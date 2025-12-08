Stop miracoli: servono due attaccanti. Gasp aspetta risposte

Cagliari ha ricordato a tutti una verità semplice: i miracoli non bastano più. La Roma di Gasperini ha viaggiato fin qui sopra le proprie possibilità, restando aggrappata alla zona Champions solo grazie all’organizzazione, all’intensità e alla testardaggine del suo allenatore. Ma la coperta è corta, e davanti lo è ancora di più.

Gasperini non ha girato intorno al problema. Lo ha detto a Massara in modo diretto, quasi chirurgico: per continuare a lottare con le prime servono due rinforzi immediati in attacco. Un esterno destro di piede naturale, rapido, capace di ribaltare le azioni e aggiungere quella dose di imprevedibilità che oggi manca come l’aria. E poi un centravanti vero, uno che sappia dare peso, profondità, gol e partecipazione alla manovra. Un profilo completo, non un ripiego.

Il primo nome sulla lista è quello di Joshua Zirkzee. Il preferito di Gasp, il giocatore che il tecnico considera ideale per alzare il livello qualitativo del reparto. Ma per convincere il Manchester United serviranno argomenti seri, e il più convincente resta sempre lo stesso: i soldi. Trattativa complessa, operazione pesante, ma è su questa scala che si misura l’ambizione di una squadra che vuole restare nel gruppo élite del campionato.

LEGGI ANCHE – Il Brighton rivuole Ferguson, Gasp in pressing su Zirkzee

Intanto Gasperini continua a schermare il gruppo. Lo ha fatto anche ieri, ribadendo la volontà di valorizzare chi è già qui. E a dichiarare urbi et orbi di non avere grandi speranze dal mercato di gennaio. Il problema è che da quello estivo non sono arrivati i contributi sperati: Bailey e Ferguson sommano un solo gol in due e pochissimi minuti complessivi, segnali che non possono essere ignorati a dicembre inoltrato.

A gennaio la Roma dovrà scegliere se affidarsi solo ai miracoli del tecnico o provare davvero a spingere per la Champions. Servirà uno sforzo economico, servirà coraggio, servirà visione. Perché la squadra ha un’identità e ha voglia di battersi per un allenatore in cui crede, ma davanti manca ancora quella marcia in più che fa la differenza tra una buona stagione e una grande stagione.

Giallorossi.net – G. Pinoli

LEGGI ANCHE – Massara accelera: Premier League nel mirino, Friedkin dice sì a due colpi per Gasperini

