Il Brighton rivuole Ferguson, Gasp in pressing su Zirkzee

Il valzer degli attaccanti può partire. La Roma a gennaio è pronta a cambiare marcia per regalare a Gasperini i rinforzi richiesti (e mai ottenuti) la scorsa estate: un centravanti e un esterno d’attacco. Massara è a caccia dell’occasione, e una mano potrebbe arrivare dal Brighton.
Il club inglese ha perso il giovane centravanti Tzimas per diversi mesi, e ora sta valutando la possibilità di riportare Ferguson in Inghilterra. L’allenatore dei Seagulls non ha chiuso a questa eventualità, lasciando aperti tutti gli scenari: la Roma vuole valutare il rendimento e le intenzioni di Ferguson nelle prossime partite, poi a gennaio si prenderà una decisione anche in accordo con il Brighton.
L’eventuale addio anticipato dell’irlandese aprirebbe ancora di più lo spazio per un nuovo ingresso nel reparto avanzato: la corsa per il nuovo nove di Gasp è ormai stretta a tre nomi. Il tecnico di Grugliasco vuole Joshua Zirkzee, che a sua volta sta spingendo per una cessione a gennaio: l’olandese ha capito che non ci sarà tanto spazio nello United quanto tornerà Sesko, e per guadagnarsi un posto al Mondiale ha bisogno di un club che lo faccia giocare con regolarità. La Roma è pronta a farsi sotto in prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions.
L’altro nome resta quello di Yuri Alberto del Corinthians, ma le sue quotazioni oggi sono in discesa: i brasiliano chiedono 30 milioni, una cifra giudicata eccessiva a Trigoria, specie per gennaio. I due club potrebbero eventualmente rimandare i discorsi all’estate, quando la Roma, tra prestiti e giocatori in scadenza di contratto, dovrà rifarsi l’attacco.
Più sfumata, al momento, la candidatura di Fabio Silva, altro jolly offensivo gradito a Gasp: il Borussia Dortmund non sembra così convinto di privarsi di lui dopo averlo appena acquistato, specialmente in prestito.
Noi pure rivogliamo Salah Alisson Rudiger e Nainggolan, ridiamo indietro i costi degli affari? Non credo il Brighton rimette in tasca a Massara i 3M di prestito oneroso…
Credo di si… gli inglesi lo rivogliono…non saranno 3 mln ma 2 mln sicuri…
Prendessero soprattutto l’ attaccante che Gasperini indica. E poi Ferguson a quel punto può ritornarsene al Brighton.
Ho tanta simpatia per l’Irlandese, ma non se ne può più davvero.
Hai detto bene… simpatico ma non rende 13 presenze 7 da titolare 1 gol è niente…
Se a gennaio dovesse arrivare un solo giocatore nel reparto avanzato, io non mi priverei di nessuno in attacco, compreso Ferguson.
La stagione è lunga, ci sono le squalifiche e gli infortuni e giocheremo auspicabilmente su 2 o 3 fronti ….. più siamo meglio stiamo.
Se poi Evan dovesse strabiliare da qui in avanti potremo anche giocarci la carta riscatto a giugno, cedendo Dobvik: perché rinunciare a questa, pur remota possibilità?
Certo se arrivassero due giocatori allora almeno una partenza sarebbe comprensibile.
Detto questo, ribadisco che Yuri Alberto è un rischio notevole per un giocatore che a marzo farà 25 anni e non riesce a giocare in una nazionale brasiliana che ha forse i centravanti più scarsi di sempre.
Fabio Silva non mi è mai dispiaciuto ma le ultime stagioni non inducono a fare investimenti su di lui.
Zirkzee è di gran lunga la soluzione migliore.
Beh…potremmo chiedere Sesko.
Battute a parte. Ferguson grande delusione, ha fisico,controllo palla e senso della porta, ma pare non aver voglia di sfondare tutto. Peccato.
Zirkzee ha tecnica da 10, e apparentemente molta più voglia di altri.
A proposito di irlandesi ma Troy Parrot?
Troy Parrot è una seconda punta come Soulè , a noi serve un centravanti!!
Solite chiacchiere e condizionali mah.
A Gennaio cedere e vendere tutti gli attaccanti tranne Soule’ e prendere Zirke, Nusa, riprendere dal prestito Cherubini (vice Nusa e Soule’) e Arena (vice Zirke).
