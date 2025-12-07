CAGLIARI-ROMA 1-0: le pagelle

Brutta sconfitta della Roma in casa del Cagliari: gli isolani si portano a casa i tre punti grazie a una rete di Gaetano realizzata a dieci minuti dalla fine.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’Unipol Domus per affrontare i sardi nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato:
Svilar 7,5 – Nel primo tempo il Cagliari è pericoloso a folate, ma poco incisivo. Attento sul destro di Esposito. Nella ripresa l’espulsione di Celik galvanizza i padroni di casa, e Mile deve esaltarsi. Nulla può sul destro angolatissimo di Gaetano.
Mancini 5,5 – Partita complicata, lui cerca di battagliare e suonare la carica, ma la squadra non reagisce.
Ndicka 5 – La prova è costellata da errori.
Hermoso 5 – Va in affanno come un po’ tutta la retroguardia. Nervosissimo, rischia l’espulsione a più riprese.
Celik 4,5 – Cerca di dare propulsione alla fascia ma mostra limiti già noti. Stende Folorunsho lanciato in area e lascia la Roma in inferiorità numerica. Dal 54′ Rensch 6 – Entra in campo nel momento più difficile, ma non commette errori.
Konè 5,5 – Gioca non al meglio, ma anche lui oggi fa tanta fatica in mezzo al campo.
Cristante 5,5 – Partita sporca, giocata molto sui duelli fisici. Soffre il dinamismo della mediana sarda. Dal 62′ El Aynaoui 6 – Prova a dare ordine e dinamismo ad una mediana in affanno.
Tsimikas 5 – In difficoltà quando viene puntato, non riesce mai a spingere in maniera efficace. Dal 72′ Ghilardi 4,5 – Schierato sull’esterno, soffre tantissimo la spinta di Palestra. Quindi buca il pallone che Gaetano spedisce in rete.
Soulè 5,5 – Qualche spunto interessante, poi finisce per spegnersi. Dal 62′ Dybala 5 – Tolto qualche controllo da applausi, non combina nulla.
Pellegrini 5 – Si vede pochissimo. Dal 62′ Ferguson 5 – Non riesce a concretizzare l’unico pallone giocabile offerto da Tsimikas.
Baldanzi 5,5 – La squadra lo serve poco e male. Se deve duellare con Luperto sulle palle alte, lo scontro è per forza impari.
GIAN PIERO GASPERINI 5 – Una Roma brutta, scarica e con pochissime idee. La squadra non crea nulla in oltre novanta minuti, e anche i cambi non riescono a smuovere le cose. Un calo pericoloso, e la rotta va immediatamente invertita.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Continuo a pensare che Gasperini stia facendo miracoli con questa rosa. Fisicamente siamo arrivati, abbiamo pochi giocatori e qualità davvero troppo bassa. Per fine anno rischiamo di stare lontani anche dal quarto posto visto il calendario che abbiamo.
A gennaio se vogliamo puntare a rientrare nell’Europa dei grandi serve un aiuto importante della società
come da prassi dopo 2 sconfitte e’ tutto da buttare ma cerchiamo di essere un po’ coerenti nn eravamo dei fenomeni prima ma nn siamo delle sole oggi
Ma Folorusnho non rischia la squalifica viste le chiare offese fatte ad Hermoso, credo che il labiale lo abbiamo letto tutti.
con tutta la stima per gasp, ma lo sa che senza punte non se po’ gioca?
si salva svilar.
per il resto male male male.
e chi è subentrato ha fatto pegguo dei sostituiti.
ghilardi imbarazzante, mi dispiace dirlo.
❤️🧡💛
Veramente male, concordo con i voti dati…un grande passo indietro, sia come cattiveria agonistica che come gioco…spero che Gasperini provveda a strigliarli a dovere…
Voti generosi secondo me
i nodi stanno venendo al pettine
e c’è gente che nun aspetta artro, questo è ‘r momento d’esse davero della Roma.
ma in coppa avevano giocato i nostri o il cagliari .i nostri fisicamente a pezzi .
