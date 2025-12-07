Roma formula fantasia

A Cagliari la Roma si presenta ancora senza un centravanti vero. E, ormai, non è più un piano B: è diventata una scelta. Gasperini rilancia l’“attacco fantasia”, quello che finora gli ha permesso di restare nelle zone altissime della classifica pur con un reparto offensivo spuntato. Al centro del tridente oggi ci sarà di nuovo Tommaso Baldanzi, confermato da falso nove, con Soulé e Pellegrini alle sue spalle.
Niente Dybala dal 1’: l’argentino non è ancora al meglio e partirà dalla panchina. E niente Ferguson, che il tecnico apprezza ma che al momento non ha convinto quanto bastava: nel ruolo “ibrido” richiesto da Gasp, Baldanzi – pur essendo fuori posizione – lo convince molto di più.
L’idea nasce da necessità, certo, ma sta diventando convinzione. Del resto è stato proprio il talento argentino a rimettere insieme la Roma dopo la prima botta stagionale – l’assist per Pellegrini nel derby resta una fotografia precisa del peso specifico dei due. Oggi Soulé torna proprio nel suo “luogo magico”: a Cagliari segnò l’unica doppietta in A ai tempi del Frosinone. Va anche a caccia del decimo gol in giallorosso: nella storia romanista tra i calciatori stranieri, prima dei 23 anni, solo Lamela e Ünder hanno fatto meglio. Numeri che raccontano una crescita evidente, così come i 15 palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo, record della Serie A.
Accanto a lui, Pellegrini. Che non solo non ha staccato la spina come qualcuno aveva sussurrato: l’ha riattaccata con forza, trasformandosi nel collante tecnico ed emotivo del gruppo. Gasperini lo elogia senza mezzi termini, inserendolo nel novero dei suoi “highlander”, quelli che non mollano mai.
Il quadro resta chiaro: la Roma crea, lavora, sta in campo meglio degli avversari, ma segna poco. In campionato i giallorossi viaggiano a 1,15 gol di media, numeri da metà classifica. Ed è per questo che l’assenza di un attaccante vero torna puntuale a ogni conferenza. Oggi non c’è nemmeno Wesley, fuori dai convocati insieme a Dovbyk e Angeliño. C’è invece Arena, chiamato per completare il reparto. Per il resto, il solito sacrificio collettivo, quello che Gasperini continua a esaltare: da Svilar ai difensori, fino a chi gioca poco.
La Roma arriva in Sardegna con l’occasione di restare nelle zone altissime della classifica, in una domenica che potrebbe aprire scenari interessanti prima del turno europeo. Gasp non si nasconde: gli episodi recenti – Torino, Inter, Milan, Napoli – hanno pesato e reso il percorso più nervoso. Ma la squadra, nelle sue parole, è “straordinaria”. E finché funzionano Pellegrini, Soulé e il sistema, può restare aggrappata alla vetta anche senza un bomber.
Il mercato sistemerà qualcosa, forse tutto. Ma oggi no: oggi si va avanti così, con Baldanzi centravanti per caso e una Roma che prova a trasformare l’emergenza in risorsa. L’ultima volta ha funzionato. E Gasperini spera che funzioni ancora.
Ma i 2 laziali che vengono sul ns sito a spolliciare, non stanno benissimo, consiglierei una cura da uno bravo per curare questo complesso di inferiorità…
Ma perché non facciamo un pensierino a Saalha che è in rotta con Slot a Liverpool. Si potrebbe prendere a due spicci e lui a Roma si è trovato bene. In Italia farebbe ancora la differenza anche se l’età avanza. Questo sarebbe un acquisto intelligente sul piano sia tecnico che finanziario
Salah ?
E’ sì perché uno che l’anno scorso è stato Capocannoniere in Premier League, con tutte le squadre top del mondo, non aspetta altro che venire a giocare in una squadra che non va in Champions da 6 anni e gioca con Baldanzi centravanti…
Siamo ridotti alla frutta, se il nostro successo dipende da Baldanzi centravanti. Abbiamo bisogno di Ferguson e Arena è un talento del nostro calcio. Perchè non provarlo, se Ferguson a Gasp fà proprio schifo?
