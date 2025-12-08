Stop miracoli: servono due attaccanti. Gasp aspetta risposte

Cagliari ha ricordato a tutti una verità semplice: i miracoli non bastano più. La Roma di Gasperini ha viaggiato fin qui sopra le proprie possibilità, restando aggrappata alla zona Champions solo grazie all’organizzazione, all’intensità e alla testardaggine del suo allenatore. Ma la coperta è corta, e davanti lo è ancora di più.
Gasperini non ha girato intorno al problema. Lo ha detto a Massara in modo diretto, quasi chirurgico: per continuare a lottare con le prime servono due rinforzi immediati in attacco. Un esterno destro di piede naturale, rapido, capace di ribaltare le azioni e aggiungere quella dose di imprevedibilità che oggi manca come l’aria. E poi un centravanti vero, uno che sappia dare peso, profondità, gol e partecipazione alla manovra. Un profilo completo, non un ripiego.
Il primo nome sulla lista è quello di Joshua Zirkzee. Il preferito di Gasp, il giocatore che il tecnico considera ideale per alzare il livello qualitativo del reparto. Ma per convincere il Manchester United serviranno argomenti seri, e il più convincente resta sempre lo stesso: i soldi. Trattativa complessa, operazione pesante, ma è su questa scala che si misura l’ambizione di una squadra che vuole restare nel gruppo élite del campionato.
Intanto Gasperini continua a schermare il gruppo. Lo ha fatto anche ieri, ribadendo la volontà di valorizzare chi è già qui. E a dichiarare urbi et orbi di non avere grandi speranze dal mercato di gennaio. Il problema è che da quello estivo non sono arrivati i contributi sperati: Bailey e Ferguson sommano un solo gol in due e pochissimi minuti complessivi, segnali che non possono essere ignorati a dicembre inoltrato.
A gennaio la Roma dovrà scegliere se affidarsi solo ai miracoli del tecnico o provare davvero a spingere per la Champions. Servirà uno sforzo economico, servirà coraggio, servirà visione. Perché la squadra ha un’identità e ha voglia di battersi per un allenatore in cui crede, ma davanti manca ancora quella marcia in più che fa la differenza tra una buona stagione e una grande stagione.
Giallorossi.net – G. Pinoli
certo se giochi con baldanzi poi come vuoi sperare che faccia il centravanti uno che non l’ha mai fatto e che non è adeguato?
Ieri Gasp ha sbagliato formazione e approccio alla partita.
Nessuno ha mai creduto allo scudetto ma Se non si va in Champions saremo sempre al punto di partenza e se Gasperini dovesse andar via la vedo poi dura rialzarsi con questa Rosa……
Centrovanti URGENTE e l’unico che potrebbe impattare subito è ZIRKZEE con Ferguson che non sarà mai riscattato che può tornare alla base….. Stesso discorso x il trequartista di sinistra dove il solo Pellegrini è troppo poco… RASPADORI o TEL andrebbero a dare più imprevedibilità con Bailey può tornare tranquillamente in Inghilterra…. Per quanto riguarda Konè e Ndika che partiranno x la coppa d’Africa se dietro si spera di recuperare Angelinho e riportare Wesley a dx e Celik braccetto, in mezzo al campo la vedo dura senza Konè…. Va aggiunto necessariamente un altro profilo tra FRENDRUP o DOUATH
Kone va in coppa d’Africa? sicuro?
non sapevo che la Francia partecipasse alla prossima coppa d’africa.
Konè è francese, mica va in coppa d’Africa
Due ahahah servono 4 acquisti se dimenticano il centrocampista e un terzino . Se vendessero i baldanzi,pisilli in prestito me raccomando, er greco,pellegrini,ferguson.
Leo 74,guarda che essere di colore non vuol dire che sono tutti africani,sono anche europeni,sai? tipo kone….
Servono due attaccanti? A me sembra che a centrocampo , ruba palloni a parte, non c’è nessuno che sa creare gioco, chi gliela da la palla agli attaccanti ? E in difesa? se Mancini tira il fiato e Ndikta va a fare la coppa D’Africa chi ci mettiamo? i giovanotti di belle speranze presi ad Agosto che in due non ne fanno uno?
due attaccanti? l’ importante che siano due grossi calciatori, non scarti come al solito, poi pero’ mi pongo un dubbio, e chi li dovrebbe comprare sti due grandi attaccanti? friedkin??
Ieri forse per la prima volta mi sento criticare il mister…ma lui vede la.squadra tutta la settimana…poi se vogliamo negare che la campagna acquisti è stata un fallimento…a.parte wesley….e che rispetto all anno scorso ha qualche ricambio in meno…al momento sta facendo un gran campionato. lasciamo perdere la parola scudetto per favore. il quarto posto al momento sarebbe un miracolo…io avrei puntato su Sartori con tutto il rispetto per Massara.
Konè non va in coppa d’Africa.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.