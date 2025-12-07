Folorunsho, insulti plateali all’indirizzo di Hermoso e di sua madre (VIDEO)

La Roma cade anche alla Unipol Domus e incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Napoli. Una gara caotica, tesa, con più scintille che calcio giocato, che i giallorossi non sono riusciti a raddrizzare.

E in mezzo al nervosismo diffuso è emerso, più di tutti, Michael Folorunsho. Il centrocampista di Latina – che non ha mai nascosto la propria fede laziale – è stato protagonista di diversi confronti accesi con i romanisti.

Il momento più brutto è arrivato nel faccia a faccia con Mario Hermoso: tra i due sono volate parole pesanti, con insulti inaccettabili rivolti alla madre del difensore spagnolo. Zufferli ha provato a riportare la calma estraendo un giallo per entrambi, ma il clima è rimasto teso fino al triplice fischio.

