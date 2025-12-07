Pellegrini l’highlander di Gasp: ora il rinnovo è possibile (ma a cifre ridotte)

Negli ultimi mesi qualcuno aveva immaginato un Pellegrini già con la testa altrove, in attesa della naturale scadenza del contratto fissata per giugno. La risposta dell’ex capitano, invece, è arrivata sul campo: presenza, applicazione, continuità. Un atteggiamento che ha sorpreso anche chi pensava avesse ormai staccato la spina. E che ha colpito anche Gasperini, che lo ha annoverato tra gli highlander di questa Roma.
Sul futuro, però, la partita è ancora tutta da giocare. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, a Trigoria l’aria intorno a Lorenzo è cambiata e la Roma sta valutando l’ipotesi di proporre un rinnovo, ma a cifre decisamente inferiori rispetto all’accordo attuale. Un ridimensionamento economico significativo, legato sia al nuovo corso societario sia alla necessità di riequilibrare il monte ingaggi.
In quel caso bisognerà capire quale sarà la risposta di Pellegrini. Che il capitano ci pensi, e che non chiuda la porta alla possibilità di restare, non è affatto in discussione. Le prossime settimane chiariranno se esistono le condizioni per trovare un punto d’incontro. Ma la storia tra la Roma e il sette potrebbe non finire qui.
Fonte: La Gazzetta dello Sport
Pellegrini stesso credo sia consapevole della necessità di ridurre cifre che al momento sono fuori mercato per il suo profilo (4/4.5+bonus per arrivare a 6M). Personalmente io a 3+bonus lo rinnovorei (sono le cifre di Cristante e Mancini). E’ uno dei giocatori più tecnici del campionato (oltre che della Roma) e a mio avviso la migliore mezzala offensiva dopo De Bruyne (Mkhi ormai ha una certa età)
Scusa se mi permetto ma Miki e De Bruyne sono entrambi ‘vecchi’ e il belga è persino distrutto fisicamente.
Per quanto riguarda mezzali che giocano in Italia che secondo me sono più forti di Pellegrini, beh qualcuna c’è: Nico Paz, McTominay, Atta, Pulisic, Modric, quelli citati da te, Chalanogku che ora fa il regista, tra questi possiamo mettere anche Lollo…ma quello di tre anni fa.
Nico Paz non lo considero una mezzala più un 10, se messo a rincorrere e coprire le linee di passaggio per me fatica di più. Modric è un play basso, Pulisic pure è un trequartista o un ala, se deve abbassarsi a impostare o giocare tra le linee fatica, Chalanoglu è diventato il mostro che è adesso in regia, come mezzala era molto forte, ma non un fenomeno per me.
Per me mezzale offensive (di quelli che hai citato) sono Atta e McTominay. Atta Non lo considero al livello di Pellegrini al momento, è un ottimo talento, ma per me non ha ancora dimostrato di essere a quel livello. McTominay si, ma a me non piace e non è mai piaciuto perchè lo trovo estremamente grezzo a livello tecnico. Fortissimo fisicamente e nel tiro eh, ma se lo metti a dialogare tra le linee o gli chiedi di scendere e impostare diventa un giocatore nella media. So che tanta gente continua a considerarlo un top assoluto ma a me non piace, non ci posso fare nulla.
De Bruyne è vecchiotto, ma quello che fa vedere quando gioca per me continua a essere di una categoria superiore rispetto a tutti. Il passaggio che fa per Hojlund in CL contro lo sporting è una roba che fa solo lui in Italia.
A sto punto manco Pellegrini è una mezzala, ma un regista avanzato
Non è un fenomeno, non è un leader, non è costante ma ha anche dei talenti calcistici ed ama la Roma; ad un ingaggio ragionevole , nella rotazione ci sta.
Secondo me è stato schiacciato dalla fascia e dai mostri sacri che lo hanno preceduto ( uno in particolare); liberato dalla pressione di DOVER essere, ora, POTENDO essere, funziona meglio.
Non un fenomeno, ma un buon giocatore da rotazione.
ma dove sono le offerte da 3 milioni netti + bonus per i vari Mancini, Cristante e Pellegrini? se non ci sono, compresa quella supposta del Napoli per Lorenzo, non ho capito perchè dovremmo farla noi. in questi ultimi 3 anni ha preso almeno il doppio di quello che si è meritato sul campo e quindi, se ama la Roma, adesso deve essere lui a fare una rinuncia e accontentarsi della metà, così come noi ci siamo accontentati del suo rendimento mediocre, che probabilmente nascevacdal poco allenamento… più di 2 a stagione non gli darei mai. 3 più bonus li dobbiamo dare a Konè, Soulè, Svilar, gente che da qualcosa di tangibile al suo reparto e fa la differenza. Basta con i senatori che prendono un sacco di soldi e ci fanno vedere la Champion dalla TV. Basta con i Celik, Pellegrini e Cristante a 3 milioni, giusto 1.5 dovrebbero prenderne
Per il suo trascorso nella Roma, e per quello che lui, nella sua testa, pensa di essere, e che si riflette nell’atteggiamento di spocchia verso i compagni che esprime troppo spesso in campo (geticola in continuazione contro i compagni come se potesse insegnare qualunque cosa a chicchessia, sentendosi intitolato non si sa in virtu’ di cosa), Pellegrini non potra’ mai essere uno normale se rimane a Roma.
Sarebbe un’influenza assolutamente negativa nello spogliatioi perche’, in virtu’ di questa cafonata del capitano romano e/o dell’essere romano temo che due cose possano succedere, e cioe’ 1)che lui si senta intitolato ad una posizione da leader dello spogliatoio, posizione che non ha motivo d’essere perche’ il suo apporto e’ pressoche’ nullo 2) I compagni che si devono sentire guidati e sottomessi, in un certo senso, ad un giocatore che sanno non essere forte, cosa che sicuramente non da sicurezza e convinzione al gruppo.
Il medico pietoso fa la piaga cancerosa: per me non deve esserci appello, dopo 10 anni di appelli (arrotondo per eccesso), se ne deve andare, secondo il mio modestissimo avviso.
Ha ricominciato ad allenasse l’anno della scadenza. Era prevedibile un miglioramento. Io non lo riesco ad apprezzare, troppi passaggi a vuoto in carriera. Nun ha strusciato palla pe tre anni.
Comunque alle cifre giuste rinnoverei per un solo motivo:
purga i burini ar derby!
Sono almeno 3 anni che ha fatto disilludere gran parte del tifo, è il caso di trascinarsi ancora in questa storia d’amore? La Roma e Pellegrini sembrano la classica coppia nel gruppetto di amici che si prende e si lascia ogni 6 mesi, per poi fare un matrimonio di convenienza intorno ai 35 anni quando si è capito che nessuno dei due riesce a trovare di meglio (c’hanno pure fatto diverse serie tv su sto stereotipo).
Non lo so, lo trovo triste. E’ evidente che Lorenzo non sarà mai completamente accettato qua ed è evidente che lui stesso di questo ne ha sofferto. Ora è vero che sta andando abbastanza bene, ma è proprio il caso di tirarla avanti fino alla prossima crisi? Non sarebbe meglio lasciarci su una nota positiva, con un ricordo decente l’uno dell’altro?
(so che sto calcando molto su questa metafora della relazione sentimentale, ma la trovo stranamente appropriata)
sempre così, un paio di mesi buoni poi scompare . giusto il tempo di farsi rinnovare il contratto. il tutto farcito da parole d’ amore per la squadra. un film già visto più volte
ne sarei felicissimo!
Max 2 mln annui, sennò può andare dove vuole
esatto….ne ha già presi tanti….
direi lordi…
Romano e Romanista…mi ha fatto e mi fa tanto arrabbiare…ma se accetta un ingaggio ridotto…
Mai amato Pellegrini in primis perchè convinto di essere molto più forte di quello che poi dimostrava in campo e per la mancanza di personalitá.
