Pellegrini l’highlander di Gasp: ora il rinnovo è possibile (ma a cifre ridotte)

Negli ultimi mesi qualcuno aveva immaginato un Pellegrini già con la testa altrove, in attesa della naturale scadenza del contratto fissata per giugno. La risposta dell’ex capitano, invece, è arrivata sul campo: presenza, applicazione, continuità. Un atteggiamento che ha sorpreso anche chi pensava avesse ormai staccato la spina. E che ha colpito anche Gasperini, che lo ha annoverato tra gli highlander di questa Roma.

Sul futuro, però, la partita è ancora tutta da giocare. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, a Trigoria l’aria intorno a Lorenzo è cambiata e la Roma sta valutando l’ipotesi di proporre un rinnovo, ma a cifre decisamente inferiori rispetto all’accordo attuale. Un ridimensionamento economico significativo, legato sia al nuovo corso societario sia alla necessità di riequilibrare il monte ingaggi.

In quel caso bisognerà capire quale sarà la risposta di Pellegrini. Che il capitano ci pensi, e che non chiuda la porta alla possibilità di restare, non è affatto in discussione. Le prossime settimane chiariranno se esistono le condizioni per trovare un punto d’incontro. Ma la storia tra la Roma e il sette potrebbe non finire qui.

Fonte: La Gazzetta dello Sport