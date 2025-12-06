Tutto su Angelino: i guai fisici, il recupero e quando tornerà titolare

Angelino vede finalmente la luce. Dopo oltre due mesi ai box, il terzino spagnolo ha ricevuto il via libera dello staff medico per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Un passaggio fondamentale dopo un periodo complicato, segnato non solo dalla bronchite asmatica che lo aveva debilitato a lungo, ma anche da un successivo problema al polpaccio che ha ulteriormente rallentato i tempi di recupero.

La domanda ora è una: quando tornerà disponibile per una partita ufficiale? Le indicazioni che filtrano sono positive, ma la prudenza resta obbligatoria. L’assenza prolungata costringerà a un percorso di riatletizzazione più lungo rispetto al previsto, con carichi graduali e monitorati giorno per giorno per evitare ricadute.

LEGGI ANCHE – Gasp chiede anche un esterno: Massara ritorna da Chiesa

Se tutto procederà senza intoppi, Angelino potrebbe tornare abile e arruolato a fine dicembre. Nel mirino c’è Roma-Genoa del 29: una data cerchiata in rosso sia dallo staff che dal giocatore, che punta non solo al ritorno in panchina ma anche alla possibilità di riprendersi subito una maglia da titolare.

La Roma aspetta il suo mancino: la corsia sinistra, in questo periodo, ha trovato nell’adattato Wesley un valido sostituto. Ma con Angelino di nuovo titolare, il brasiliano tornerà ad agire nella sua comfort zone. Con Gasp che avrà più soluzioni sugli esterni.

LEGGI ANCHE – Florenzi: “Il mio addio alla Roma tra mille incomprensioni. L’abbraccio a nonna? De Rossi mi gelò…”



Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport