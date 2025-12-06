Il Brighton rivuole Ferguson, Gasp in pressing su Zirkzee

Il valzer degli attaccanti può partire. La Roma a gennaio è pronta a cambiare marcia per regalare a Gasperini i rinforzi richiesti (e mai ottenuti) la scorsa estate: un centravanti e un esterno d’attacco. Massara è a caccia dell’occasione, e una mano potrebbe arrivare dal Brighton.

Il club inglese ha perso il giovane centravanti Tzimas per diversi mesi, e ora sta valutando la possibilità di riportare Ferguson in Inghilterra. L’allenatore dei Seagulls non ha chiuso a questa eventualità, lasciando aperti tutti gli scenari: la Roma vuole valutare il rendimento e le intenzioni di Ferguson nelle prossime partite, poi a gennaio si prenderà una decisione anche in accordo con il Brighton.

L’eventuale addio anticipato dell’irlandese aprirebbe ancora di più lo spazio per un nuovo ingresso nel reparto avanzato: la corsa per il nuovo nove di Gasp è ormai stretta a tre nomi. Il tecnico di Grugliasco vuole Joshua Zirkzee, che a sua volta sta spingendo per una cessione a gennaio: l’olandese ha capito che non ci sarà tanto spazio nello United quanto tornerà Sesko, e per guadagnarsi un posto al Mondiale ha bisogno di un club che lo faccia giocare con regolarità. La Roma è pronta a farsi sotto in prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions.

L’altro nome resta quello di Yuri Alberto del Corinthians, ma le sue quotazioni oggi sono in discesa: i brasiliano chiedono 30 milioni, una cifra giudicata eccessiva a Trigoria, specie per gennaio. I due club potrebbero eventualmente rimandare i discorsi all’estate, quando la Roma, tra prestiti e giocatori in scadenza di contratto, dovrà rifarsi l’attacco.

Più sfumata, al momento, la candidatura di Fabio Silva, altro jolly offensivo gradito a Gasp: il Borussia Dortmund non sembra così convinto di privarsi di lui dopo averlo appena acquistato, specialmente in prestito.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / La Repubblica