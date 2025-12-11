FERGUSON: “Mi sono sempre allenato duramente. Gasperini si aspetta molto da me, lavoro per questo”

Evan Ferguson parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Celtic-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa al Celtic Park di Glasgow.
Com’è andata?
“Mi sono sempre allenato duramente, ho sempre dato il massimo e stasera è andata bene”.
Oggi in questo stadio hai dato il meglio.
“Mi piace giocare in questi stadi, mi sento quasi come a casa”
Il tuo inizio in giallorosso?
“All’inizio non è andata benissimo, ma fa parte del calcio. Gasperini si aspetta molto da me e per questo sto lavorando”.
Tutte le partite perse in questa stagione, dal Torino al Cagliari, sono state causate da una formazione sbagliata, con giocatori come Dybala e Baldanzi schierati in attacco al posto di Ferguson e Dovbyk.
Caro Fergie , spero solo che adesso tu non ti possa fermare più …DAJE E FORZA ROMAAA! ♥️💛
Abbiamo rivisto il giocatore che ci aveva fatto stropicciare gli occhi a inizio stagione.
