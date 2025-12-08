Ultime da Trigoria: Wesley ok per il Celtic. Dovbyk verso il rientro, può farcela per Roma-Como

Buone notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini: Wesley è pronto a tornare in campo. L’esterno brasiliano, assente nella sfida contro il Cagliari per una contrattura, sarà regolarmente a disposizione nella trasferta di giovedì a Glasgow contro il Celtic, con calcio d’inizio alle 21.

In parallelo procede il recupero di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino ha superato l’ultimo test dello staff medico e ha ripreso ad allenarsi in gruppo, seppur parzialmente. Il suo ritorno in campo è previsto già per la sfida di lunedì contro il Como, con il giocatore inserito nella lista dei convocati.

Con Wesley nuovamente a disposizione sulle fasce e Dovbyk pronto a rinforzare il reparto offensivo, Gasperini avrà più opzioni per valorizzare il suo attacco e provare a invertire la recente tendenza nelle gare di campionato.

LEGGI ANCHE – Boniek: “Non capisco Dovbyk, fa troppo a sportellate. Ferguson? Era gasato, poi si è spento”

Giallorossi.net – T. De Cortis