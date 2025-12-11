LIVE! CELTIC-ROMA: 0-3 (6′ aut. Scales, 35′, 45′ Ferguson). Gol annullato a Iheanacho per offside

Sesta giornata di Europa League per la Roma che questa sera è di scena al Celtic Park di Glasgow per affrontare i padroni di casa del Celtic e ottenere una vittoria che le permetterebbe di avvicinare le prime otto in classifica.
Dopo il doppio passo falso in campionato, i ragazzi di Gasperini sono attesi a una prova convincente che ridia morale alla squadra. Gli scozzesi, a due lunghezze di distanza dalla Roma nella classifica generale, cercano punti per restare nel gruppo delle qualificate alla fase successiva.
LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH
SECONDO TEMPO
67′ – Ci prova Hatate dalla distanza, attento Svilar.
65′ – GOL ANNULLATO: Iheanacho era in fuorigioco.
64′ – GOL DEL CELTIC: segna Iheanacho, ma c’è da controllare la posizione di offside.
61′ – CAMBIO CELTIC: dentro Ralston, fuori Yang.
56′ – Ci prova McGregor con un sinistro dalla distanza, palla a lato.
53′ – OCCASIONE CELTIC: Iheanacho in contropiede spreca una grande chance tirando fuori davanti a Svilar.
52′ – OCCASIONE ROMA! Pisilli taglia centralmente e di testa manda a lato di un soffio a pochi passi da Schmeichel! Il centrocampista però era in leggero offside!
46′ – Al via la ripresa. Tre cambi tra gli scozzesi: dentro Iheanacho, Donovan e Bernardo, fuori Tierney, Maeda e Nygren. Nessuna novità invece nella Roma.
PRIMO TEMPO
45’+4′ – INTERVALLO: Roma avanti di tre gol al Celtic Park. I giallorossi la sbloccano subito grazie a una goffa autorete di Scales, poi collezionano occasioni da rete, quindi si scatena Ferguson con una super doppietta. Nel recupero Kovacs regala un rigore agli scozzesi ma Engels calcia sul palo.
45’+3′ – RIGORE….PALO! Engels calcia fortissimo ma colpisce il palo interno!
45’+2′ – CALCIO DI RIGORE PER IL CELTIC! L’arbitro fischia un penalty ai limiti dell’inesistente per una leggerissima trattenuta di Hermoso su un giocatore avversario! Ammoniti Hermoso e El Shaarawy per proteste!
45′ – Un minuto di recupero.
45′ – GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOL!!! FERGUSON!!! Gran gol dell’irlandese su assist di Soulè: controllo e destro in area nel brevissimo! La Roma la chiude!
37′ – OCCASIONE CELTIC: Hatate in area calcia alto da ottima posizione!
35′ – GOL GOL GOOOOOOOOL!!! FERGUSON!! Grande azione sulla destra con Celik che mette un cross basso perfetto per il taglio centrale di Ferguson che da pochi passi la butta dentro!
32′ – OCCASIONE ROMA! Pisilli, servito da Ndicka, ha spazio per calciare dal limite: palla che sfiora l’incrocio dei pali!
29′ – OCCASIONE ROMA! Soulè calcia col sinistro a giro, grande parata di Schmeichel! Poi El Shaarawy calcia alto col destro a giro!
27′ – PALO ROMA! Palla persa malamente dalla difesa del Celtic, Ferguson calcia in porta cogliendo il palo esterno!
24′ – ROMA PERICOLOSA! Grande inserimento di El Shaarawy, palla che arriva a Celik che in area calcia malamente col sinistro!
20′ – La Roma sta continuando a fare la partita, la differenza di livello tra le due squadre sembra netta, ora serve mettere al sicuro il risultato.
10′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy, servito da Soulè, entra in area e tenta il destro a giro, palla che esce non di molto a lato!
6′ – GOOOOOOOL!! AUTORETE DI SCALES! Angolo dalla destra di Soulè, colpo di testa maldestro di Scales nel tentativo di anticipare Mancini e palla che si insacca sotto alla traversa!
0′ – Fischio di Kovacs, comincia Celtic-Roma!
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL CELTIK PARK
Ore 20:00 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: Gasperini fa più turnover del previsto con El Aynaoui e Pisilli a centrocampo, Rensch a sinistra e le novità El Shaarawy e Ferguson in attacco.
Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.
Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Leggera pioggia sopra Glasgow, ma il clima non è particolarmente rigido. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali, nella Roma da sciogliere diversi rebus in ogni reparto: in attacco giocherà Ferguson con Dybala in panchina.
CELTIC-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
CELTIC (3-4-3) – Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren. All.: Nancy.
A disp: Sinisal, Doohan, Balikwisha, MacCowan, Iheanacho, Kenny, Paulo Bernardo, Murray, Donovan, Ralston.
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.
A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Koné, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Wesley, Ghilardi.
Arbitro: István Kovács.
Assistenti: Mihai Marica – Ferencz Tunyogi.
Quarto uomo: Szabolcs Kovacs.
VAR: Cătălin Popa.
AVAR: Jérôme Brisard.
Spero che la formazione ufficiale sia molto diversa da quella ipotizzata.
Darei una possibilità dal 1’ a Ghilardi, Rensch, Pisilli, Elsha e Ferguson.
Occhio che i playoff a febbraio non sarebbero salutari. E il passaggio diretto agli ottavi porta già soldini sicuri. Riposo per qualcuno ma non bisogna stravolgere la squadra.
quasi beccati tutti
bravo vegemite
dai pollici versi e dalla formazione ufficiale possiamo dire che il tuo post è stato decisamente sottovalutato ! 😅👍👍
❤️🧡💛
Gasperini ha chiaramente telefonato a Vegemite…! 🙂
Sarà un caso, ma da quando Pellegrini ha costretto a Cristante di giocare più indietro, la Roma sta facendo male
ma infatti pellegrini dovrebbe stare in panchina
Me pareva strano che Pellegrini non fosse colpevole di qualche ennesima stro**ata, stavo in ansia proprio.
Svilar
Celik Mancini Ndicka
Rensch El Ayanoui Pisilli Tsimikas
Dybala Bayeli
Ferguson
e quando segnamo.cosi!!!!
Pisilli va bene in un centrocampo a 3,così rischia di naufragare.
Sicuro
Infatti è stato totalmente inutile.
eh si, proprio un naufragio sto primo tempo 😅😅 ah zeno’…. aripjate!
❤️🧡💛
Carbonara propiziatoria in progresso… Dajeee
Fai anche delivery? 😄
Caro Giorgio, la carbonara va’ cotta e magnata non se po’ delivera’….. me dispiace.
Formazione molto più sensata rispetto a quella dell’ultima partita
Concordo.
Non bisogna temere il turnover. Paradossalmente far giocare stasera molti titolari potrebbe garantire un risultato peggiore di quello ottenuto con le seconde linee.
Avrei fatto riposare Mancini mettendo Ghilardi e fatto riposare anche Soulè mettendo Pisilli al suo posto.
Ottima la mossa Rensch a sinistra: è quello che mi auguravo perché il ragazzo è valido e sa usare bene entrambi i piedi.
Bene anche Ferguson dal 1’: se non si esalta lui sui campi d’oltremanica!
Speriamo bene! Se non vinciamo oggi co sti scappati de casa, se mette male!
ha cambiato tutto l’attacco e lasciato solo la difesa solita in campo.
non saprei come giudicare questa formazione.
mi aspetto molto da Pisilli Ferguson e pochi altri. vediamo se valgono la Roma
mio parere è la migliore formazione a disposizione forza Roma
Grandiiii.
Che SPLENDIDA autorete!!!
Daje Roma mia bbbella
FORZA ROMA
Ogni tanto… Ci vuole 0-1 Evvai 💛❤️
siamo tornati a fare pressino r passaggi veloci
bell”autogol ma ora raddoppiamo e mettiamo la vittoria in frigo
Pisilli gira a vuoto … mah
la formazione mi sta piacendo molto.. senza Cristante e Pellegrini é tutto piú veloce e fluido
Mi sembra finora Pisilli l’unica voce fuori dal coro.
Tutto il resto sta funzionando così bene che l’1-0 è poco.
Dobbiamo raddoppiare, la partita è lunga e loro non ammaineranno.
INTANTO PALO DI FERGUSON
FORZA ROMA
Bella prima mezz’ora di El Shaarawy!
È meglio il telecronista spagnolo di Espn2 che quelli antiromanisti di dazn e sky. Stiamo dominando e Daje !
Ma come… Per de laurentis sono filo-romanisti😅
quanti se ne stamo a magna’…
Minkia che 2-0!!!
