Baldanzi non molla: lo vogliono Pisa e Verona, ma lui vuole restare

Gennaio si avvicina e in casa Roma qualcosa potrebbe muoversi davvero. Le richieste di Gasperini sono chiare: un centravanti che garantisca gol e presenza nell’area avversaria, e un esterno offensivo di gamba capace di dare imprevedibilità a una manovra che oggi fatica a cambiare ritmo. Due innesti che, inevitabilmente, potrebbero ridisegnare le gerarchie offensive della squadra.
In questo scenario il nome che rischia di finire sul tavolo delle valutazioni è quello di Tommaso Baldanzi. Il classe 2003, arrivato un anno fa con l’etichetta del talento da far esplodere, oggi fatica a imporsi in giallorosso. Sul trequartista non manca l’interesse: il Verona è da tempo alla finestra e aveva persino ipotizzato uno scambio con Giovane, mentre negli ultimi giorni si è registrata anche la mossa del Pisa, deciso a rinforzarsi con profili giovani e tecnici.
Eppure, nonostante le porte aperte, Baldanzi non sembra intenzionato a imboccare l’uscita. Il giocatore vuole restare alla Roma, convinto di poter ancora ritagliarsi un ruolo in questo gruppo e di potersi giocare le sue chance con Gasperini. Una posizione chiara, che obbligherà la società a riflettere su come conciliare mercato in entrata, esigenze tecniche e volontà del ragazzo.
Fonte: Tuttomercatoweb.com
Con il massimo rispetto, c’è un momento nella vita ( anche sportiva), in cui bisognerebbe essere più realisti del re e capire la propria dimensione, quanto ancora, seppure ci sperassi tanto anch’io, di riconsiderare il proprio percorso, per me non è un calciatore da grandi palcoscenici ( ammesso e non concesso che noi possiamo considerarsi tale allo stato attuale) direi di guardare avanti e cercare profili più adatti !
SFR
Baldanzi non e’ da Roma e non lo e’ mai stato.
Spiace per l’impegno che ci mette il ragazzo ma il suo utilizzo la dice lunga su come Massara abbia fatto un pessimo mercato in attacco.
Ripeto vedo i medesimi scenari visti con Mou.. una Roma tra le prime quattro fino a gennaio, mercato invernale deludente e fine al sesto posto
Speriamo che stavolta la Famiglia ci smentisca.
Lo dicevate anche di Celik che ora è diventato Maicon. Comunque prima di Baldanzi dovrebbero fare le valigie almeno altri 4/5 giocatori a partire da gollini a finire dobvik.
caro Tuttosport, a me dal’impressione che l’idea della societa’ che deve riflettere sul futuro di Baldanzi sia sopratutto vostra non della societa’, e comunque sia , vedremo a breve , in questo momento il ragazzo , con tutto l’impegno che mette, non mi sembra adatto , almeno in quella posizione, alla causa della squadra.
anche no.
Al netto che già purtroppo fisicamente paga un gap difficilmente recuperabile a quei livelli, metterlo prima punta è come perdere di fatto un uomo. La Roma è la stessa degli ultimi anni cambiano gli interpreti comprimari ma la colonna portante resta la stessa. Gli allenatori possono e devono metterci del loro (vedo Ranieri lo scorso anno e gasp fino a 3 settimane fa), ma quando i giocatori sono mediocri, alla lunga le prestazioni e i diversi livelli vengono fuori. Ndicka che io apprezzo tanto non vince un duello fisico dal 2024, ieri Borrelli (ripeto Borrelli) non gliel’ha mai fatta vedere. Mancini è questo, gran guerriero ma difensore poco più che mediocre. Cristante è un ottimo dodicesimo, non la colonna di un centrocampo che vuole essere appena competitivo. I terzini tolto Wesley sono raccapriccianti. Dopo un inizio stagione che mi aveva fatto sperare, pellegrini è tornato titolare (senza alcun merito). Dybala non è neanche un ex giocatore, è un ex atleta. I due attaccanti sono dei timidoni, dei buoni. Il mercato di massara è sotto gli occhi di tutti e non basta il lavoro di gasp a metterlo sotto il tappeto
Messa così, non sarebbe solo il mercato in entrata (fatto da Massara) il problema, ma altrettanto quello in uscita…
PS: non è tanto credibile che Baldanzi sia così irrealistico da non voler lasciare la Roma a gennaio; parrebbe più una frecciata velenosa di calciomercatoweb, buttata lì per dare una botta ulteriore allo stato d’animo dei tifosi, lasciando cioè intendere che se anche la Roma volesse procurarsi liquidità per agire sul mercato, avrebbe comunque difficoltà, anche in una delle mosse più scontate…
ovvio
sa che qui almeno il campo lo tocca
altrove sarebbe come giusto che sia, una decima scelta
che voglia restare è normalissimo
discorso che vale per almeno 8/10mi della Rosa
che fortuna abbiamo!
Molla Tommi, molla subito senza pensarci
per carità alziamo il livello tecnico,Dan ci ha abituato ai sesti posti prendendo gente del genere,impegnatevi sull Everton e date spazio ai de Laurentiis
Ah, non molla?
Per favore via subito a gennaio . Se lo riprendesse il grande allenator futuro che lo volle alla Roma …lui si che ci capisce di calcio …
In verità Baldanzi è arivato du’ anni fa. Gennaio 2024 co DDR in panca. In du’ anni nun s’è nemmeno avvicinato a quello che prometteva co l’Empoli. C’ha na bella tecnica, n’bel peperino, voja de spaccà er monno, bello, tutto bello…ma fijo mio, ma quann’è che balli?!
non lo diamo a dirette concorrenti , mi raccomando
infatti quella è la sua dimensione
Se nn molla lui, molliamolo noi!
Mi auguro che scelga di andare via in prestito per il suo bene, in questa fase della sua carriera ha bisogno di giocare e crescere con costanza, qui non avrebbe al momento ciò.
Se qualche anno fa mi avrebbero detto che il centravanti della Roma era un certo Baldanzi, li avrei presi per pazzi.
Niente contro il ragazzo, ci mette impegno, ma con un metro e sessanta, o sei Maradona o Messi oppure non puoi giocare in serie A.
La cosa preoccupante è che Gasperini continua a fare giocare lui perché gli altri pur essendo un metro e novanta, fanno peggio.
Che tristezza, giochiamo con un centravanti che centravanti non è e che al massimo potrebbe andare a giocare nel Pisa o nel Verona.
Baldanzi sta al gioco di Gasperini come un frigo al polo.
Non ha la gamba e la velocità per giocare da esterno offensivo.
Non ha il fisico e i polmoni per giocare a centrocampo.
Il suo ruolo è quello di centrocampista offensivo/trequartista con una centrocampo a 3, ruolo non contemplato da gioco del mister.
Qui può giocare solo adattato, da falso nove, dove però non segna manco co le mani, oppure da esterno offensivo dietro la punta, dove però non incide ed è pure un uomo in meno in fase di non possesso.
Per prendere giocatori altri ne devono uscire.
Lui è già fuori dalla lista UEFA x 3votsre di escluderne altri più utili.
Cederlo a titolo definitivo mi sembra difficile, ma di fronte alla possibilità non esiterei.
Va bene anche il prestito, con o senza diritto di riscatto, ma in una squadra adatta alle sue caratteristiche, così magari lo si riesce a vendere quest’estate.
… anche basta con l’Iturbe della Valdelsa, grazie.
Auguri di migliori fortune da Gennaio in poi.
Possibilmente non a discapito della Roma.
