Stadio Roma, arrivano conferme: il 16 dicembre la presentazione del progetto definitivo

Periodo cruciale per la Roma, dentro e fuori dal campo. Nelle ultime ore sono circolate nuove indiscrezioni sulla possibile presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio giallorosso, fissata per il 16 dicembre.
Secondo quanto appreso da Radio Manà Sport, le voci trovano conferma: la data di martedì prossimo è già segnato in rosso come giorno decisivo per svelare il documento finale dell’impianto di Pietralata.
All’evento dovrebbe essere presente anche Ryan Friedkin, mentre resta da capire se ci sarà pure Dan, come sempre difficile da prevedere. Tutta Roma, intanto, aspetta il passo ufficiale che potrebbe dare una svolta all’intero percorso del nuovo stadio.
LEGGI ANCHE – Gasperini: “Progetto stadio meraviglioso”
Fonte: Radio Manà Sport
Magari, ammetto che… Non mi dispiacerebbe💛❤️
fosse stato tutto bianco all’esterno, sembrerebbe davvero un tappo di plastica per vinacci da due euro che trovi nei market
E annamo. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
E daje…….
Moise Kean e Nico Paz, presentiamo il progetto con loro e allora sì che si potrebbe sognare in grande. Sarebbe un gran bel inizio di costruzione di una squadra giovane ma potente.
sognare non costa nulla. Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.