FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 11 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Corriere della Sera: “Dybala, in estate sarà addio”

Dybala torna titolare contro il Celtic, ma la sua situazione resta delicata. Con soli cinque gol nel 2025, l’argentino vive la stagione meno prolifica da quando è in Italia e da Trigoria non arrivano segnali per il rinnovo del contratto in scadenza tra sei mesi. Nonostante la volontà della Joya di restare, la strada porta verso l’addio in estate, a meno che non riesca a rilanciarsi sul campo e ad accettare una forte riduzione dell’ingaggio. (Corriere della Sera)

Ore 8:50 – Circa 2100 tifosi giallorossi in Scozia

Glasgow si tinge ancora di giallorosso. Per la trasferta di Europa League contro il Celtic, la Roma sarà accompagnata da 2100 tifosi, che hanno polverizzato i biglietti del settore ospiti del Celtic Park. Un’altra testimonianza d’amore di un tifo che non fa mai mancare il proprio sostegno. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – Gasperini boccia l’attacco: “Problemi strutturali”

Alla vigilia della gara col Celtic, Gasperini ha bacchettato il reparto offensivo: «Non siamo mai stati prolifici, per tutto l’anno». Il tecnico parla di «stanchezza nervosa» più che di un calo fisico e riconosce che l’assenza di Dovbyk pesa. Tra Ferguson, Dybala e Baldanzi, «Tommaso è quello che ha fatto meglio», mentre gli altri hanno reso «in modo alterno». Su Ferguson l’affondo più netto: «Gli ho dato tante opportunità». Il messaggio è chiaro: serve una certezza sotto porta. (La Repubblica)

