FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 8 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Pagelle impietose: Ghilardi il peggiore

Dopo il ko di Cagliari, i quotidiani bocciano la Roma di Gasperini. Svilar è l’unico sopra la sufficienza (media 6,71). Dietro di lui regna il grigio: Mancini 5,42, Ndicka 5,07, Hermoso 5,43. Crollano Celik (4,71) e Tsimikas (4,71). Male anche Ghilardi, ultimo con 4,36. In avanti Soulé (5,50) è l’unico a salvarsi, mentre Baldanzi resta a 5,00. Gasperini chiude con una media pesante: 5,00.

Ore 8:00 – Niente festa e riposo per la squadra: oggi in campo

Niente riposo per la Roma dopo la sconfitta di Cagliari: i calciatori si ritroveranno questa mattina a Trigoria. E poco importa che sia un giorno di festa visto che è l’Immacolata. La scelta però non va interpretata come una punizione dopo la prestazione deludente in Sardegna: c’è da preparare la gara di Europa League con i Celtic. (Corriere della Sera)
IN AGGIORNAMENTO…

2 Commenti

  1. ma come si fa a non capire che è tutto normale, tutto rapportato alla rosa. il primo posto è stato frutto della condizione non al top di Inter e Napoli ma, adesso che hanno ingranato, non le riprendi più. stiamo attenti, piuttosto, a Milan e Juve e Bologna. senza un mercato decente s Gennaio ci scapperanno anche loro.

    • d’accordissimo io starri attendo anche sl como.
      C’è chi prende Hojlund e chi prende Ferguson questa è la differenza.