Per la prima volta da quando è a Roma, devo muovere una critica a Gasperini, che quest’oggi ha perso lui la partita.
Lasciando da parte la formazione iniziale, l’errore madornale è stato l’aver sostituito Tsimikas con Ghilardi. L’esterno greco aveva ballato per tutto il primo tempo contro Palestra , ma nella ripresa aveva preso bene le misure all’esterno cagliaritano, che infatti non andava più a cercare gli affondo effettuati in precedenza. Ebbene Gasperini si è dato la zappa sui piedi levando un terzino di ruolo per mettere un centrale, che è andato subito in bambola quando Palestra ha capito chi aveva come avversario diretto. Accortosi del grossolano errore compiuto, Gasperini ha ben presto spostato Ghilardi sulla fascia opposta, ma ormai il ragazzo era frastornato e sul calcio d’angolo decisivo ha perso proprio le coordinate, lasciando via libera a Gaetano.
Per il resto prestazione oscena di tutti, tranne Svilar.
In ultimo, non mi capacito dell’ostracismo di Gasp verso Pisilli. Non sarà un fenomeno, ma purtroppo la Roma di fenomeni non ne ha nessuno e pertanto questo giocatore merita di avere un suo spazio.
Pessima prova, sconfitta ampiamente meritata. Si va avanti.
ok. tutti male. ma l’errore sull’espulsione lo fa mancini.
Giornata storta, la prima davvero sbagliata.
Gasp li massacrerà!
Schierare ed insistere su Tsimikas quando era evidente che fosse nullo (eccetto in un occasione) rinunciando a giocare su una fascia sinistra inesistente con anche Pellegrini sotto tono ..francamente è una scelta che giudico inspiegabile ..anche L ingresso di dybala con la roma in inferiorità non ha fatto altro che aggravare la situazione
Con una squadra sotto tono in tutti gli elementi
alcuni voti fin troppo alti, sul gol svilar non ha colpa.
Tolto svilar, il 5,5 a mancini lo rende tra i migliori in campo.
Per come è stato superato in occasione del rosso a Celik un 3 mi sembrava generoso.
Credo di aver visto oggi la sua peggior partita tra posizioni, marcature e tecnica.
Se la gioca con Ghilardi per scempio calcistico.
Cmq oggi il Gasp come si dice a Roma se l’è cercata con il lanternino tra formazione e cambi.
Fine primo tempo un centrocampista in più e un peterpan (a scelta fra 3)in meno in attacco lo avrebbe fatto pure il peggior Juric.
Serve una punta vera(almeno una). Uko che butti dentro la palla sporca. Friedkin, batti un colpo!
Forza Roma
Abbiamo conosciuto l’Atalanta di Gasperini vista per anni, correre, correre e attaccare, dopo 4 mesi di allenamenti questi sono i risultati ?
Spero vivamente cje sia solo una partita storta, Como e Juventus ci diranno se è un caso o qualcosa di più.
Detto questo, chi parla dell’arbitro è malafede, ci hanno tolto un rigore ed il rosso è solare, sta solo davanti alla porta. Lavorare e ancora lavorare se vogliamo andare in Champions League.
Roma voto 5 – –
celik tornato ai livelli di mourinho, giustifico ferguson perche a parere mio è stata molto brava la difesa del Cagliari su quell azione. urge URGE un forte intervento in attacco, bisogna comprare zirkzee e frendrup
brutta Roma .. non e’ piu’ la bella Roma di Ranieri ..
Ragazzi, parliamoci chiaro. Altro che rinnovi. Qui bisognerebbe cogliere l’occasione per trovare nuovi calciatori adatti al gioco del mister invece la stampa insiste con i rinnovi. Ma cosa ti devono dare dopo anni e anni di anonimato e prestazioni sotto la sufficienza? Gia’ e’ tanto che hanno retto sti due mesi. Spero che Gasperini sia la base su cui fondare unanuova Roma e che non faccia la fine di Mourinho.
