MASSARA: “Tanti cambi per avere forze fresche. Zirkzee? Potrebbe non essere sul mercato…”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Celtic-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di Europa League che si sta per giocare al Celtic Park di Glasgow.

Cinque cambi di Gasperini rispetto al Cagliari, tutto questo perché?

“Abbiamo bisogno di forze fresche in un momento della stagione dove si intensificano le partite. Abbiamo tanti giocatori che ci possono dare molte soluzioni. Siamo convinti di poter fare bene”.

Due 2004 Pisilli e Ferguson, cos’è mancato a Ferguson finora e a Pisilli per avere solo 47′ in stagione?

“Per quanto riguarda Ferguson è arrivato a fine mercato, serve adattamento e ha avuto un paio di infortuni che lo hanno frenato. Adesso ci auguriamo che possa trovare maggiore continuità e la via del gol come a Cremona. Pisilli si è trovato a centrocampo dove ci sono giocatori di alto livello e ha trovato meno spazio, ma troverà molte possibilità di dare una mano e sappiamo di poter contare su di lui, già stasera” .

A che punto è la situazione Zirkzee?

“In realtà si accostano molti nomi alla Roma e non solo alla Roma. Si avvicina il mercato di riparazione, che è sempre complicato. Bisogna vedere se ci saranno delle opportunità corrette che possano darci una mano e rinforzarci, in quel caso cercheremo di farci trovare pronti”.

Al di là dei nomi, l’idea è quella di mettere un centravanti di gioco o uno stoccatore che finalizzi?

“Ribadisco: nel caso in cui ci fosse l’opportunità per migliorare l’organico o che possa dare varianti tattiche, cercheremo di coglierle. Si parla di Zirkzee perché ha giocato meno ma ultimamente sta giocando, potrebbe anche non essere sul mercato. Vedremo se ci saranno veramente delle situazioni migliorative cercheremo di cogliere. Evidentemente è meglio un giocatore più forte con caratteristiche complementari rispetto a quelle che abbiamo”.

