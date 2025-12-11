CELTIC-ROMA 0-3: le pagelle

La Roma travolge il Celtic nel primo tempo e si porta a casa altri tre punti preziosi che l’avvicinano al passaggio agli ottavi di finale di Europa League: al Celtic Park finisce 3 a 0 per i giallorossi.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera al Celtic Park di Glasgow per affrontare gli scozzesi nel match valido per la sesta giornata di Europa League:

Svilar 6 – Inoperoso per larghissimi tratti del match.

Mancini 6,5 – Procura involontariamente l’autorete di Scales che dà il via alla goleada giallorossa. Accompagna con costanza l’azione, e difende con attenzione.

Ndicka 6,5 – Gli attaccanti avversari sono poca cosa, lui controlla senza patemi. Con Iheanacho le cose si complicano un po’, ma alla fine gli prende le misure.

Hermoso 6 – Attento dietro, bravo in fase di spinta. L’arbitro lo fa arrabbiare fischiandogli un rigore a dir poco generoso. Nella ripresa sbaglia qualche passaggio semplice di troppo. Dal 79′ Ziolkowski sv.

Celik 7 – Bella partita, con spinta di qualità. Regala a Ferguson la palla che mette al sicuro il risultato. Poi tira il freno a mano.

El Aynaoui 6,5 – Bel giocatore. Sa sempre dove mettersi, dà sostanza e sicurezza alla mediana, non facendo sentire l’assenza di Konè e Cristante.

Pisilli 6 – Ogni tanto è un po’ confusionario, forse per la troppa voglia di mettersi in luce. Sfiora il gol con un destro dal limite. Prestazione convincente ma senza picchi. Dall’84’ Angelino sv. Bentornato!

Rensch 6,5 – Conferma di essere un calciatore affidabile, che meriterebbe più spazio.

Soulè 7 – Un assist e mezzo e tanti begli spunti. Dal 68′ Bailey 6,5 – Stavolta entra bene in campo. Segna anche un gran gol che avrebbe potuto dargli una bella iniezione di fiducia, peccato che si trovasse in leggero offside.

El Shaarawy 6,5 – Partita di corsa e qualità, con qualche giocata da applausi. Gli manca un po’ di precisione in area al momento della conclusione. Dal 68′ Pellegrini 6 – Si limita a smistare palloni per congelare il risultato.

Ferguson 7,5 – E’ la sua serata. Due gol da bomber di razza. Se la condizione e la convinzione fosse sempre questa, staremmo parlando di un calciatore su cui puntare a occhi chiusi. Dal 68′ Dybala 6 – Minutaggio utile a fargli riprendere il ritmo partita.

GIAN PIERO GASPERINI 7 – Cambia parecchio ma stavolta il turnover non si nota: la squadra torna a giocare bene, chiudendo la pratica nel primo tempo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini