tornare su Dovbyk a gennaio

Il Fenerbahce prepara l’assalto a un nuovo centravanti per il mercato di gennaio. L’obiettivo è portare a Istanbul un attaccante di peso e, secondo Calciomercato.it, la prima scelta era Francesco Pio Esposito. L’Inter, però, ha blindato il classe 2005, definendolo incedibile.

Scartata la pista Esposito, i turchi hanno allargato il raggio d’azione. Tra i profili valutati c’è Artem Dovbyk, accostati ai turchi già la scorsa estate. Un altro nome presente nella lista del Fenerbahce è quello di Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta, seguito a più riprese anche dai giallorossi, non avrebbe particolare voglia di lasciare l’Italia ma resta un’idea concreta per i turchi.

Il club di Istanbul farà un nuovo tentativo nelle prossime settimane, mentre attorno ai due giocatori si muovono anche altre società in vista della finestra invernale. La Roma infatti non ritiene incedibile Artem Dovbyk, e valuterà tutte le offerte.

Fonte: Calciomercato.it