Una sola squadra in campo!!!
FORZA ROMA
E 2 Fergusonnn goool e Daje !
il gol di Ferguson e’ il primo movimento da centravanti che vedo da un nostro giocatore da due anni a questa parte.
Alleluia….
il secondo ancora meglio….e finalmenteeee
Fergusonnnnnnnnnnn Presente🫡🫡🫡 E son due💛❤️
LUI!!! GOOOOOOLLL EAllora tenemoselooooo!!
e gooooll evan finalmente. speriamo non sia una rondine che non fa primavera
comunque sono 2 quindi ora non sprecare energie e controllare. magari colpendo in ripartenza
Per tutti quelli che domenica non aspettavano altro che attaccare celik
decisamente una bella Roma, ben altra cosa rispetto a Cagliari, stiamo creando tanto. avanti così
Thò ha segnato Ferguson… E mò chi glielo dice a Casano?🤣
doppietta di Ferguson 😱
Stamo a esaggera’ mo….
Daje Roma mia bbbella daje.
3-0!!!
FORZA ROMA
Zirkzee sta bene dove sta.
Sempre avuto fiducia in Fergie. 👍
Emozionato
e tre
GO GO GO GOOOOOOLLL ancora LUI!!
evvai Ferguson doppietta . speriamo che continui così
E 3 ancora Fergusooon doppietta e bel gooool.
Fergusooooooooon Ancora lui e son TRE!💛❤️
ammazza forte il fratello di Ferguson
lo dicevo.c e ‘ gia chi aveva insultato Gasp dove sono? la Roma nelle 2 sconfitte era semplicemente stanca,i 4 cambi sono stati salutari
Il Celtic è scarso ma comunque, come sempre, la differenza la fa l’atteggiamento. E poi un centravanti vero davanti aiuta.
più che stanca giocatori mediocri chenon hanno il DNA di aynaoui pisilli e di rensch, e lo stesso elshaarawi
il Celtic sarà scarso ma lo era pure il Plzen e ci ha preso a schiaffoni
Dagli la pioggerellina inglese e Evan si trasforma. Sprazzi di gran centravanti.
Una differenza di tre gol al termine del primo tempo ci sta tutta. Rigore regalato e sprecato giustizia è fatta.
a me Rensch piace, lo preferisco 1000 volte al greco…che poi con wensley che lo puoi mettere su entrambe le fasce, ma usalo no?
rigore inventato, rigore sbagliato tiè…
Primo tempo che sembra una squadra di professionisti contro una del dopo-lavoro. Per demeriti del Celtic certo, ma anche per meriti della Roma. Gli scozzesi spazzati via in ogni zona del campo.
Potevamo fare altri 3 gol, ma alla fine rischiamo di prenderne uno su un rigore “metafisico” (non c’era, ma la uno con l’esperienza di Hermoso deve fare meglio, quello del Celtic non avrebbe fatto mai niente con quella palla).
Comunque, bellissima Roma che corre e pressa a dimostrazione che sta bene fisicamente.
a me Rensch piace, lo preferisco 1000 volte al greco…che poi con wensley che lo puoi mettere su entrambe le fasce, ma usalo no?
anche a me Rench piace….ha giocato un derby da paura e poi non l’ha fatto più giocare…. stasera primo tempo molto positivo….. vediamo…
adesso è facile parlare ma anche se non e campione Gasparerini deve capire che nel bene o nel male un punto di riferimento la davanti ci vuole non possiamo chiedere a baldanzi col fisico che si ritrova
Solo Pisilli non mi convince, per ora
Seeee, diranno che stiamo vincendo contro i nessuno.
Intanto un altra perla arbitrale ai nostri danni , che ci è costata due ammonizioni.
Un rigore che dire inventato è un complimento.
Però ci ha pensato San Palo…
primo tempo, Ferguson sta giocando alla grande perché la Roma sta giocando la migliore partita in attacco…..
Dal nulla di Cagliari a questa di Glasgow…bho’
Speriamo che questo ragazzone si sia sbloccato, ma è tutta la Roma che sta correndo e aggredendo, quello non fatto con il Napule e il Cagliari
Engels sbaglia un rigore inesistente. Da lì nasce il materialismo dialettico.
