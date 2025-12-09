La prima pagina del Corriere dello Sport non fa sconti e fotografa una realtà difficile: «Roma disarmata». Il quotidiano sintetizza così un 2025 da dimenticare per l’intero reparto offensivo giallorosso, messo in fila con numeri che parlano da soli.

Dybala, Ferguson, Bailey, Baldanzi e Dovbyk – praticamente tutto il fronte d’attacco – hanno prodotto appena 18 gol in 142 gare. Una cifra minima, soprattutto se distribuita su cinque giocatori. A pesare sono stati gli infortuni muscolari che hanno costantemente frenato Dybala, mentre l’irlandese si è fermato a un’unica rete da quando è sbarcato a Roma. Nessun gol invece per il giamaicano, condizionato dai problemi fisici e da minutaggi ridotti all’osso.

La situazione non migliora guardando Baldanzi, che ha numeri da incubo: l’ex Empoli è a secco di gol da ben 32 partite, nonostante Gaperini abbia ripreso a utilizzarlo con costanza nell’inedito ruolo di falso nove. Chi i gol dovrebbe averli nel sangue è Artem Dovbyk, ma anche il suo 2025 non è da capogiro: ieri l’ucraino è tornato ad allenarsi con il gruppo. Un rientro che Gasperini spera possa portare un contributo concreto nelle prossime settimane.

Sul fronte mercato resta aperto il dossier Zirkzee, il centravanti che il tecnico vorrebbe già a gennaio. Massara continua a muoversi per trovare la formula giusta con lo United, con l’obiettivo di aggiungere peso e soluzioni a un attacco che finora ha deluso.

La fotografia resta impietosa: numeri bassi, rendimento discontinuo e un reparto che deve necessariamente invertire la rotta. I prossimi passi, tra campo e trattative, diranno se la risalita è davvero possibile. Perchè senza i gol dell’attacco, i sogni di gloria della Roma restano difficilmente realizzabili.

