Tiago Pinto: “Alla Roma fatto tanto con poco. Chi non mi apprezza tirerà fuori Renato Sanches…”

Nel corso dell’intervista a Cronache di Spogliatoio e Rivista Undici, Tiago Pinto è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma, rivendicando risultati e scelte compiute nei suoi tre anni in giallorosso. Oggi al Bournemouth, l’ex General Manager ha messo in fila meriti e limiti di un percorso vissuto spesso in condizioni difficili.

Pinto non ha nascosto gli errori (“Chi non mi apprezza tirerà fuori Viña, Renato Sanches o Shomurodov”), ma ha ricordato anche operazioni centrali nella costruzione dell’attuale rosa: “Qualcosa di buono è stato fatto: Svilar e Ndicka a parametro zero, Celik a 7 milioni. Ogni tanto, non avere soldi ti aiuta a trovare soluzioni”.

Sul triennio romanista, Pinto parla con toni affettuosi: “Ho solo cose belle da dire. In tre anni abbiamo fatto una semifinale e una finale di Europa League e vinto una Conference. Non è stato abbastanza perché tutti volevano la Champions, ma qualcosa l’abbiamo portato a casa”.

Capitolo settore giovanile, quello di cui si dice più orgoglioso: “La nostra strategia lì ha funzionato: Zalewski, Bove, Calafiori, Pisilli. E anche Marin, oggi terzo portiere del PSG. Non dimentichiamo Mourinho: ha avuto un ruolo fondamentale nel dare spazio ai ragazzi”.

Un bilancio complessivo che Pinto sintetizza così: “Considerando la situazione economica e tutte le limitazioni, penso che siamo riusciti a fare tanto con poco”.

Fonti: Cronache di Spogliatoio / Rivista Undici