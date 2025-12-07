Roma formula fantasia

A Cagliari la Roma si presenta ancora senza un centravanti vero. E, ormai, non è più un piano B: è diventata una scelta. Gasperini rilancia l’“attacco fantasia”, quello che finora gli ha permesso di restare nelle zone altissime della classifica pur con un reparto offensivo spuntato. Al centro del tridente oggi ci sarà di nuovo Tommaso Baldanzi, confermato da falso nove, con Soulé e Pellegrini alle sue spalle.

Niente Dybala dal 1’: l’argentino non è ancora al meglio e partirà dalla panchina. E niente Ferguson, che il tecnico apprezza ma che al momento non ha convinto quanto bastava: nel ruolo “ibrido” richiesto da Gasp, Baldanzi – pur essendo fuori posizione – lo convince molto di più.

L’idea nasce da necessità, certo, ma sta diventando convinzione. Del resto è stato proprio il talento argentino a rimettere insieme la Roma dopo la prima botta stagionale – l’assist per Pellegrini nel derby resta una fotografia precisa del peso specifico dei due. Oggi Soulé torna proprio nel suo “luogo magico”: a Cagliari segnò l’unica doppietta in A ai tempi del Frosinone. Va anche a caccia del decimo gol in giallorosso: nella storia romanista tra i calciatori stranieri, prima dei 23 anni, solo Lamela e Ünder hanno fatto meglio. Numeri che raccontano una crescita evidente, così come i 15 palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo, record della Serie A.

Accanto a lui, Pellegrini. Che non solo non ha staccato la spina come qualcuno aveva sussurrato: l’ha riattaccata con forza, trasformandosi nel collante tecnico ed emotivo del gruppo. Gasperini lo elogia senza mezzi termini, inserendolo nel novero dei suoi “highlander”, quelli che non mollano mai.

Il quadro resta chiaro: la Roma crea, lavora, sta in campo meglio degli avversari, ma segna poco. In campionato i giallorossi viaggiano a 1,15 gol di media, numeri da metà classifica. Ed è per questo che l’assenza di un attaccante vero torna puntuale a ogni conferenza. Oggi non c’è nemmeno Wesley, fuori dai convocati insieme a Dovbyk e Angeliño. C’è invece Arena, chiamato per completare il reparto. Per il resto, il solito sacrificio collettivo, quello che Gasperini continua a esaltare: da Svilar ai difensori, fino a chi gioca poco.

La Roma arriva in Sardegna con l’occasione di restare nelle zone altissime della classifica, in una domenica che potrebbe aprire scenari interessanti prima del turno europeo. Gasp non si nasconde: gli episodi recenti – Torino, Inter, Milan, Napoli – hanno pesato e reso il percorso più nervoso. Ma la squadra, nelle sue parole, è “straordinaria”. E finché funzionano Pellegrini, Soulé e il sistema, può restare aggrappata alla vetta anche senza un bomber.

Il mercato sistemerà qualcosa, forse tutto. Ma oggi no: oggi si va avanti così, con Baldanzi centravanti per caso e una Roma che prova a trasformare l’emergenza in risorsa. L’ultima volta ha funzionato. E Gasperini spera che funzioni ancora.

