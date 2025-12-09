Roma a rapporto da Gasp: discorso alla squadra per superare la prima crisi

Doveva essere il mese della svolta e invece è arrivata la frenata più brusca. La Roma di Gasperini, come racconta Leggo, vive la sua prima crisi dopo il ko in Sardegna, un passo indietro netto rispetto alla gara di Cremona, definita la miglior prestazione dell’era Gasp.
Il tecnico, il giorno dopo la sconfitta, ha riunito la squadra per capire cosa sia andato storto tra quella prova brillante e la notte di Cagliari, dove i giallorossi non hanno mai calciato in porta, proseguendo un trend già evidente contro il Napoli. Gasp ha parlato ai suoi ragazzi, cercando di trovare risposte ai problemi palesati contro i sardi.
LEGGI ANCHE – Gasp chiede anche un esterno: Massara ritorna da Chiesa
Il reparto offensivo è da tempo nel mirino: 15 gol in 14 partite, numeri che valgono solo l’undicesimo attacco della Serie A. Ma ora a preoccupare è anche la fase difensiva, insieme alla condizione generale di una squadra spesso in ritardo sulle seconde palle. Chi ha giocato con continuità sta pagando il conto della fatica: Mancini, Cristante, Celik, Ndicka, Koné e Soulè cominciano a mostrare un evidente calo, mentre la panchina offre poche garanzie.
Il mercato dovrà dare una mano, ma gennaio è ancora distante, e davanti ci sono quindici giorni complicati con Celtic, Como e Juve. Gasperini dovrà ricompattare un gruppo che sembra cominciare a faticare, per evitare che questa involuzione metta davvero a rischio anche il quarto posto. La scossa, insomma, non è più rinviabile.
LEGGI ANCHE – Tiago Pinto: “Alla Roma fatto tanto con poco. Chi non mi apprezza tirerà fuori Renato Sanches…”
Fonte: Leggo
È evidente che la squadra non abbia attaccanti validi che principalmente non riescono a creare pericolosità con gli schemi di Gasperini.
Non è semplice restare in alto così anche perché la classifica è corta
Mah, quello degli attaccanti è certo un problema ma la squadra è arrivata in vetta con questa situazione quindi si tratta di un falso problema.
La realtà è quella dipinta dall’articolo: I giocatori che hanno giocato sempre iniziano a tirare il fiato dopo essere stati spremuto come limoni da un gioco fatto di forzing continuo sugli avversari e sono giocatori che non hanno mai avuto nel loro dna questo modo di giocare, perché sono sempre stati più giocatori di posizione piuttosto che giocatori di movimento. Pensiamo a Pellegrini, Cristante, Kone per esempio.
I nodi di una rosa non adatta al gioco di Gasp stanno venendo al pettine e se è così la stagione sta per essere nuovamente compromessa perché la classifica è molto corta e se fallisci le prossime due partite torni ad inseguire questo fantomatico quarto posto.
Non c’è da meravigliarsi, perché questa è la fase di calo fisico delle squadre di Gasperini: ce ne dovrebbe essere un’ altra o. due. Si vede , infatti, i giocatori si.muovono di meno, ovvero, lo fanno ma non per 90′. Cosa dire? nulla contro Gasperini, ma occorre un organico più profondo: con due squadre , anche composte di giovani, saremmo ad un punto diverso. Un appunto al riguardo: le preparazioni di base non possono essere le medesime per l’intera rosa, serve differenziarle nel tempo.
che gli ha detto…” a pippe…avete perso col Cagliari…”
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.