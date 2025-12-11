FERGUSON: “Mi sono sempre allenato duramente. Gasperini si aspetta molto da me, lavoro per questo”

Evan Ferguson parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Celtic-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa al Celtic Park di Glasgow.

Com’è andata?

“Mi sono sempre allenato duramente, ho sempre dato il massimo e stasera è andata bene”.

Oggi in questo stadio hai dato il meglio.

“Mi piace giocare in questi stadi, mi sento quasi come a casa”

Il tuo inizio in giallorosso?

“All’inizio non è andata benissimo, ma fa parte del calcio. Gasperini si aspetta molto da me e per questo sto lavorando”.

