Baldanzi non molla: lo vogliono Pisa e Verona, ma lui vuole restare

Gennaio si avvicina e in casa Roma qualcosa potrebbe muoversi davvero. Le richieste di Gasperini sono chiare: un centravanti che garantisca gol e presenza nell’area avversaria, e un esterno offensivo di gamba capace di dare imprevedibilità a una manovra che oggi fatica a cambiare ritmo. Due innesti che, inevitabilmente, potrebbero ridisegnare le gerarchie offensive della squadra.

In questo scenario il nome che rischia di finire sul tavolo delle valutazioni è quello di Tommaso Baldanzi. Il classe 2003, arrivato un anno fa con l’etichetta del talento da far esplodere, oggi fatica a imporsi in giallorosso. Sul trequartista non manca l’interesse: il Verona è da tempo alla finestra e aveva persino ipotizzato uno scambio con Giovane, mentre negli ultimi giorni si è registrata anche la mossa del Pisa, deciso a rinforzarsi con profili giovani e tecnici.

Eppure, nonostante le porte aperte, Baldanzi non sembra intenzionato a imboccare l’uscita. Il giocatore vuole restare alla Roma, convinto di poter ancora ritagliarsi un ruolo in questo gruppo e di potersi giocare le sue chance con Gasperini. Una posizione chiara, che obbligherà la società a riflettere su come conciliare mercato in entrata, esigenze tecniche e volontà del ragazzo.

Fonte: Tuttomercatoweb.com