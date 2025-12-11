LIVE! CELTIC-ROMA: 0-3 (6′ aut. Scales, 35′, 45′ Ferguson). Gol annullato a Iheanacho per offside

Sesta giornata di Europa League per la Roma che questa sera è di scena al Celtic Park di Glasgow per affrontare i padroni di casa del Celtic e ottenere una vittoria che le permetterebbe di avvicinare le prime otto in classifica.

Dopo il doppio passo falso in campionato, i ragazzi di Gasperini sono attesi a una prova convincente che ridia morale alla squadra. Gli scozzesi, a due lunghezze di distanza dalla Roma nella classifica generale, cercano punti per restare nel gruppo delle qualificate alla fase successiva.

LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

67′ – Ci prova Hatate dalla distanza, attento Svilar.

65′ – GOL ANNULLATO: Iheanacho era in fuorigioco.

64′ – GOL DEL CELTIC: segna Iheanacho, ma c’è da controllare la posizione di offside.

61′ – CAMBIO CELTIC: dentro Ralston, fuori Yang.

56′ – Ci prova McGregor con un sinistro dalla distanza, palla a lato.

53′ – OCCASIONE CELTIC: Iheanacho in contropiede spreca una grande chance tirando fuori davanti a Svilar.

52′ – OCCASIONE ROMA! Pisilli taglia centralmente e di testa manda a lato di un soffio a pochi passi da Schmeichel! Il centrocampista però era in leggero offside!

46′ – Al via la ripresa. Tre cambi tra gli scozzesi: dentro Iheanacho, Donovan e Bernardo, fuori Tierney, Maeda e Nygren. Nessuna novità invece nella Roma.

PRIMO TEMPO

45’+4′ – INTERVALLO: Roma avanti di tre gol al Celtic Park. I giallorossi la sbloccano subito grazie a una goffa autorete di Scales, poi collezionano occasioni da rete, quindi si scatena Ferguson con una super doppietta. Nel recupero Kovacs regala un rigore agli scozzesi ma Engels calcia sul palo.

45’+3′ – RIGORE….PALO! Engels calcia fortissimo ma colpisce il palo interno!

45’+2′ – CALCIO DI RIGORE PER IL CELTIC! L’arbitro fischia un penalty ai limiti dell’inesistente per una leggerissima trattenuta di Hermoso su un giocatore avversario! Ammoniti Hermoso e El Shaarawy per proteste!

45′ – Un minuto di recupero.

45′ – GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOL!!! FERGUSON!!! Gran gol dell’irlandese su assist di Soulè: controllo e destro in area nel brevissimo! La Roma la chiude!

37′ – OCCASIONE CELTIC: Hatate in area calcia alto da ottima posizione!

35′ – GOL GOL GOOOOOOOOL!!! FERGUSON!! Grande azione sulla destra con Celik che mette un cross basso perfetto per il taglio centrale di Ferguson che da pochi passi la butta dentro!

32′ – OCCASIONE ROMA! Pisilli, servito da Ndicka, ha spazio per calciare dal limite: palla che sfiora l’incrocio dei pali!

29′ – OCCASIONE ROMA! Soulè calcia col sinistro a giro, grande parata di Schmeichel! Poi El Shaarawy calcia alto col destro a giro!

27′ – PALO ROMA! Palla persa malamente dalla difesa del Celtic, Ferguson calcia in porta cogliendo il palo esterno!

24′ – ROMA PERICOLOSA! Grande inserimento di El Shaarawy, palla che arriva a Celik che in area calcia malamente col sinistro!

20′ – La Roma sta continuando a fare la partita, la differenza di livello tra le due squadre sembra netta, ora serve mettere al sicuro il risultato.

10′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy, servito da Soulè, entra in area e tenta il destro a giro, palla che esce non di molto a lato!

6′ – GOOOOOOOL!! AUTORETE DI SCALES! Angolo dalla destra di Soulè, colpo di testa maldestro di Scales nel tentativo di anticipare Mancini e palla che si insacca sotto alla traversa!

0′ – Fischio di Kovacs, comincia Celtic-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL CELTIK PARK

Ore 20:00 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: Gasperini fa più turnover del previsto con El Aynaoui e Pisilli a centrocampo, Rensch a sinistra e le novità El Shaarawy e Ferguson in attacco.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Leggera pioggia sopra Glasgow, ma il clima non è particolarmente rigido. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali, nella Roma da sciogliere diversi rebus in ogni reparto: in attacco giocherà Ferguson con Dybala in panchina.

CELTIC-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

CELTIC (3-4-3) – Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren. All.: Nancy.

A disp: Sinisal, Doohan, Balikwisha, MacCowan, Iheanacho, Kenny, Paulo Bernardo, Murray, Donovan, Ralston.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Koné, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Wesley, Ghilardi.

Arbitro: István Kovács.

Assistenti: Mihai Marica – Ferencz Tunyogi.

Quarto uomo: Szabolcs Kovacs.

VAR: Cătălin Popa.

AVAR: Jérôme Brisard.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini