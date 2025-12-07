CAGLIARI-ROMA 1-0: le pagelle

Brutta sconfitta della Roma in casa del Cagliari: gli isolani si portano a casa i tre punti grazie a una rete di Gaetano realizzata a dieci minuti dalla fine.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’Unipol Domus per affrontare i sardi nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato:

Svilar 7,5 – Nel primo tempo il Cagliari è pericoloso a folate, ma poco incisivo. Attento sul destro di Esposito. Nella ripresa l’espulsione di Celik galvanizza i padroni di casa, e Mile deve esaltarsi. Nulla può sul destro angolatissimo di Gaetano.

Mancini 5,5 – Partita complicata, lui cerca di battagliare e suonare la carica, ma la squadra non reagisce.

Ndicka 5 – La prova è costellata da errori.

Hermoso 5 – Va in affanno come un po’ tutta la retroguardia. Nervosissimo, rischia l’espulsione a più riprese.

Celik 4,5 – Cerca di dare propulsione alla fascia ma mostra limiti già noti. Stende Folorunsho lanciato in area e lascia la Roma in inferiorità numerica. Dal 54′ Rensch 6 – Entra in campo nel momento più difficile, ma non commette errori.

Konè 5,5 – Gioca non al meglio, ma anche lui oggi fa tanta fatica in mezzo al campo.

Cristante 5,5 – Partita sporca, giocata molto sui duelli fisici. Soffre il dinamismo della mediana sarda. Dal 62′ El Aynaoui 6 – Prova a dare ordine e dinamismo ad una mediana in affanno.

Tsimikas 5 – In difficoltà quando viene puntato, non riesce mai a spingere in maniera efficace. Dal 72′ Ghilardi 4,5 – Schierato sull’esterno, soffre tantissimo la spinta di Palestra. Quindi buca il pallone che Gaetano spedisce in rete.

Soulè 5,5 – Qualche spunto interessante, poi finisce per spegnersi. Dal 62′ Dybala 5 – Tolto qualche controllo da applausi, non combina nulla.

Pellegrini 5 – Si vede pochissimo. Dal 62′ Ferguson 5 – Non riesce a concretizzare l’unico pallone giocabile offerto da Tsimikas.

Baldanzi 5,5 – La squadra lo serve poco e male. Se deve duellare con Luperto sulle palle alte, lo scontro è per forza impari.

GIAN PIERO GASPERINI 5 – Una Roma brutta, scarica e con pochissime idee. La squadra non crea nulla in oltre novanta minuti, e anche i cambi non riescono a smuovere le cose. Un calo pericoloso, e la rotta va immediatamente invertita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

