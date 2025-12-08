Dybala, fratelli al lavoro per la rescissione a gennaio: la voce dall’Argentina e i dubbi sulla fonte

In queste ore su su X (ex Twitter) è circolata un’indiscrezione secondo cui i fratelli di Paulo Dybala, Gustavo e Mariano, starebbero lavorando per una rescissione anticipata del contratto con la Roma già a gennaio, con l’obiettivo di permettere all’attaccante di trasferirsi subito al Boca Juniors.

Il possibile approdo in Argentina vedrebbe la “Joya” riabbracciare l’amico e ex compagno di squadra giallorosso Leandro Paredes, che da tempo avrebbe mostrato interesse a convincerlo a tornare in patria.

La notizia è stata rilanciata in questi minuti da diversi siti sportivi, ma occorre procedere con cautela: la fonte originale del rumor è Seba Infazon, un profilo noto sui social che in passato ha diffuso informazioni nel mondo del calcio, non sempre verificate.

L’assenza di conferme da parte della Roma o dell’entourage del giocatore rende al momento la vicenda solo un’indiscrezione da prendere con le dovute molle. Dybala, sotto contratto fino a giugno, resta un punto fermo di Gasperini, e finora la società non ha rilasciato comunicazioni che facciano pensare a un addio anticipato.

