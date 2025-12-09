Roma a rapporto da Gasp: discorso alla squadra per superare la prima crisi

Doveva essere il mese della svolta e invece è arrivata la frenata più brusca. La Roma di Gasperini, come racconta Leggo, vive la sua prima crisi dopo il ko in Sardegna, un passo indietro netto rispetto alla gara di Cremona, definita la miglior prestazione dell’era Gasp.

Il tecnico, il giorno dopo la sconfitta, ha riunito la squadra per capire cosa sia andato storto tra quella prova brillante e la notte di Cagliari, dove i giallorossi non hanno mai calciato in porta, proseguendo un trend già evidente contro il Napoli. Gasp ha parlato ai suoi ragazzi, cercando di trovare risposte ai problemi palesati contro i sardi.

Il reparto offensivo è da tempo nel mirino: 15 gol in 14 partite, numeri che valgono solo l’undicesimo attacco della Serie A. Ma ora a preoccupare è anche la fase difensiva, insieme alla condizione generale di una squadra spesso in ritardo sulle seconde palle. Chi ha giocato con continuità sta pagando il conto della fatica: Mancini, Cristante, Celik, Ndicka, Koné e Soulè cominciano a mostrare un evidente calo, mentre la panchina offre poche garanzie.

Il mercato dovrà dare una mano, ma gennaio è ancora distante, e davanti ci sono quindici giorni complicati con Celtic, Como e Juve. Gasperini dovrà ricompattare un gruppo che sembra cominciare a faticare, per evitare che questa involuzione metta davvero a rischio anche il quarto posto. La scossa, insomma, non è più rinviabile.