Ben gli sta … Molti dubbi sulla trattenuta Non vorrei sbagliarmi ma questo è peggio del rigore regalato al Liverpool da Zwayer Mi sa tanto che in Europa, in fatto di arbitraggi non è che siano messi cosi’ bene
Diciamo le cose come stanno.
Questo rigore e’ completamente inventato, Hermoso usa la forza che si userebbe per carezzare un neonato…pero poteva evidere di prenderlo per il braccio.
Il rigore dato al Liverpool, che ha scatenato una grancassa mediatica che secondo me e’ vergognosa c’era perche non puoi tirare la maglia cosi in mezzo all’area. Poi quello del Liverpool si butta quando vede che non puo’ raggiungere la palla, ma il fallo c’era stato primo. Se una cosa del genere capitava alla Roma (ci e’ capitato di peggio) eravamo subito bollati come “piagnoni”
Occhio che l’arbitro ne sta combinando troppe. C’è qualcosa che non va. Ci avete fatto caso o sono solo io???
Dicevate di Gasperini e Ferguson?
Sul rigore voglio dire che in ltalia vengono troppo tollerate dagli arbitri le trattenute e gli abbracci dei difensori, in Europa no, come dimostrato anche dalla partita Inter-Liverpool.
Quello che poi mi ha colpito é il livello di mediocrità del Celtic, rispetto alla squadra che nel 1967 vinse la Coppa dei Campioni in una memorabile finale contro l’Inter di Herrera.
I Johnstone, i Lennox, I Gemmel, i Craig sono un lontano ricordo, é triste vedere il declino di una squadra gloriosa.
Ammonizioni prese per stupidità, è una partita in controllo e nemmeno l’eventuale gol su rigore l’avrebbe cambiata. C’è qualcuno che fa i paragoni con la partita di Cagliari, ma tra Cagliari e Celtic c’è un abisso. Questi hanno un senso della marcatura che nemmeno in interregionale si vede. Spero che la doppietta di Ferguson gli dia un minimo di fiducia, perché io tutta questa convinzione che arrivi un attaccante titolare ancora non ce l’ho.
L’Europa League PER ME è più importante del campionato, qui c’è un trofeo in palio non un assegno
Bello il terzo goal dell irlandese … soprattutto realizzato contro una difesa arcigna…andrà rivalutato e posto al centro del progetto ….l attaccante a gennaio non servirà …con buona soddisfazione degli americani ….
Spero scherzi
Ok, a Cagliari avevamo scherzato.
Tutto veramente bello. E Ferguson è tornato.
⚽⚽⚽
Adesso meglio che Hermostruoso esca perché giustamente je vorrebbe mena’ all’arbitro e dentro Ghilardi.
FORZA ROMA
S’è svejatooo! Ferguson è vivo! Se esce dar sarcofago pure El Shaarawi è ufficialmente il miracolo!
ammazza che ferguson….continuasse
così sai che goduria. ma se po sape’ che
avemo fatto agli arbitri? anche in Europa ci maltrattano, neanche il var ci fa giustizia…….che vergogna.
sfr. ❤️❤️💛
Ottimo…di certo aver messo gente che non giocava mai ha avuto il suo impatto. Ma questi so’ pure molto scarsi.
Bene che la punta abbia tirato tre volte in porta, questo non si vedeva da un bel po!
Non passiamo dalla depressione per aver perso contro il Napoli come se fosse l’apocalisse a battere il Celtic che non sembra meglio delle ultime in A.
Diamo tempo…che Gasp sta sistemando le cose.
Qualche incidente concediamolo.
Ora giu Mancio e mettiamo uno dei due centrali giovani.
Il Cagliari è 10 volte il Glasgow eh
Roma bella anzi bellissima, ma quanto merito nostro e quanto la scarsezza degli avversari? Comunque occhio a non rilassarsi perché basta un cartellino Rosso e tutto cambia.
Ma non sarà che SENZA DYBALA si gioca meglio ?
Ok il Celtic non è uno squadrone ma BASTA col NEGARE ciò che e evidente a tutti.
4 partite saltate in Serie A = 4 vittorie.
507 minuti Serie A =1 gol 1 assist
In UEFA League 90 minuti Roma Viktoria Pilzen 1-2
78,minuti contro il Mitjyliand.
NB
Volpato 387minutii
1gol 4 assist.
Volpato
Ma gli ammoniti solo i nostri ? 2 cartellini c’erano pure per loro.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.