Ma col Napoli secondo me è stato il migliore dei nostri e la personalitá per una volta l’ha dimostrata cercando giocate nn banali e riuscite.
se pellegrini si deve ridurre l’ingaggio che a 3 mln netti è perfetto..
allora dibala che fa 25 partite anno comprese le coppe invece di 8 mln netti deve rinnovare massimo a 4 mln .. giusto?
Sapevo che sarebbe arrivato questo momento
Non discuto le qualità tecniche…..ovvio che non le possa discutere almeno io……pero’ non lo apprezzo per i vistosi atteggiamenti di sufficienza e fastidio che spesso mostra in partita nei confronti di compagni di squadra magari con piedi meno raffinati (vedasi da ultimo Celik, ma ancora prima Villar, destinatario da parte del citato Lorenzo di una “scenata” in mezzo al campo che all’epoca mi lascio’ piuttosto interdetto)…..lo ritengo un falso umile……una lima sorda….. un caro abbraccio a fine stagione…..
Io l’ho sempre saputo che sarebbe andata così che lui sarebbe rimasto dove voleva stare. E continua a dare tutto sé stesso perché io credo in lui, anche se non lo conosco ma so che ha molte capacità, qualità da valorizzare con la sua determinazione. Ed io non smetterò mai di crederci perché lui se lo merita davvero che qualcuno gli creda, lo stima oppure lo si apprezza, appoggia per quale ragazzo che è.
Dovesse rinnovare a cifre inferiori a quella attuali sarebbe una bella attestazione di attaccamento alla maglia.
Ricordo uno dei miei idoli assoluti in giallorosso, DDR, arrivato alla scadenza del contratto, pretese un contratto faraonico, pari a quello che gli offriva all’epoca il City di Mancini, altrimenti ci avrebbe lasciato a parametro zero, con buona pace der core de Roma.
Del resto quando un giocatore, ancora nel pieno della carriera, arriva a 6 mesi dalla scadenza del contratto, si ritrova il coltello dalla parte del manico.
Pellegrini avrà anche i suoi difetti, ma oggi a parametro zero a giugno o x i 2 spicci che potremmo chiedere a gennaio, può far gola a tante squadre, in Italia ed all’estero.
Fino a pochi mesi fa il suo addio, x una manciata di milioni a gennaio o a zero a giugno, appariva scontato.
Ora la situazione è cambiata perché con gli allenamenti di Gasperini Lorenzo è tornato un giocatore forte, ad oggi meritatamente titolare a sinistra dietro la punta ed uno degli artefici di questa più che positiva prima parte di stagione.
Tra l’altro, con la partenza di EA x la coppa d’Africa, resta dopo Pisilli l’unica plausibile alternativa a centrocampo a Cristante (al prossimo cartellino entra in diffida) e Koné.
Stiamo a vedere.
Non ha fatto mai la differenza, giocate buone con il contagocce e spesso è stato incapace di saltare l’avversario, cascava sempre a terra. Ha fatto solo l’anno prima del rinnovo bene guarda caso come quest’anno. Non mi piace nemmeno il suo atteggiamento in campo con i compagni. Non è voluto andare via e la Roma ha perso economicamente. Sarebbe il momento di cambiare.
Se Pellegrini si deve ridurre l’ingaggio (e sono d’accordo) ,Dybala se lo deve azzerare ( se viole rimanere).
si sta guadagnando il rinnovo a forza di gol assist e giocate illuminanti! 🤣🤣🤣
poi se ci accontentiamo di due passaggi indietro…oppure di un cross azzeccato su 30 provati da celik….allora rinnovassero tutti elsha compreso!
per me….
la Roma deve avere il coraggio di tracciare una linea netta…. fuori i giocatori in scadenza e sostituirli con giovani in gamba con costi più contenuti e futuribili… è il discorso fatto da Gasperini nella conferenza stampa di ieri.
