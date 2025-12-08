Dybala, fratelli al lavoro per la rescissione a gennaio: la voce dall’Argentina e i dubbi sulla fonte

In queste ore su su X (ex Twitter) è circolata un’indiscrezione secondo cui i fratelli di Paulo Dybala, Gustavo e Mariano, starebbero lavorando per una rescissione anticipata del contratto con la Roma già a gennaio, con l’obiettivo di permettere all’attaccante di trasferirsi subito al Boca Juniors.
Il possibile approdo in Argentina vedrebbe la “Joya” riabbracciare l’amico e ex compagno di squadra giallorosso Leandro Paredes, che da tempo avrebbe mostrato interesse a convincerlo a tornare in patria.
La notizia è stata rilanciata in questi minuti da diversi siti sportivi, ma occorre procedere con cautela: la fonte originale del rumor è Seba Infazon, un profilo noto sui social che in passato ha diffuso informazioni nel mondo del calcio, non sempre verificate.
L’assenza di conferme da parte della Roma o dell’entourage del giocatore rende al momento la vicenda solo un’indiscrezione da prendere con le dovute molle. Dybala, sotto contratto fino a giugno, resta un punto fermo di Gasperini, e finora la società non ha rilasciato comunicazioni che facciano pensare a un addio anticipato.
Giallorossi.net – A. F.
Magara!
indiscrezione dall’Argentina????
Credo che quest’anno dybala non abbia avuto ancora la possibilità (fisica) di esprimersi al meglio: se meriti o meno il rinnovo penso sia argomento di fine stagione, ma attualmente sarebbe follia pensare di lasciarlo andare
Lasciamo partire lui e prendiamoci Salah!!… magari.. Forza Roma Sempre
Salah è impegnato nella coppa d’Africa
occhio a Marmoush!
Marmoush è extracom
No, a Gennaio no.
Troppo rischioso.
Tanto lo pagamo fino a Giugno, tanto vale tenello
Se dovesse rescindere lo farebbe interrompendo il contratto…che dici?
perché lo paghiamo fino a giugno se rescinde?
Stando alle ultime Salah (33anni) è in rotta di collisione con Slot che l’ha lasciato per lungo tempo in panchina. Una rescissione del contratto la vedo piu’ che plausibile ma che venga alla Roma ci credo poco A meno che non si riduca l’ingaggio, ha uno stipendio troppo alto
Certo che se ripenso a quella presentazione spettacolare che gli venne fatta a suo tempo seguita in tutto il mondo e acclamato al pari di Mourinho (se non di piu’) posso dire che ha fortemente deluso? E’ venuto a mancare nel momento in cui occorreva di piu’. Nessun dubbio sulle sue qualità, penso che tutto si possa dire tranne che sia scarso ma ha passato piu’ tempo in infermeria lui che chiunque altro Nessun disprezzo o rancore, lo ringrazio per ciò che ha dato ma se vuole andarsene non avrei alcun rimpianto Si volta pagina e si va avanti!
Ma si, tanto è sempre rotto e nelle partite che contano non fa la differenza. Un pò come Suole, fa il fenomeno solo contro le squadrette.
I giocatori forti e affidabili sono altri e li farei scegliere a Gasperini e non a Massara
CONCORDO pienamente con questa ipotetica scelta.
Dybala ha dato tanto alla roma e la roma ha dato tanto a dybala.
Chiarissimo ormai che è un giocatore che non può più giocare a certi ritmi ed essere un leader di una squadra che lotta a livelli alti come sembra essere la roma di quest’anno.
Guadagna un contratto esorbitante se comparato a quello che da alla roma.
Quest’anno il suo peggior inizio di sempre, segno di un giocatore che è arrivato al limite di quello che può dare in campo e fuori.
La roma DEVE cambiare e girare pagina su giocatori logori e che hanno fatto il loro tempo.
Non solo la Roma ma anche certi tifosi Bisogna incominciare a pensarla allo stesso Daltronde, ovunque vadino, grazie al loro rendimento e ai loro successi un lauto guadagno l’hanno ottenuto. Sarà sbagliato ma ho imparato a vederla cosi’ Vuoi andartene? Grazie e arrivederci Perchè dovrei amareggiarmi per l’addio di qualcuno che non mi si fila di petto e neppure mi conosce proprio non si capisce
in queste condizioni fifiche non puo’ garantire nulla…adios!
dybala: stipendio lordo: 14,8 milioni
pellegrini: stipendio lordo: 7,5 milioni
praticamente ci pagheresti lo stipendio di un top mondiale come salah o lewandowski
magari ,classe eccezionale ma nn balla
MAGARA de che! se mi arriva salah allora MAGARA ma se me comprano giovane MAGARA de che !. Ancora non è in forma ma se devo fare un taglio a gennaio saluto pellegrini e non lui solo ad mi prendono un fenomeno direi di sì.
Finalmente una bela notizia
Spero che un gran numero di giocatori che non meritano di essere qui, proprio come te, seguano lo stesso percorso.
A tutti i fenomeni che commentano entusiasti, ma lo avete capito che è una cavolata sparata da un personaggio a dir poco ambiguo? L’articolo lo avete letto? Se avete ancora dei dubbi, fatevi una ricerca sul web su chi è la fonte in questione…
Sicuramente sarà cosi’ ma… A tutti coloro che continuano ad osannare certi personaggi, quando capirete che loro pensano unicamente ai propri interessi (vedi lukaku o altri) non sarà mai troppo tardi Pensatela allo stesso modo loro e certi addii non saranno piu’ traumatici Si prendono giocatori possibilmente sani e piu’ funzionali, si volta pagina e si continua a tifare la Sacra Maglia – Forza Roma 💛❤️
Ma con tutte le cose (vere o false che siano) che ha messo in piazza Paredes e ora anche suo padre su Dybala ancora suo migliore amico lo considera a questo? Ma sai i calci a uno cosi!!!
insieme a lui c’è be sono parecchi .. bisogno gba chiudere e stop .
io a dybala gli voglio bene ma lo stipendio che prende non vale quanto rende in campo.
Ma prima di lui io manderei al mittente Ferguson e Bailey.