“Va anche a caccia del decimo gol in giallorosso: nella storia romanista, prima dei 23 anni, solo Lamela e Ünder hanno fatto meglio. ”
Perdonate se magari non ho capito il senso del discorso, ma questo è obbiettivamente errato: fra serie A e coppe, Checco i 10 gol complessivi li aveva già raggiunti a 20 anni nella stagione 95/96; contando solo i totali in serie A, nella stagione successiva a 21 anni; i 10 gol (o più) in una sola stagione di serie A già a 22 anni.
Contando la stagione singola, contando solo i gol di serie A, contando campionato e coppe, in tutti e 3 i parametri, Checco ha raggiunto l’obbiettivo 10 gol prima dei 23 anni. Non capisco perché includere Lamela e Under, solo per escludere quello che è “soltanto” il giocatore più iconico della storia della Roma?
Il giornalista scrive “tra i giocatori stranieri”….
Dipende da come va la partita, ovviamente, ma io Arena ad un certo punto proverei a metterlo dentro…hai visto mai…
Se Gasp dovesse far funzionare anche il piccoletto, facendogli giocare due o tre partite in fila, saremmo alle soglie della beatificazione! Ricordiamo dove eravamo un anno fa con gli stessi giocatori?
con gli stessi giocatori Ranieri ha vinto virtualmente il campionato…
@16
Infatti Sor Claudio è già stato beatificato!
……il carbonaro avra’ pur fatto qualche cosa da quando e’ arrivato…..
secondo questo articolo stiamo vivendo alla giornata! ma a me sembra che quasi tutte le squadre abbiano problemi e infortuni! quindi niente alibi, le riserve fanno parte della rosa e non possono rappresentare una scusa in caso di sconfitta. di fronte alle difficoltà , i vincenti trovano la strada, i perdenti una scusa…
Oggi entra Arena, fuori ruolo e per poco, per testare il suo spirito di sacrificio.
ci sta
Anche se sembra che inizieremo la partita con Baldanzi di punta io spero invece che venga schierato Ferguson.
Che sia chiaro, non è che l’Irlandese dia più garanzie di Tommaso, ma considerato il rendimento sin qui insufficiente di tutti quelli che sono stati sinora schierati centravanti, tanto vale iniziare a giocare con Evan con una certa continuità per provare a capire se c’è un futuro per lui a Roma.
E se non ora quando, visto che a breve rientrerà pure Dobvik, per non parlare di Dybala.
Il paradosso è che oggi “siamo ridotti ad un Baldanzi punto di riferimento” ed in Europa ce lo abbiamo fuori dalle liste….!
Che incredibile scherzo è la vita!!!
Rimaniamo aggrappati ai vertici ragazzi miei, su.
Daje Roma mia bbbella daje.
FORZA ROMA
NO no vi prego, Baldanzi centravanti non se po’ vedè.
Scusate l’off topic, ma sembra che Momo Salah sia ai ferri corti col Liverpool…. e se i Friedkin ci facessero sto regalo?
See lallero..
Salah guadagna al Liverpool 25 mln di sterline lorde l’anno, al cambio attuale circa 29 mln di euro, poco meno di un terzo del nostro monte ingaggi complessivo.
Personalmente lo vedo diretto verso l’arabia dove potrà spuntare uno stipendio anche maggiore per il suo ultimo contratto da professionista (Momo va x le 34 candeline).
Tra l’altro è un esterno offensivo dx, ruolo nel quale con Soulè, Dybala ed all’occorrenza Bailey siamo al gran completo.
Secondo me da parte arbitrale e cominciata la campagna ANTIROMA che si sviluppa anche in modo INDIRETTO con ammonizioni mirate ( anche in partite indirette ) e risultati di altre squadre che indirettamente penalizzano la Roma ( vedi Milan – Lazio , spettacolo clamorosamente indecoroso )
Se Baldanzi parte centravanti allora Gasp fa un ragionamento “cabalalistico”: visti fin qui i numeri, daje e daje piano piano poco poco de riffa o de raffa prima o poi un tiro lo imbroccherà… è così che siamo ridotti in attacco… per me lì, nel bene o nel male, Ferguson pure zoppo!
Speriamo pure che qualche centrocampista cerchi l’inserimento in area e il tiro (bello de collo, no le solite ovoline) e magari je se fa!
Arena come Dante Di Benedetti ( 1935-36) e la Roma vola.
